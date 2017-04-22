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ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ກ້ອງ​ຊ່ອງ​ໂທລະທັດໃໝ່ ​ຈະຖືກທົດລອງ ຄັ້ງສໍາຄັນ ໃນອາ​ວະ​ກາດ ປີໜ້ານີ້ ​

ກ້ອງຊ່ອງໂທລະທັດໃໝ່ ຈະໄດ້ຜ່ານການທົດລອງ ຄັ້ງສໍາຄັນ ໃນປີໜ້ານີ້
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ກ້ອງຊ່ອງໂທລະທັດໃໝ່ ຈະໄດ້ຜ່ານການທົດລອງ ຄັ້ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນປີໜ້ານີ້

ກ້ອງ​ຊ່ອງ​ໂທລະທັດທີ່​ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດ​ຂອງ​ໂລກສຳລັບ​ອາ​ວະ​ກາດ​ ທີ່​ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງການບິນ ​ແລະ​ອາ​ວະ​ກາດ ຫລື NASA ຂອງ​ສະຫະລັດ​ມີ​ແຜນທີ່​ຈະ​ເລີ້ມ​ເອົາ​
ມານໍາ​ໃຊ້​ໃນທ້າຍ​ປີໜ້າ ກໍາລັງ​ຈະ​ໄດ້​ຜ່ານ​ການທົດ​ສອບ​ສໍາຄັນ​ອີກ​ຄັ້ງນຶ່ງ ຊຶ່ງ​ຄັ້ງນີ້​
ແມ່ນຈະຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດສ້າງ​ໃຫ້​ມີ​ອຸນຫະ​ພູມ​ທີ່​ຢູ່ຊັ້ນເລິກໆ ​ຂອງ​ອາ​ວະ​ກາດຂຶ້ນມາ. George Putic ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ລາຍ​ງານວ່າການ​ທີ່ກ້ອງ​ຊ່ອງ​ໂທລະ
ທັດສາມາດ​ປະຕິບັດ​ງານ​ໄດ້​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່ໜາວສຸດ​ຂີດ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ສາມາດ​ກັບ​
ຄືນ​ໄປ​ຫາໂລກສະ​ໄໝກ່ອນ ​ແລະ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນແນວ​ໃດໃນຕອນ​
ທໍາ​ອິດ ທີ່ຢູ່​ໄລຍະຫລາຍ​ຕື້ປີ​ກ່ອນ. ບົວ​ສະຫວັນ ມີ​ລາຍ​ລະອຽດເລຶ່ອງນີ້ມາ​ສະ​ເໜີ
ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍງານເລື່ອງກ້ອງຊ່ອງໂທລະທັດໃຊ້ເທິງອາວະກາດ
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ລິງໂດຍກົງ

ອີງ​ຕາມ​ສູນ​ກາງການບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ Goddard ຂອງ NASA ແລ້ວແມ່ນວ່າ ປະ
ມານ​ສອງ​ອາທິດ ພາຍຫລັງ​ທີ່​ໄດ້ຖືກ​ສົ່ງຂຶ້ນໄປ ຊຶ່ງກຳນົດໃສ່ໃນ​ເດືອນ​ຕຸລາ ປີ 2​018
ນີ້ແລ້ວ, ກ້ອງ​ຊ່ອງ​ໂທລະທັດ James Webb ຈະໄປຕັ້ງທ່າຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ເອີ້ນວ່າ ຈຸດ Lagrange ທີ​ສອງ ຊຶ່ງ​ມີ​ໄລຍະ​ຫ່າງ​ຈາກໜ່ວຍ​ໂລກໄປ 1 ລ້ານ 5 ແສນ ກິ​ໂລ​ແມັດ
ບ່ອນ​ທີ່​ແຮງ​ດຶງ​ດູດ​ຂອງ​ດວງ​ຕາ​ເວັນ ​ກັບໜ່ວຍ​ໂລກ ​ປະ​ທະ​ກັນ​ໂດຍ​ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ເກືອ​ບ ວ່າບໍ່ມີແຮງດຶງດູດອັນໃດເລີຍ.

ຖ້າ​ຈະ​ທຽບ​ເບິ່ງ​ແລ້ວ ສະຖານີ​ອາ​ວະ​ກາດສາກົນຢູ່​ໄກ​ຈາກໜ່ວຍ​ໂລກ​ແຕ່​ພຽງ 400
ກິ​ໂລ​ແມັດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ກະຈົກ 16 ແຜ່ນຂອງກ້ອງ​ຊ່ອງ​ໂທລະທັດ ທີ່​ມີ​ໂລຫະ​ເບົາໆຊຸບ​ດ້ວຍ​ຄໍາເປັນຢ່າງ​ດີ ​ເພື່ອປ້ອງກັນແສງຕາ​ເວັນ ຈະ​ສາມາດ​ບັນທຶກ​ເອົາແສງແວວ​ວາວ infrared ​ຂອງ
ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ໃນຫລາຍພັນລ້ານປີ​ກ່ອນ. ທ່ານ Eric Smith, ຮອງອໍານວຍ
​ການຂອງ​ໂຄງການ JWST ​ອະທິບາຍ​ວ່າ:

“​ແລະເພາະສະນັ້ນພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງຈະ​ເບິ່ງ​ຄືນ​ເພື່ອໃຫ້​ເຫັນ​ດາວ​ດວງ​ທໍາ​ອິດ ​ແລະ​ຈັກກະວານຕ່າງໆ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນຫລັງ​ສະ​ໄໝລະ​ເບີດໃຫຍ່ ຫລື Big Bang; ຊ່ຶງເວົ້າ
ແທ້ແລ້ວ ແມ່ນເບິ່ງ​ຈັກກະວານທີ່​ສະຫວ່າງ​ຂຶ້ນ​ເປັນຄັ້ງທໍາ​ອິດ. ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ
ກ້ອງ​ຊ່ອງ​ໂທລະທັດຂອງ​ເຮົາ ​ແມ່ນ​ກ້ອງ​ໃຊ້​ແສງ infrared ​ມັນ​ຈຶ່ງ​ສາມາດຊ່ອງ​
ຜ່ານ​ກ້ອນຂີ້ຝຸ່ນ​ທີ່​ກັນ​ແສງ​ໄວ້ນັ້ນ​ໄດ້, ແສງ​ທີ່ເຮົາຫລຽວ​ເຫັນຢູ່​ໃນ​ທາງ​ຊ້າງ​ເຜືອກ
ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ ​ແລະ​ຈາກ​ນັ້ນພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ເຫັນ​ດວງ​ດາວ ​ແລະ​ດາວນົບ​ພະ​ເຄາະດວງຕ່າງໆທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນກ້ອນຂີ້ເຝື້ອຂອງຂີ້ຝຸ່ນເຫລົ່ານີ້.”

ກ່ອນ​ການ​ເລີ້ມປ່ອຍ​ກ້ອງ​ຊ່ອງ​ໂທລະທັດ​ນີ້ຂຶ້ນສູ່​ອາ​ວະ​ກາດ ພວກ​ນັກວິທະຍາສາດ
​ຢາກ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈວ່າ ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ຂອງ​ກ້ອງ​ດັ່ງກ່າວ​ ຕ້ອງ​ພົ້ນຈາກການ​ຖືກກະທົບ
ຈາກ​ການ​ສັ່ນ​ຄອນ​ໃນ​ໄລຍະ​ທີ່​ກ້ອງ​ດັ່ງກ່າວ​ກໍາລັງ​ເຄື່ອນຂຶ້ນຈາກ​ຖານ​ປ່ອຍ​ຂອງ​ມັນ
​ແລະຍັງ​ຄົງທົນ​ການ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ອາກາດ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່ໜາວຈັດ
​ເພາະວ່າຖ້າ​ຫາກ​ກະຈົກ​ອັນໃດອັນ​ນຶ່ງ​ຫາກ​ບຽງ​ເບ​ນ​ໄປ ມັນ​ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້ພາບ​ທີ່
​ຖ່າຍ​ເອົາ​ຄາດເຄື່ອນບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຮູບພາບດີ.

ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ຂອງກ້ອງ​ຊ່ອງ​ໂທລະທັດ​ໄດ້ເພີ້ມທະວີ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ ​ເມື່ອ​ມີ​ການຄົ້ນ
ພົບດວງ​ດາວ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ມອງ​ຂ້າມຊື່ TRAPPIST-1 ວ່າມີ​ດາວນົບ​ພະ​ເຄາະເຈັດ​ດວງຢູ່
​ໃນ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ດາວບາງ​ໜ່ວຍ​ໃນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທີ່ສາມາດ​ດໍາລົງ​ຊີວິດ​ຢູ່ໄດ້. ທ່ານ Eric Smith ຈາກ​ໂຄງການ JWST ກ່າວ​ສະຫລຸບວ່າ:

“ພວກ​ເຮົາ​ຈະໃຊ້ກ້ອງ​ຊ່ອງ Webb ຂອງ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ສຶກສາ​ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວ​
ພະ​ເຄາະ​ເຫລົ່ານັ້ນ ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ວ່າມີ​ສ່ວນ​ປະກອບ​ທາດ​ເຄມີ​ອັນ​ໃດແດ່ຢູ່​ໃນ​ຊັ້ນບັນ ຍາກາດນັ້ນ. ​ມັນ​ມີ​ນໍ້າ​ຫລືບໍ່? ບາງ​ເທື່ອກໍ​ເບິ່ງ​ວ່າ ​ມັນ​ມີ​ທາດ​ໂອ​ໂຊນ​ຫລືບໍ່? ​ແລະ
​ສິ່ງທໍາ​ອິດ​ໃນ​ຫລາຍໆອັນທີ່ກ້ອງ​ຊ່ອງ​ໂທລະທັດຈະ​ເຮັດ ​ແລະຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ
ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ກໍ​ຄື ສຶກສາ​ເບິ່ງ​ຊັ້ນບັນຍາກາດ​ເຫລົ່ານີ້ ​ເພື່ອ​ຊອກເບິ່ງ​ວ່າ ມີບ່ອນ​ໃດ​ ​
ທີ່ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໄດ້.”

​ໂດຍ​ທີ່​ຖື​ພັບ​ໄວ້​ໃຫ້​ພໍດີ​ກັບ​ເນື້ອທີ່​ບັນຈຸ​ສິ່ງ​ຂອງ​ທີ່​ແຄບໆ ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ຫົວ​ຈະ​ຫລວດ Ariane
5 ຂອງ​ອົງການ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ຢູ​ໂຣບ ກ້ອງ​ຊ່ອງ​ໂທລະທັດ​ໃໝ່ໜ່ວຍນີ້ ຈະ​ຖືກ​ປ່ອຍ​
ໃຫ້​ຂຶ້ນ​ໄປ​ສູ່ອາ​ວະ​ກາດ​ຈາກ​ສູນ​ອາ​ວະ​ກາດ Kourou ຢູ່​ເກາະ Guiana ຂອງ​ຝຣັ່ງໃນ
ອີກ 18 ​ເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້.

ຟັງແລະເບິ່ງລາຍງານນີ້ໃນວີດິໂອເປັນພາສາອັງກິດ

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