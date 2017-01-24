ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງໃນທ້າຍສັບປະດາທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ສັງຫານ ຢ່າງນ້ອຍ 19 ຄົນ ໃນພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ແລະບາດເຈັບອີກຫຼາຍຄົນ.
ພວກນັກພະຍາກອນອາກາດ ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບລົມແຮງ ຝົນຕົກໜັກ ແລະນ້ຳຖ້ວມ
ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຂຶ້ນໄປທາງເໜືອ ຕາມພາກຕາເວັນອອກ ໃນວັນຈັນ
ວານນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງເຫດສຸກເສີນ ໄດ້ເຕືອນຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢ໊ອກ ໃຫ້ກຽມ
ຮັບມື ກັບຟ້າຝົນແລະລົມແຮງ ເຖິງ 110 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ເຂດຝັ່ງທະເລຈາກລັດ Virginia ຈົນເຖິງນະຄອນ Boston ແມ່ນຄາດວ່າຈະມີຝົນຕົກໜັກ ຫິມະແລະລົມແຮງ.
ພາຍຸນີ້ ໄດ້ພັດຜ່ານພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເປັນເວລາ 2-3 ມື້ ລົມຫົວກຸດ tornado ຝົນຕົກໜັກ ແລະລົມແຮງ ທຳລາຍບ້ານເຄື່ອນທີ່ ແລະປະຖິ້ມຊາກຫັກພັງຕ່າງໆໄວ້.
ຜ່ານແລງໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ຈົນເຖິງວັນອາທິດຕອນແລງ ລົມພະຍຸ ໄດ້ສັງຫານ ຢ່າງ
ນ້ອຍ 15 ຄົນ ໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດ Georgia ແລະ 4 ຄົນ ໃນລັດ Mississippi.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ Georgia ທ່ານ Nathan Deal ປະກາດສະພາວະສຸດເສີນ ໃນ 16
ເຂດເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ດ້ວຍການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ແລະຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
ຈາກພາຍຸນີ້. ທ່ານ Deal ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມອົງການລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຂອງລັດ ແມ່ນໄດ້
“ເຮັດໃຫ້ມີການເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງການຊ່ອຍເຫຼືອໄດ້” ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ແລະວ່າ ຄວາມເປັນຫວ່າງເປັນໃຍ ແລະໄວ້ວອນພາວະນາ ແມ່ນສົ່ງໄປຮອດໄປເຖິງ
ຊາວ Georgia ພວກຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກພາຍຸຮ້າຍແຮງຄັ້ງນີ້.
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