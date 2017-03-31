ອະດີດ ປ. ເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານນາງ Park Geun-hye ຖືກຈັບ ເຂົ້າຄຸກ

ປະຕິກິລິຍາຢູ່ໃນເກົາຫລີໃຕ້ ກ່ຽວກັບການຈັບ ປະທານາທິບໍດີ Park Geun-hye ທີ່
ຖືກຟ້ອງປົດຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປແບບທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ໃນຂະນະທີ່ປະ
ເທດຊາດເພັ່ງເລັງໃສ່ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທີ່ຈະມີຂຶ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີຄົນທຳອິດທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຖືກ
ປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງໄປເຂົ້າຄຸກ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ຫລັງຈາກສານ
ເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ໄອຍະການອອກໝາຍຈັບທ່ານນາງ ໃນຂໍ້ຫາຮັບສິນບົນ
ຂົ່ມຂູ່ ແລະໃຊ້ອຳນາດເຖື່ອນ.
ການກ່າວຫາທາງອາຍາ ຕໍ່ທ່ານນາງ Park ແມ່ນພົວພັນກັບຂ່າວນອງນັນດ້ານການ
ເມືອງທີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານນາງອອກຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນ ຖືກກ່າວຫາວ່າສົມຮູ້ແບບລັບໆ
ກັບເພື່ອນມາເປັນເວລາດົນນານຂອງທ່ານນາງຄືນາງ Choi Soon-sil ທີ່ຂົ່ມຂູ່ເອົາ
ເງິນ ຈາກຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ໃຫ້ບໍລິຈາກ 69 ລ້ານໂດລາແກ່ ສອງມູນນິທິ ທີ່ມີຄວາມ
ສົງໄສ.
ນັບເປັນເວລາຫລາຍເດືອນມາແລ້ວການຟ້ອງຮ້ອງປົດຕຳແໜ່ງທ່ານນາງ Park ໄດ້
ສ້າງຄວາມແຕກແຍກຢ່າງຮຸນແຮງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເກົາຫລີໃຕ້ ໂດຍທີ່ພວກຝ່າຍ
”ຄ້ານຕໍ່ທ່ານນາງ ພາກັນເດີນປະທ້ວງຢ່າງໃຫຍ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປົດຕຳແໜ່ງ ຫລືໃຫ້
”ທ່ານນາງລາອອກຈາກໜ້າທີ່ ແລະໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ສະໜັບ ສະໜູນໄດ້ຈັດການ
ໂຮມຊຸມນຸມເດີນຂະບວນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ທ່ານນາງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຕໍ່ໄປ. ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານນາງ Park ສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກການປະທະກັນກັບເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຕຳຫລວດຢູ່ນອກສານ ໃນມື້ທີ່ໄດ້ມີການປະ ກາດກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃນການ
ຟ້ອງຮ້ອງທ່ານນາງນັ້ນ.
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