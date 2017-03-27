ຈະມີການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການອອກໝາຍຈັບໂຕ ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້

ວັນຈັນມື້ນີ້ ບັນດາໄອຍະການໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຂໍໃຫ້ອອກໝາຍຈັບໂຕອະດີດປະທານາ
ທິບໍດີ ທ່ານນາງ Park Guen-hye ທີ່ຖືກຟ້ອງຮ້ອງໃນຂໍ້ຫາ ກ່ຽວກັບ ຂ່າວນອງນັນເລື່ອງ
ຮັບເງິນສິນບົນຫຼາຍລ້ານໂດລາທີ່ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານນາງອອກຈາກການດຳລົງຕຳແໜ່ງ.
ປະທານາທິບໍດີ Park ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງຕາມຂໍ້ກ່າວຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ເພື່ອນສະໜິດ ນາງ Choi Soon-sil ເພື່ອບີບບັງຄັບກຸ່ມບໍລິສັດ ເກົາຫຼີ ບໍລິຈາກເງິນຫຼາຍ
ກວ່າ 69 ລ້ານໂດລາໃຫ້ກມູນນິທິທີ່ໜ້າສົງໄສສອງແຫ່ງ. ນາງ Choi ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ
ໃຊ້ອິດທິພົນທາງສາສະໜາຕໍ່ທ່ານນາງ Park ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງເອກະສານລັບໄດ້
ຫຼາຍສະບັບ, ເຖິງແມ່ນຈະບໍ່ມີບົດບາດເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກໍຕາມ.
ກຸ່ມໄອຍະການພາຍໃນກະຊວງຍຸຕິທຳ, ເຊິ່ງໄດ້ສືບສວນສອບສວນຂ່າວນອງນັນປະທາ
ນາທິບໍດີ, ໄດ້ເປີດເຜີຍຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງປະກາດຄຳຮ້ອງໝາຍຈັບໂຕທ່ານນາງ
Park.
ຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄະດີນີ້ແມ່ນຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນພຶດຕິກຳການລ່ວງລະເມີດການໃຊ້ອຳນາດ, ເຊັ່ນເກັບເງິນໃຕ້ໂຕະຈາກ
ບໍລິສັດຕ່າງໆ ໂດຍໃຊ້ອຳນາດ ແລະ ສິດທິຂອງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ, ແລະ ໄດ້ລະ
ເມີດເສລີພາບໃນການບໍລິຫານຂອງບັນດາບໍລິສັດ, ແລະ ໄດ້ລັກປ່ອຍຄວາມລັບທີ່ມີ
ຄວາມສຳຄັນຂອງທາງການ.”
ສານສູນກາງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະຕັດສິນໃນວັນພະຫັດນີ້ວ່າ ຈະ
ອອກໝາຍຈັບໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ຫຼື ບໍ່.
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