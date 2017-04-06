ຍັງອີກພຽງແຕ່ນຶ່ງເດືອນເທົ່ານັ້ນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ກໍຈະມີການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ
ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າ ຈະມີການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ອາດຈະ
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງເກົາຫຼີ ແຕ່ວ່າຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເຄັ່ງຄຽດໃໝ່ ກັບສະຫະລັດທີ່ເປັນພັນທະມິດ.
ການເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດ ຊຶ່ງຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ພຶດສພານີ້ ແມ່ນເປັນຍ້ອນ ໄດ້ມີ
ການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ Park Geun-hey ທີ່ພົວພັນກັບຂ່າວນອງນັນຮັບເງິນ
ສິນບົນຈຳນວນຫຼາຍລ້ານໂດລ່າ ຊຶ່ງບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຂອງເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ
ແບບພິເສດ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການບໍລິຈາກໃຫ້ຫຼາຍໆມູນນິທິ.
ການຟ້ອງຮ້ອງປົດຕຳແໜ່ງທ່ານນາງ Park ທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອມ
ເສຍຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນຜູ້ນຳທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບ ຜູ້ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຖືກຈັບ ໃນຂະນະ
ທີ່ ໄອຍະການຊອກຫາຫຼັກຖານເພີ່ມຕື່ມ ທີ່ຈະໃສ່ໂທດທ່ານ ໃນຖານຮັບເງິນສິນບົນ
ຂົ່ມຂູ່ ແລະໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງຜິດ. ຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດແທ້ ທ່ານນາງ
ຈະປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກ ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ.
ຫລັງຈາກເກີດຂ່າວນອງນັນນີ້ແລ້ວ ນະໂຍບາຍນິຍົມແນວທາງເດີມຂອງທ່ານນາງ Park
ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື ແລະພັກຂອງທ່ານນາງກໍໄດ້ມີການແຕກແຍກກັນ.
ບັນດາພັກຫຼັກໆຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຕ່າງກໍໄດ້ພາກັນຄັດເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາ
ທິບໍດີ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະສອງຄົນ ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າໃນການຢັ່ງຫາງສຽງ
ຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນມາຈາກພັກເສລີນິຍົມ ທີ່ໄດ້ອອກຈາກອຳນາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2008
ເປັນຕົ້ນມາ.
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