ທ່ານນາງ Park ຂໍຂະມາໂທດ ແລະ ສັນຍາ ຈະຮ່ວມມື ໃນການສອບສວນ

ປະທານາທິບໍດີເກົາຫລີໃຕ້ ທີ່ຖືກປົດ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ທ່ານນາງ Park Geun-
hye ກຳລັງຖືກສອບຖາມໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບຂ່າວນອງນັນສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ທີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານອອກຈາກໜ້າທີ່.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ໄປເຖິງຫ້ອງການໄອຍະການວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມ
ເສຍໃຈຕໍ່ປະຊາຊົນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ການດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແກ່ຄະນະສືບສວນ.”
ສານລັດຖະທຳມະນູນເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ປົດທ່ານນາງ Park ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນຕົ້ນ
ເດືອນນີ້ ຫລັງຈາກການຟ້ອງຮ້ອງໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວ
ຫາວ່າ ທ່ານນາງສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບນາງ Choi Soon-sil ທີ່ເປັນ ເພື່ອນ ມາເປັນເວ
ລາດົນນານ ໂດຍບັງຄັບໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆບໍລິຈາກເງິນ 70 ລ້ານໂດລາແກ່ບັນ
ດາມູນນິທິທີ່ໜ້າສົງໄສ ໃນການແລກປ່ຽນກັບການປະຕິ
ບັດທີ່ດີຂຶ້ນ.
ທ່ານນາງ Park ອາດປະເຊີນໜ້າ ກັບຂໍ້ຫາບັງຄັບເອົາເງິນ ຊື້ຈ້າງຈອບອອຍ ແລະຂໍ້
ຫາທາງອາຍາອື່ນໆໆ. ທ່ານນາງໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ກະທຳຄວາມ
ຜິດໃດໆ.
ບັນດາຜູ້ມີຊື່ສຽງຄົນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າພົວພັນກັບໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີ
ຮວມທັງ ທ້າວ Lee Jae-yong ທີ່ເປັນລູກຊາຍຂອງບໍລິສັດອີເລກໂຕຣນິກຍັກໃຫຍ່ Samsung.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງ Park ໄດ້ຖືກປົດຈາກຈຳແໜ່ງແລ້ວ ເກົາຫລີໃຕ້ກໍຈະລົງຄະ
ແນນສຽງເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່. ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດອາ
ທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ການເລືອກຕັ້ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ.
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