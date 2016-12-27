ສະມາຊິກ ສະພາ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແຍກຈາກ ພັກລັດຖະບານ ເພື່ອຕັ້ງພັກໃໝ່

ສະມາຊິກສະພາ 29 ທ່ານ ໄດ້ແຍກໂຕ ອອກຈາກ ພັກ Saenuri ທີ່ປົກຄອງປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນປັດຈຸບັນ ຍ້ອນເລື່ອງຂອງການຄໍຣັບຊັ່ນ ທີ່ອັບອາຍຂາຍໜ້າ ທີ່ເປັນຈຸດ ສູນກາງ ຂອງການຟ້ອງຮ້ອງ ປະທານາທິບໍດີ Park Geu-hye.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ ພັກໃໝ່ຂຶ້ນມາ ໂດຍມີຊື່ຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ວ່າ ພັກອະນຸລັກໃໝ່ ເພື່ອການປະຕິຮູບ ຫຼື New Conservative Party for Reform ທີ່ຈະເປີດຕົວ ໃນວັນທີ 24 ເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.
ພັກການເມືອງໃໝ່ນີ້ ຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກພວກອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ມີສິດອອກສຽງທັງຫຼາຍ ທີ່ບໍ່ພໍໃຈກັບພັກລັດຖະບານຢູ່ນັ້ນ ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປ. ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມນີ້ ພັກ ການເມືອງໃໝ່ ອາດຈະຊັກຊວນ ໃຫ້ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ
ທ່ານ Ban Ki-moon ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງ ນັ້ນ ມາເປັນຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງພັກ.
ທ່ານ Ban ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະລົງແຂ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ຫຼືບໍ່ ແລະ ໃນການໃຫ້ ສຳພາດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກັບວີໂອເອ ໄດ້ເລື່ອນການຕັດສິນໃຈຢ່າງເປັນ ການເປີດເຜີຍ ຕໍ່ສາທາລະນະ ຈົນກວ່າວ່າ ສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າອົງການ ສະຫະປະຊາ ຊາດ ຂອງທ່ານ ຈະໝົດອາຍຸລົງ ໃນທ້າຍປີນີ້.
ທ່ານ Ban ກ່າວວ່າ “ໃນເວລາ ຂ້າພະເຈົ້າກະສຽນ ຈາກວຽກງານແລ້ວ....ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະປຶກສາຫາລື ໃນເລື່ອງນີ້ ກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງສັງຄົມເກົາຫຼີ, ພວກເພື່ອນ ມິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ” ທ່ານ Ban ໄດ້ກ່າວ ຕື່ມວ່າ “ປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີ ຈະຜ່ານຜ່າວິກິດການນີ້ ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.”
ທ່ານ Ban ແມ່ນມອງກັນວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ສະໝັກລົງແຂ່ງຂັນ
ທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃຫ້ແກ່ພັກອະນຸລັກນິຍົມ ເພື່ອທີ່ຈະນຳເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ກັບ
ຄືນມາ ຫຼັງຈາກທີ່ການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານນາງ Park ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເມືອງ ຂອງພັກທ່ານ ນາງເກີດຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ. ການຢັ່ງຫາງສຽງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ Ban ແມ່ນມີຄະແນນນຳໜ້າໜ້ອຍໜຶ່ງ ຕໍ່ນັກການເມືອງຫົວເສລີນິຍົມ ທ່ານ
Moon Jae-in ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃຫ້ແກ່ ທ່ານນາງ
Park ເມື່ອສີ່ປີກ່ອນ.
ການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີແມ່ນມີການກ່າວຫາວ່າ ມີການເຂົ້າໃຈກັນແບບລັບໆ
ເພື່ອຂູດຮີດເອົາເງິນແລະການສະໜັບສະໜຸນຈາກບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະອະ ນຸຍາດໃຫ້ເພື່ອນຂອງປະທານາທິບໍດີ ບົງການກິດຈະການຂອງລັດຖະບານ.
ລັດຖະສະພາທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງກັນເມື່ອວັນທີ 8 ທັນວາຜ່ານມາ ເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທ່ານນາງ Park ຊຶ່ງເປັນການຕັດສິນໃຈທ່ີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງໂດຍຫລາຍລ້ານຄົນເມື່ອສອງສາມອາທິດຜ່ານມານີ້.
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