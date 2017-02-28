Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ຄະນະໄອຍະການຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະລົງໂທດຫົວໜ້າບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່
Samsung ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງອື່ນໆ 4 ທ່ານ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນຖານຮັບສິນບົນ
ແລະຍັກຍອກເງິນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ພົວພັນໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງ
ໃສ່ ປະທານາທິບໍດີ Park Geun-hye.
ຄະນະໄອຍະການພິເສດ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາເພື່ອສືບສວນເລື່ອງນີ້ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາປະທານ
ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Samsung ທ່ານ Lee Jae-yong ທີ່ໄດ້ເຊື່ອງຊັບສິນໄວ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໃຫ້ການເທັດຕໍ່ລັດຖະສະພາ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Park ໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຄະດີ ແລະຖືກສັ່ງໃຫ້ໂຈະການ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເມື່ອເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້ ໃນຂໍ້ຫາທີ່ທ່ານນາງ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເພື່ອນ
ສະນິດທີ່ຍາວນານຂອງທ່ານນາງ ກໍຄື ທ່ານນາງ Choi Soon-sil ທີ່ຂູ່ເຂັນໃຫ້ບໍລິສັດ Samsung ບໍລິຈາກຫລາຍເຖິງ 70 ລ້ານໂດລ່າ ໃສ່ 2 ມູນນິທິ ທີ່ໄດ້ບໍລິຫານງານໂດຍ
ທ່ານນາງChoi.
ທ່ານ Lee ໄວ 48 ປີ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ໃນການພົວພັນກັບເລື່ອງນີ້.
ສານລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເລີ່ມການສືບສວນເບິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບ
ທຳຕາມກົດໝາຍ ຂອງການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຖ້າຫາກວ່າ ສານຕັດສິນ
ເຫັນ ພ້ອມກັບລັດຖະສະພາແລ້ວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Park ອາດຈະກາຍມາເປັນຜູ້ນຳ
ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຄົນທຳອິດ ທີີ່ຖືກເລືອກແບບປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ຈະໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກ
ຕຳແໜ່ງ. ການຕັດສິນຄາດວ່າ ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້ານີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ