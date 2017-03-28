ພວກກູ້ໄພ ພົບສົບ ທີ່ເຊື່ອວ່າ ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກເຮືອຂ້າມຟາກ ເກົາຫລີໃຕ້ຫຼົ້ມ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫລີໃຕ້ກ່າວວ່າ ພວກພະນັກງານເກັບກູ້ ໄດ້ພົບເຫັນໃນອັນທີ່
ອາດເປັນຊາກສົບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຫາຍສາບສູນໃນປີ 2014 ເວລາເຮືອຂ້າມ
ຟາກຫລົ້ມ ເຮັດໃຫ້ກວ່າ 300 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ກະຊວງຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການເດີນເຮືອທາງບທະເລກ່າວວ່າ ສົບດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບ
ເຫັນຢູ່ເຂດ ບ່ອນທີ່ພວກພະນັກງານໄດ້ຍົກເອົາຊາກເຮືອທີ່ເພພັງນັ້ນ ຂຶ້ນມາໃນອາ
ທິດແລ້ວນີ້.
ເຮືອຂ້າມຟາກລຳນີ້ໄດ້ຫລົ້ມໃນເດືອນເມສາປີ 2014 ພ້ອມດ້ວຍ 476 ຄົນຢູ່ໃນເຮືອ
ຫລາຍຄົນແມ່ນພວກນັກຮຽນມັດທະຍົມ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອໄດ້ເດີນທາງຈາກເມືອງ
Incheon ໄປຫາບ່ອນຕາກອາກາດໃນວັນພັກຢູ່ເກາະ Jeju. ຈຳນວນທັງໝົດ 304
ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນອັນທີ່ເປັນຄວາມຫາຍານະໃນການເດີນເຮືອທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດຂອງ
ປະເທດ.
ພວກກູ້ໄພໄດ້ຄົ້ນພົບຊາກສົບທັງໝົດ ແຕ່ຍັງເຫລືອເກົ້າຄົນ ກ່ອນທີ່ລັດຖະບານໄດ້
ລົ້ມເລີກການຊອກຫາຢູ່ໃຕ້ນໍ້າ ໃນເດືອນພະຈິກປີ 2014.
ໄພພິບັດດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳຢ່າງໄວວາໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການຮັບມືຢ່າງບໍ່ພຽງພໍກັບເຫດ
ການສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງບັນຫາຄວາມເລິກແລບຂອງ
ການສໍ້ລາດບັງຫລວງທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ແລະຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງກົດລະບຽບ ເຮັດໃຫ້ສະທາ
ລະນະເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກສ່ວນການຂັບໄລ່ປະທານາທິ
ບໍດີ Park Geun-hye ອອກຈາກຕຳແໜ່ງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.
ກັບຕັນຂອງເຮືອຂ້າມຟາກ ທ່ານ Lee Joon-seok ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບໃນຖານບໍ່ ຫົວຊາ ແລະຖືກຕັດສິນທົງໂທດ ຈຳຄຸກຕະຫລອດຊີວິດ ໃນຂະນະທີ່ລູກເຮືອອີກ 14 ຄົນ ໄດ້
ຖືກຕັດສິນລົງໂລດຕິດຄຸກ 12 ປີ ໃນຖານປະລະ ແລະລະ
ເມີດຕໍ່ລະບຽບການເດີນເຮືອ.
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