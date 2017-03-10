ສານລັດຖະທຳມະນູນເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ປົດປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ອອກຈາກ
ໜ້າທີ່ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ການຕັດສິນຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ເພື່ອປົດທ່ານນາງ Park Geun-hye ໄດ້ມີຂຶ້ນ
ໂດຍສານ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ມີ 2 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນການປະທ້ວງທີ່ລະເບີດຂຶ້ນ ຢູ່ຂ້າງນອກສານ.
ຮັກສາການຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານນາງ Lee Jung-mi ໄດ້ອ່ານຄຳຕັດສິນສົດຜ່ານ
ທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ. ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ Park “ລະເມີດລັດ ຖະທຳມະ
ນູນ ແລະກົດໝາຍ ຊຶ່ງໄດ້ທໍລະຍົດຕໍ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນ.”
ສານໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງ “ການລະເມີດທີ່ຮ້າຍແຮງ” ຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ກ່າວຫາ
ທ່ານນາງ Park ວ່າ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນຢ່າງລັບໆກັບເພື່ອນມາເປັນເວລາດົນນານ
ຂອງທ່ານນາງ ຄື ນາງ Choi Soon-sil ໃນການບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດຍັກ ໃຫຍ່ເກົາ
ຫລີ ບໍລິຈາກເງິນຫລາຍກວ່າ 69 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ສອງມູນນິທິທີ່ມີຄວາມສົງໄສ.
ທ່ານນາງ Park ໄດ້ປະຕິເສດຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ໃນການກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານນາງ.
ພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນ ຮັກສາການປະທານາທິບໍດີ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ທ່ານ Hwang Kyo-anh ຕ້ອງກຳນົດການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃໝ່ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນ
ພາຍໃນ60 ມື້.
ທ່ານ Hwang ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງກຳກັບນຳຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງ
ສັງຄົມເພື່ອປ້ອງກັນການຂັດແຍ້ງ ແລະແກ້ໄຂຄວາມຢ້ານກົວຂອງສາທາ ລະນະຊົນ
ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງຈາກປະຊາຄົມສາກົນ ໂດຍການຄວບຄຸມກິດ ຈະການຂອງປະ
ເທດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທຸ່ນທ່ຽງ.”
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Mark Toner ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ Hwang ຈົນກວ່າເວລາທີ່ທ່ານຍັງຢູ່ໃນໜ້າທີ່ ຮັກສາການປະທານາທິບໍດີ ແລະພວກເຮົາເບິ່ງໄປໜ້າເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນກັບ ບໍ່ວ່າຜູ້ໃດທີ່ປະຊາຊົນເກົາຫລີໃຕ້ ເລືອກເອົາມາເປັນປະ ທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປ.”
ທ່ານນາງ Park ເປັນປະທານາທິບໍດີເກົາຫລີໃຕ້ຄົນທຳອິດທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ຈະຖືກປົດອອກຈາກໜ້າທີ່.
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