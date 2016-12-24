ເອເຊຍ ເພີ້ມການຮັກສາ ຄວາມປອດໄພ ໃນ ວັນຄຣິສມັສ ແລະປີໃໝ່

ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຮວມທັງຟີລິບປິນ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະໄທ ຕ່າງກໍເພີ້ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທ່າມກາງທີ່ມີການເຕືອນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຂອງພວກສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ລັດອິສລາມ ໃນວັນຄຣິສມັສແລະ ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ສາກົນ.
ອິນໂດເນເຊຍ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງກຳລັງຫລາຍກວ່າ 150,000 ຄົນ ອອກປະຕິບັດງານຫລັງຈາກຕຳຫຼວດຄົ້ນພົບແຜນການຂອງເຄືອຂ່າຍກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ຈະທຳການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ໃນຊ່ວງເທສະການບຸນຄຣິສມັສ.
ມີຊາວຄຣິສຕຽນປະມານ 24 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນອິນໂດເນເຊຍປະກອບເປັນປະມານ 10 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ພ້ອມກັບການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ທີ່ພາກັນໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຖານທີ່ຕາກອາກາດ ຢູ່ເກາະບາຫລີ ໃນລະ ຫວ່າງໂອກາດວັນພັກ.
ທ່ານ Sidney Jones ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນວິເຄາະນະໂຍບາຍບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ ມີສຳນັກງານຢູ່ຈາກາຕ້າກ່າວວ່າ ການຮັກສາຄວາມສະຫງົບເພີ້ມຂຶ້ນ ຈະຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໂລ່ງໃຈໄດ້.
ທ່ານ Jones ກ່າວວ່າ “ປະຊາຊົນໃນອິນໂດເນເຊຍມີຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈ ແຕ່ກໍຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນແບບໃດແບບນຶ່ງ ທີ່ວ່າທຸກໆປີຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໄດ້ມີການເຕືອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໂຈມຕີແລະຕຳຫຼວດກໍໄດ້ອອກປະຕິບັດງານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນຄ່ຳຄືນກ່ອນວັນບຸນຄຣິສມັສ ແລະວັນຄຣິສມັສແລະວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ ໃນລະດັບທີ່ສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການໂຈມຕີຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໄດ້.”
ຄວາມເປັນຫ່ວງໄດ້ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກມີການເຕືອນໃນອາທິດນີ້ ໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດອອສເຕຣເລຍວ່າ ຊາວອອສເຕຣເລຍ ໃນຟີລິບປິນ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະໄທ ຕ້ອງເອົາມາດຕະການປ້ອງກັນ ຢ່າງລະມັດລະວັງ” ທ່າມກາງທີ່ມີການຂົ່ມ ໃນການໂຈມຕີ ກໍ່ການຮ້າຍ ຮວມທັງທີ່ບາງກອກ ແລະເກາະຕາກອາກາດພູເກັດ.
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