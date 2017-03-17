ໂຈນທະເລ ໂຊມາເລຍ ປ່ອຍກໍາປັ່ນ ບັນທຸກນໍ້າມັນ ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ

ພວກໂຈນທະເລໂຊມາເລຍ ໄດ້ປ່ອຍກໍາປັ່ນບັນທຸກນໍ້າມັນ ທີ່ຖືກຈີ້ແລະລູກເຮືອ ທີ່ ເປັນຊາວສີລັງກາຈໍານວນ 8 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນກໍາປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຫລື ການຈ່າຍເງິນຄ່າໄຖ່ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ການປ່ອຍຕົວດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ມີການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານ
ນີ້ ລະຫວ່າງພວກໂຈນທະເລ ແລະກໍາລັງທະຫານເຮືອ ແລະການເຈລະຈາກັນຢ່າງຂ້ຽວ
ຂາດ ລະຫວ່າງກໍາລັງທະຫານເຮືອ ກັບຜູ້ນໍາຊົນເຜົ່າ ແລະກັບພວກໂຈນທະເລ.
ສອງຄົນຢູ່ໃນເມືອງ Haabo ຂອງ Somalia ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງທະ
ຫານເຮືອ ຍິງຕໍ່ສູ້ກັນກັບພວກຜູ້ຊາຍ ທີ່ກໍາລັງພະຍາຍາມສົ່ງສະບຽງຕ່າງໆ ໄປຫາກໍາ ປັ່ນບັນທຸກນໍ້າມັນດັ່ງກ່າວ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ໄດ້ບອກໃຫ້ພະແນກພາສາ Somalia ຂອງວິທະຍຸ VOA ວ່າ ທະຫານເຮືອຈາກເຂດ Puntland ຂອງ Somalia ໄດ້ເຂົ້າໄປສະກັດກັ້ນເຮືອ ທີ່ເຂົາ ເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ກໍາລັງຂົນເອົາອາຫານ ໄປໃຫ້ພວກມືປືນ ທີ່ໄດ້ຍຶດກຳປັ່ນ Aris 13 ແລະ ພວກລູກເຮືອໄວນັ້ນ.
ທ່ານ John Steed, ຜູ້ຈັດການລະດັບພາກພື້ນຂອງກຸ່ມສັງເກດການ Oceans Without Piracy ຫລື ທະເລທີ່ປາດສະຈາກການປຸ້ນຈີ້ຂອງພວກໂຈນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ “ພວກ ໂຈນທະເລ” ໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ ຊຶ່ງກໍຄືຢາກ ຕາຍ ຫລືຢາກຍັງ. ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ຈະໄປໃສໄດ້ ພວກເຂົາໄດ້ຍອມມອບຕົວ ສະນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດ ການປະຕິບັດການແບບຖືກຕ້ອງ ກໍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.”
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