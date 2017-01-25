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ການໂຈມຕີ ດ້ວຍລົດລະເບີດ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ໃນໂຊມາເລຍ ສັງຫານ 10 ຄົນ

ຈຸດເກີດເຫດລະເບີດ ຢູ່ດ້ານນອກຂອງໂຮງແຮມ Dayah ຂອງນະຄອນ Mogadishu ໃນປະເທດໂຊມາເລຍ, ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2017.

ຈຸດເກີດເຫດລະເບີດ ຢູ່ດ້ານນອກຂອງໂຮງແຮມ Dayah ຂອງນະຄອນ Mogadishu ໃນປະເທດໂຊມາເລຍ, ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2017.

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ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ​ໄດ້​ບີບ​ຄະ​ນວນ​ລະ​ເບີດ​ທີ່​ຫ້າງ​ໄວ້​ໃນ​ລົດ​ໃຫ້​ແຕກ​ຂຶ້ນ​ ​ແລະ​ກໍ​ບຸກ
ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ໂຮງ​ແຮມ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້ນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ
​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ທີ່​ໄດ້​ສັງຫານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 10 ຄົນ ​ແລະ​ອີກຫຼາຍຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ​ພວກ​ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ໂຮງໝໍ ກ່າວ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າຄາດ​ວ່າ​ໂຕ​ເລກ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ອາດ​ຈະ​ເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ.

ຈຸດເກີດເຫດລະເບີດ ຢູ່ໃນໂຮງແຮມ Dayah ຂອງນະຄອນ Mogadishu ໃນປະເທດໂຊມາເລຍ, ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2017, ຫລັງຈາກ ການໂຈມຕີ ໂດຍພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ທີ່ມາຈາກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ Al-Shabab.

ຈຸດເກີດເຫດລະເບີດ ຢູ່ໃນໂຮງແຮມ Dayah ຂອງນະຄອນ Mogadishu ໃນປະເທດໂຊມາເລຍ, ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2017, ຫລັງຈາກ ການໂຈມຕີ ໂດຍພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ທີ່ມາຈາກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ Al-Shabab.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ມີ​ຂຶ້ນທີ່​ໂຮງ​ແຮມ Dayah ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ໂມ​ກາ​ດິສຊູ ທີ່​ຕັ້ງຢູ່​ໃກ້ກັບ
​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ແລະບ່ອນ​ປະຊຸມ​ສະພາຂອງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ.

ກຸ່ມ al-Shabab ຊຶ່ງ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນນີ້ຕໍ່​ໂຮງ​ແຮມ ​ແລະ​ສະຖ​ານທີ່​
ສຳຄັນ​ຕ່າງໆ​ ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຜ່ານ​ທາງ​ເວັບ​ໄຊ ​
ຂອງ​ຕົນ.

ປະມານ 40 ນາທີ​ຫຼັງຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເລີ້ມຂຶ້ນ ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ​ຂະໜາດ​ແຮງ​ທີ່​ຫ້າງ​
ໃສ່​ລົດ​ບັນທຸກ​ແຕກ​ຂຶ້ນ ຢູ່​ທີ່​ໂຮງ​ແຮມ ລະ​ເບີດ​ລູກ​ທີ່​ສອງ ​ກໍ​ໄດ້​ຕິດຕາມ​ມາ ຢູ່​ຂ້າງ​
ນອກ. ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດການ​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ລົດ​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​
ມາ​ທີ່​ໂຮງ​ແຮມ ກໍ​ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ ບາງທີ​ອາດ​ຈະ​ຄວບ​ຄຸມ​ ຈາກ​ໄລຍະ​ໄກ.

ມີ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 7 ຄົນ ຮວມຢູ່​ໃນ​ຈຳນວນ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ ຈາກ​ເຫດ​ລະ​ເບີດ
​ລູກ​ທີ​ສອງ​ອີງ​ຕາມ​ທ່ານ Mohammed Ibrahim Moalimu ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່
ຂອງ​ສະຫະພັນ​ນັກ​ຂ່າວ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ.

Somalia Attack
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