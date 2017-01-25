ການໂຈມຕີ ດ້ວຍລົດລະເບີດ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ໃນໂຊມາເລຍ ສັງຫານ 10 ຄົນ

ພວກຫົວຮຸນແຮງ ໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດທີ່ຫ້າງໄວ້ໃນລົດໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ ແລະກໍບຸກ
ເຂົ້າໄປໃນໂຮງແຮມແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊມາເລຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນ
ການໂຈມຕີ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນ ແລະອີກຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະພວກຄົນຂັບລົດໂຮງໝໍ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ.
ການໂຈມຕີມີຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມ Dayah ໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ
ສະພາແຫ່ງຊາດແລະບ່ອນປະຊຸມສະພາຂອງໂຊມາເລຍ.
ກຸ່ມ al-Shabab ຊຶ່ງໄດ້ທຳການໂຈມຕີທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ຕໍ່ໂຮງແຮມ ແລະສະຖານທີ່
ສຳຄັນຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຜ່ານທາງເວັບໄຊ
ຂອງຕົນ.
ປະມານ 40 ນາທີຫຼັງຈາກການໂຈມຕີເລີ້ມຂຶ້ນ ດ້ວຍລະເບີດຂະໜາດແຮງທີ່ຫ້າງ
ໃສ່ລົດບັນທຸກແຕກຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ລະເບີດລູກທີ່ສອງ ກໍໄດ້ຕິດຕາມມາ ຢູ່ຂ້າງ
ນອກ. ພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ລົດທີ່ໄດ້ນຳເອົາພວກຫົວຮຸນແຮງ
ມາທີ່ໂຮງແຮມ ກໍໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ບາງທີອາດຈະຄວບຄຸມ ຈາກໄລຍະໄກ.
ມີພວກນັກຂ່າວຢ່າງນ້ອຍ 7 ຄົນ ຮວມຢູ່ໃນຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບ ຈາກເຫດລະເບີດ
ລູກທີສອງອີງຕາມທ່ານ Mohammed Ibrahim Moalimu ເລຂາທິການໃຫຍ່
ຂອງສະຫະພັນນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດໂຊມາເລຍ.
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