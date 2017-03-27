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ນັກຮຽນ ຍີ່ປຸ່ນ 8 ຄົນຄາດວ່າເສຍຊີວິດ ໃນເຫດ ຫິມະຖະຫຼົ່ມ

ພະນັກງານກູ້ໄພຍ່າງຂຶ້ນໄປເທິງພູ ເພື່ອຊອກຫາປະຊາຊົນ ທີ່ຫາຍສາບສູນ ຫຼັງຈາກເຫດຫິມະຖະຫຼົ່ມໃກ້ໆກັບ ຣີສອດ ຫຼິ້ນສກີ ໃນເມືອງ Nasu ພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ຍີ່ປຸ່ນ. 27 ມີນາ, 2017.

ພະນັກງານກູ້ໄພຍ່າງຂຶ້ນໄປເທິງພູ ເພື່ອຊອກຫາປະຊາຊົນ ທີ່ຫາຍສາບສູນ ຫຼັງຈາກເຫດຫິມະຖະຫຼົ່ມໃກ້ໆກັບ ຣີສອດ ຫຼິ້ນສກີ ໃນເມືອງ Nasu ພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ຍີ່ປຸ່ນ. 27 ມີນາ, 2017.

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ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າ ຢ້ານວ່າ ນັກຮຽນມັດທະຍົມ 8 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຫຼັງຈາກຖືກຖົມໃນກອງຫິມະຖະຫຼົ່ມ ຢູ່ຣີສອດຫຼິ້ນສກີແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ
ຍີ່ປຸ່ນ.

ນັກຮຽນຄົນອື່ນໆອີກ 3 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ສ່ວນນາຍຄູຢ່າງໜ້ອຍຄົນນຶ່ງ ຍັງຫາຍ
ສາບສູນຢູ່.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກນັກຮຽນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປີນພູເຂົາໃນຕອນ
ເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ ຢູ່ເມືອງ Nasu ປະມານ 175 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ໄປທາງພາກເໜືອ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງ Tochigi ກ່າວວ່າ ນັກສຶກສາປະມານ 50 ຄົນ ແລະ ນາຍຄູສິບ
ຄົນ ຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 7 ແຫ່ງ ໄດ້ພາກັນເດີນທາງໄປພູເຂົາດັ່ງກ່າວ.

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