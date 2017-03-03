ທ່ານ Sessions ຖອນໂຕ ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ການສືບສວນ ໃນການແຊກແຊງ ຂອງ ຮັດເຊຍ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານ Jeff Sessions ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກ
ການສືບສວນໃດໆກໍຕາມ ຂອງລັດຖະບານກາງ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ຣັດເຊຍ
ໄດ້ເຂົ້າມາຫຍຸ້ງກ່ຽວແຊກແຊງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໃນປີ 2016.
ທ່ານ Sessions ໄດ້ພົບປະກັບພວກນັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຫຼັງຈາກໜັງສືພິມ Washington Post ລາຍງານວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Sessions ຍັງເປັນ ສະມາຊິກ
ສະພາສູງ ແລະ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳຢູ່ນັ້ນ ທ່ານໄດ້ພົບປະ ກ່ອນ
ໜ້າການເລືອກຕັ້ງ 2 ເທື່ອກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍທ່ານ Sergei Kislyak
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນນີ້ ໃນລະຫວ່າງໃຫ້ການເພື່ອຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ.
ເບິ່ງ: ທ່ານ Jeff Sessions ຖອນໂຕ ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ການສືບສວນ
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ມີຄຳຖາມຢູ່ວ່າ ການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ Sessions ແມ່ນກ່ຽວກັບການໂຄສະນາຫາສຽງ
ແທ້ຫຼືບໍ່. ສະມາຊິກສະພາບາງທ່ານຈາກທັງສອງພັກໄດ້ທວງໃຫ້ທ່ານ Sessions ຖອນ
ໂຕຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດບາງຄົນກ່າວວ່າ ທ່ານຄວນຈະລາ
ອອກ ໂດຍກ່າວຫາທ່ານວ່າ ຕົວະໃນຂະນະ
ທີ່ໃຫ້ການ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຊື່ອວ່າ ທ່ານ Sessions
ຄວນຈະຖອນໂຕ ໂດຍເອີ້ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງທ່ານວ່າ “ເປັນບຸກຄົນທີ່ຊື່
ສັດ” ທີ່ຄວນຈະຕອບຄຳຖາມ ໃນລະຫວ່າງໃຫ້ການນັ້ນດີກວ່ານີ້.
ເບິ່ງ: ທ່ານ Sessions ກ່າວປ້ອງກັນ ກ່ຽວກັບຄຳໃຫ້ການຂອງທ່ານ
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ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ “ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດກຳລັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເກີນ
ໄປ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງ ແລະເວລານີ້ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນສະພາບ
ການໂຕຈິງ ມັນເປັນການຊອກຫາເລື່ອງເພື່ອຈະມາລົງໂທດຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ເບິ່ງ: ທ່ານ Sessions ເວົ້າເຖິງ ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ
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ໃນລະຫວ່າງໃຫ້ການ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ ຜ່ານ
ມານັ້ນ ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ Al Franken ໄດ້ຖາມ ທ່ານ Ses-
sions ວ່າ ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າຫາກມີຫລັກຖານວ່າບຸກຄົນໃດບຸກຄົນນຶ່ງ ໃນຄະ
ນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ຕິດຕໍ່ກັບລັດຖະບານຣັດເຊຍ.
ທ່ານ Sessions ຕອບວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ມີຜູ້ໃດພົວພັນກັບກິດຈະການເຫຼົ່ານັ້ນ.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ເປັນຕົວແທນ ຄັ້ງນຶ່ງຫຼືບໍ່ກໍສອງຄັ້ງ ໃນການໂຄສະນາຫາ
ສຽງນັ້ນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຊາວຣັດເຊຍແລະຂ້າ ພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດ
ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ໃນເລື່ອງນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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