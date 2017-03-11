ໄອຍະການ 46 ຄົນ ຈາກສະໄໝ ອະດີດ ປ. Obama ຖືກສັ່ງ ໃຫ້ລາອອກ

ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃນວັນສຸກວານນີ້ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້
ບັນດາໄອຍະການ ຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍລັດຖະບານ ທ່ານ
Obama ທີ່ຍັງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ 46 ຄົນນັ້ນ ລາອອກຈາກໜ້າທີ່ໃນທັນທີ.
ມັນເປັນຂອງທຳມະດາທີ່ລັດຖະບານໃໝ່ ຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງທາງການ
ເມືອງນັ້ນລາອອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ການຂໍຮ້ອງ ໄດ້ມີຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະຈຳ
ນວນຜູ້ທີ່ຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ລາອອກໄປນັ້ນ ແມ່ນສູງຜິດປົກກະຕິ.
ທ່ານນາງ Sarah Isgur Flores ໂຄສົກກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່າວວ່າ “ການລາອອກດັ່ງ
ກ່າວຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບພາຍໃນແລງມື້ນີ້ແມ່ນເພື່ອ “ຄໍ້າປະກັນຄວາມ ເປັນລະບຽບ
ໃນການໂອນອຳນາດ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຈົນກວ່າວ່າບັນດາທະນາຍຄວາມໃໝ່ຂອງສະຫະລັດໄດ້ຮັບການ
ຢືນຢັນ ບັນດາໄອຍະການທີ່ໄດ້ອຸທິດຕົນຢູ່ໃນຫ້ອງການຕ່າງຂອງກະຊວງ ຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງກະຊວງໃນການສືບສວນ
ລົງໂທດ ແລະຢັບຢັ້ງພວກກະທຳຄວາມຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ບັນດາທະນາຍຄວາມສະຫະລັດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບໃນການຟ້ອງຮ້ອງການກະທຳຄວາມຜິດຕໍ່ລັດຖະບານກາງຢູ່ໃນຂອບ ເຂດທີ່
ເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບ. ເຂົາເຈົ້າລາຍງານຕໍ່ກະຊວງຍຸຕິທຳຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ
ແລະເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ບູລິມະສິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນຈະສອດ ຄ່ອງກັບລັດຖະ
ມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ.
ຕໍ່ມາໃນວັນສຸກວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາການລາ
ອອກຂອງທະນາຍຄວາມສອງຄົນຄືທ່ານນາງ Dana Boente ຮັກສາການຮອງລັດ
ຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດແລະຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳສະຫະລັດປະຈຳລັດ
Maryland ທ່ານ Rod Rosentein ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເຂົ້າ ຮັບໜ້າທີແທນທ່ານ
ນາງ Boente.
ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ New York ທ່ານ
Chuck Schumer ກ່າວວ່າ ທ່ານ “ບໍ່ດີໃຈ” ກ່ຽວກັບການສັ່ງ ໃຫ້ໄອ ຍະການລາ
ອອກເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ໂດຍກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນໄປ “ຢ່າງເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮ້ອຍ.”
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