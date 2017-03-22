ສຫລ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໃນການທົດລອງ ຍິງລູກສອນໄຟ

ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຈົບ ລົງດ້ວຍຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ໂຄສົກຂອງກອງບັນຊາການເຂດມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລູກ
ສອນໄຟດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າ ໄດ້ລະເບີດພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດວິນາທີລຸນຫລັງທີ່ຍິງຂຶ້ນຈາກ
ແຫຼມ Kalma, ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ກອງທັບຂອງ ເກົາຫຼີິໃຕ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການທົດລອງຍິງທີ່ປາກົດຂຶ້ນນັ້ນບໍ່ໄດ້ດຳເນີນໄປ
ຢ່າງປົກກະຕິ.
ບໍ່ມີປະເທດໃດໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ ລູກສອນໄຟທີ່ຖືກທົດລອງນັ້ນ ແມ່ນປະເພດໃດ, ແລະ ທັງ ສອງປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງສືບຕໍ່ວິເຄາະການທົດລອງຍິງນີ້ຢູ່.
ໃນຕົ້ນຂອງເດືອນນີ້, ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 4 ລູກ ເຂົ້າໄປໃສ່ທະເລ
ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານ ປະຈຳປີ ລະຫວ່າງ ສະ
ຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້, ເຊິ່ງ ເກົາຫຼີເໜືອ ເຫັນວ່າເປັນການກະກຽມເພື່ອເຮັດສົງຄາມ.
ລູກສອນໄຟສາມລູກໄດ້ບິນໄປປະມານ 1,000 ກິໂລແມັດ ແລະຕົກ ລົງໃສ່ເຂດນ່ານນ້ຳ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ
ໄດ້ ກ່າວວ່າ ອາວຸດທີ່ວ່ານີ້ ເປັນລູກສອນໄຟໄລຍະໄກປານກາງ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່
ຕໍ່ທະວີບ ອາເມຣິກາເໜືອ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
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