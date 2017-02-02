ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຄົນໃໝ່ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທີ່ສະພາສູງສະຫະລັດ ຮັບຮອງເອົາທ່ານແລ້ວນັ້ນ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ໄດ້ເປັນຄົນສາບານຕົວ ທ່ານ Tillerson ທີ່ຫ້ອງການ Oval Office ໃນທຳນຽບຂາວ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ Trump ຢືນເບິ່ງນຳນັ້ນ.
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ກ່າວຂອບໃຈ ຕໍ່ທ່ານ Trump ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ເປັນໂອາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່” ແລະໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ ທ່ານຈະຮັບໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ ຕະຫຼອດເວລາ.
ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Tillerson ກ່າວຂອບໃຈ ທ່ານ Trump “ສຳຫຼັບໂອາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່”
ທ່ານ Trump ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບທ່ານ Tillerson ໂດຍກ່າວວ່າ ລັດຖະ ມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຄົນໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບໃນທົ່ວໂລກແລະຈະນຳເອົາຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະວິໄສທັດທີ່ກວ້າງໄກຂອງທ່ານ ເຂົ້າໃນລະບົບການທູດຂອງໂລກ.
ມີພຽງແຕ່ສະມາຊິກສະພາສູງ 3 ທ່ານ ຈາກພັກ Democrats ແລະອີກ ນຶ່ງທ່ານທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບພັກ Republican ໃນການສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານ Tillerson ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການລົງຄະແນນສຽງ 56 ຕໍ່ 43 ນັ້ນ. ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກສອງພັກການເມືອງ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ ຫລາຍສັບປະດາໃນການສຳພາດ ສອບຖາມປະທານບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດນຳມັນ Exxon Mobil ທີ່ມີສາຍພົວພັນໃກ້ຊິດກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Valdimir Putin ແລະຄວາມສາມາດ ຂອງທ່ານໃນການທີ່ປະຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານທຸລະກິດຂອງທ່ານໄວ້ຂ້າງນອກ ແລະຮັບໃຊ້ເປັນຫົວ ໜ້ານັກການທູດຂອງອາເມຣິກາ.
ເຊີນຊົມ : ພັກ Republican ສໜັບສະໜຸນທ່ານ Trump ໃນການເລືອກຄັ້ງນີ້
“ທ່ານ Tillerson ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນທຸລະກິດຍັກໃຫຍ່ໃນໂລກ ອັນນຶ່ງ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິສະພາສູງທ່ານ John Cornyn ສັງກັດພັກ Republican ຈາກລັດ Texas. ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ “ປະຈຸບັນນີ້ ປະສົບການຕ່າງໆ ຄວາມພ້ອມ ແລະນິໄສໃຈຄໍ ແລະຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ຈະໄດ້ຖືກນຳມາປະກອບເຂົ້າກັບພາລະກິດ ທີ່ຈະເຮັດເພື່ອປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ.”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະມາຊິສະພາສູງຈາກພັກ Democrats ທ່ານ Ben Cardin
ຈາກລັດ Maryland ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບປະສົບປະ
ການທາງດ້ານທຸລະກິດຂອງທ່ານ Tillerson ອາດຈະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ທ່ານເປັນລັດຖະ
ມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຜູ້ທີ່ຈະສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງສຳຄັນ ຕໍ່ຫລັກຄຸນຄ່າ ແລະອຸດົມການທີ່ໄດ້ກຳນົດປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ Cardin ຍັງກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ ທ່ານ Tillerson ຍັງຈະຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ
“ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຂອງທ່ານ Trump ນຳອີກ.”
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