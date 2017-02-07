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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະມາຊິກສະພາ​ສູງພັກ Democrats ປະທ້ວງ ການ​ເລືອກ​ ລມຕ ​ກະຊວງສຶກສາ​ ຂອງທ່ານ ທຣຳ

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ສະມາ​ຊິກ​ພັກ Democrats ​ໄດ້​ຄວມຄຸມ​ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໃນ​ການ
ວາງ​ແຜນ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ ປະ​ທ້ວງ ຜູ້​ທີ່ປະທານາທິບໍດີ​ Donald Trump ​ເລືອກ​ເອົາ​ເປັນ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງສຶກສາ​ທິການ​ ທ່ານ​ນາງ Betsy DeVos ​ໃນ​ອັນທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທາງ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ຕໍ່ການໃຫ້​ທຶນຮອນ​ການ​ສຶກສາ​ສາທາລະນະ​ໃນ​ສະຫະລັດ.

ສະມາ​ຊິກ​ພັກ Republican 2 ຄົນ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ພັກ Democrats ​ໃນ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ
​ຕໍ່​ທ່າ​ນາງ DeVos ນັກທຸລະກິດ​ທີ່​ລ້ຳ​ລວຍ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ບໍ່​ເຄີຍ ​ໄດ້​ເປັນ​ຄູບາ​ອາຈານ​ມາ​ກ່ອນ ​
ແຕ່​ວ່າ ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້ນຳພາ ​ໃນ​ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ໂຮງຮຽນ​ຫຼວງ​ທັງຫຼາຍ ​ແຂ່ງຂັນກັບ ​ໂຮງຮຽນ​ເອກ​ກະ​ຊົນ ​ເພື່ອ​ຊັບພະ​ຍາກ​ອນ ທີ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ບັນດາ​ຄອບຄົວ​ທັງຫຼາຍ​ສາມາດ​ໃຊ້​ກອງ​ທຶນ ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ລູກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໄປ​ຮຽນ​ທີ່​ໃດ​ກໍ​ໄດ້ ຕາມ​ທາງ​ເລືອກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

​ເປັນ​ທີ່​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ການລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ 50 ຕໍ່ 50 ກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານ​ນາງ DeVos
ຂອງ​ສະພາ​ສູງຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້ນີ້. ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ກໍ​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົາ​ທ່ານ​ນາງ DeVos ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ມີ​ຄະ​ແນນ​ເທົ່າ​ກັນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ເອົາ​ຜູ້​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ແຕ່ງຕັງ ​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່​ງສະມາຊິກ​ລັດຖະບານ.

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ Donald Trump,ຊ້າຍ, ແລະທ່ານນາງ Betsy DeVos,ຂວາ, ຖ່າຍພາບຮ່ວມກັນ ທີ່ສະໜາມກ໊ອຟ ແຫ່ງຊາດ ຂອງທ່ານ Trump ໃນ Bedminster, N.J.

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ Donald Trump,ຊ້າຍ, ແລະທ່ານນາງ Betsy DeVos,ຂວາ, ຖ່າຍພາບຮ່ວມກັນ ທີ່ສະໜາມກ໊ອຟ ແຫ່ງຊາດ ຂອງທ່ານ Trump ໃນ Bedminster, N.J.

ທ່ານ​ນາງ Patty Murray ທີ່​ສັງກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດຈາກ​ລັດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກ່າວ​ວ່າ ພັກເດ​ໂມ​
ແຄ​ຣັດຈະ​ຄວບ​ຄຸມ​ສະພາ​ສູງ​ໃນ​ໄລຍະ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​ຕໍ່ໜ້າ ຈົນ​ກວ່າ​ການ​ລົງ​ຄະແນນ​ສຽງ​ຂັ້ນສຸດ​ທ້າຍ ຈະ​ເຮັດ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ ​ເພື່ອ​ຊັກ​ຊວນ​ສະມາຊິກ​ພັກ​ຣີພັບ​ບລີ​ກັນ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ມາ​ຮ່ວມ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ພັກ Democrats ​ແມ່ນ​ສະ​ລັບສັບ​ຊ້ອນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ສະມາ​ຊິກ​
ພັກ Republican ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ​ແມ່ນ​ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ​ນາງ DeVos ​ເປັນ​ປະຫວັດ​ການ ​ແລະ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ດອກ​ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ໃຈ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ຖືກ​ກົດ​ດັນ ​ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງໃດ​ກໍ​ຕາມ
ມັນ​ຍືດຍາວ ຈາກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ທາງ​ການ​ເມືອງ.

ພາບຈາກຈໍໂທລະພາບ ຂອງທ່ານນາງ Elizabeth Warren, ສັງກັດພັກ Democrats ລັດ Mass., ກ່າວໃນລັດຖະສະພາ Washington, ກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ທ່ານນາງ Betsy DeVos, 6 ກຸມພາ, 2017.

ພາບຈາກຈໍໂທລະພາບ ຂອງທ່ານນາງ Elizabeth Warren, ສັງກັດພັກ Democrats ລັດ Mass., ກ່າວໃນລັດຖະສະພາ Washington, ກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ທ່ານນາງ Betsy DeVos, 6 ກຸມພາ, 2017.

ຕົວຢ່າງ​ເຊັ່ນ ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ທ່ານ Pat Toomey ຈາກ​ລັດ Pennsylvania ສະມາຊິກພັກ Republican ນິຍົມ​ແນວທາງ​ປານ​ກາງ ​ໄດ້​ຖືກ​ແນະນຳ​ຈາກ​ພັກ Demo-
crats ທີ່​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຕໍ່ຕ້ານທ່ານ​ນາງ DeVos ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼ​ງການສະບັບ​ນຶ່ງ
ໃນ​ສັບປະດາແລ້ວ​ນີ້ ທີ່​ໄດ້​ຍົກຍ້ອງ​ຜູ້​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່ ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ
“ພວກ​ເດັກນ້ອຍ​ທີ່​ຍາກຈົນ ທີ່​ໄດ້​ຕົກ​ຄ້າງ ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ທີ່​ລົ້ມ​ແຫຼວນັ້ນ ​ໄດ້​ມີ​ໂອກາດ
​ແບບ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ພວກ​ທີ່​ຮັ່ງມີ ​ແລະ ພວກ​ເດັກນ້ອຍ​ທີ່​ມີ​ສະຖານະ​ປານ​ກາງ​ ທີ່​ມີ​ໂອກາດ​ແບບ​ນັ້ນ​ແລ້ວ.”

​ແຕ່​ວ່າ ພັກ Republican ທີ່​ເຫັນ​ການ​ຊະນະ​ຂອງ​ການບຸກ​ເບີກຂອງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ​ແລະ ການ​ມີ​ຕະຫຼາດ​ເສລີ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສຶກສາ ພວກ Democrats ​ເຫັນ​ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ແຜນການນີ້​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃ​ຫ້ກອງ​ທຶນ ທີ່​ມີໜ້ອຍຢູ່​ແລ້ວ​ຂອງກອງ​ທຶນ​ຫຼວງ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະດັບຂອງ​ລະບົບ​ການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ອາ​ເມຣິກາ​ ຊຶ່ງ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້ ​ໃຫ້​ບໍລິການ ​ນັກຮຽນ​ໃນປະມານ 9 ຂອງທຸກ 10 ຄົນ​ໃດ ​ໃນ​ປະ​ເທດ.

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