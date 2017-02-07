ສະມາຊິກພັກ Democrats ໄດ້ຄວມຄຸມສະພາສູງສະຫະລັດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນການ
ວາງແຜນ 24 ຊົ່ວໂມງ ປະທ້ວງ ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ເລືອກເອົາເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ທ່ານນາງ Betsy DeVos ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເປັນການແຂ່ງຂັນທາງວິໄສທັດຕໍ່ການໃຫ້ທຶນຮອນການສຶກສາສາທາລະນະໃນສະຫະລັດ.
ສະມາຊິກພັກ Republican 2 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບພັກ Democrats ໃນການຄັດຄ້ານ
ຕໍ່ທ່ານາງ DeVos ນັກທຸລະກິດທີ່ລ້ຳລວຍ ຜູ້ຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍ ໄດ້ເປັນຄູບາອາຈານມາກ່ອນ
ແຕ່ວ່າ ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳພາ ໃນການສະເໜີໃຫ້ໂຮງຮຽນຫຼວງທັງຫຼາຍ ແຂ່ງຂັນກັບ ໂຮງຮຽນເອກກະຊົນ ເພື່ອຊັບພະຍາກອນ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວທັງຫຼາຍສາມາດໃຊ້ກອງທຶນ ເພື່ອທີ່ຈະສົ່ງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄປຮຽນທີ່ໃດກໍໄດ້ ຕາມທາງເລືອກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງ 50 ຕໍ່ 50 ກ່ຽວກັບທ່ານນາງ DeVos
ຂອງສະພາສູງຈະມີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້. ຖ້າຫາກວ່າ ມັນເປັນເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວ ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ກໍຈະລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອເລືອກເອົາທ່ານນາງ DeVos ໃນເວລາທີ່ມີຄະແນນເທົ່າກັນ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ຖືກສະເໜີແຕ່ງຕັງ ໃນຕຳແໜ່ງສະມາຊິກລັດຖະບານ.
ທ່ານນາງ Patty Murray ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ ພັກເດໂມ
ແຄຣັດຈະຄວບຄຸມສະພາສູງໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໜ້າ ຈົນກວ່າການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຈະເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາສາມາດ ເພື່ອຊັກຊວນສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນອີກຄົນນຶ່ງມາຮ່ວມກັບພວກເຮົາ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກ Democrats ແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກ
ພັກ Republican ຫຼາຍສິບຄົນແມ່ນສະໜັບສະໜຸນທ່ານນາງ DeVos ເປັນປະຫວັດການ ແລະວ່າ ຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດດອກທີ່ຈະປ່ຽນໃຈໃນຕອນທີ່ຖືກກົດດັນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ມັນຍືດຍາວ ຈາກຝ່າຍຄ້ານທາງການເມືອງ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Pat Toomey ຈາກລັດ Pennsylvania ສະມາຊິກພັກ Republican ນິຍົມແນວທາງປານກາງ ໄດ້ຖືກແນະນຳຈາກພັກ Demo-
crats ທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ຕ້ານທ່ານນາງ DeVos ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ
ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້ອງຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ ໃນການເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນ
“ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ຍາກຈົນ ທີ່ໄດ້ຕົກຄ້າງ ໃນໂຮງຮຽນທີ່ລົ້ມແຫຼວນັ້ນ ໄດ້ມີໂອກາດ
ແບບດຽວກັນກັບພວກທີ່ຮັ່ງມີ ແລະ ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ມີສະຖານະປານກາງ ທີ່ມີໂອກາດແບບນັ້ນແລ້ວ.”
ແຕ່ວ່າ ພັກ Republican ທີ່ເຫັນການຊະນະຂອງການບຸກເບີກຂອງການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການມີຕະຫຼາດເສລີ ທາງດ້ານການສຶກສາ ພວກ Democrats ເຫັນຜູ້ນຳຂອງແຜນການນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ກອງທຶນ ທີ່ມີໜ້ອຍຢູ່ແລ້ວຂອງກອງທຶນຫຼວງ ແລະເຮັດໃຫ້ລະດັບຂອງລະບົບການສຶກສາຂອງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງປະຈຸບັນນີ້ ໃຫ້ບໍລິການ ນັກຮຽນໃນປະມານ 9 ຂອງທຸກ 10 ຄົນໃດ ໃນປະເທດ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ