ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ Sessions ສາບານຕົວ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນ ລມຕ ຍຸຕິທຳ ທີ່ທຳນຽບຂາວ

US Senate Session
please wait
0:02:01
0:00:00 /0:02:01
ລິງໂດຍກົງ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Jeff Session ຈະ​ເຂົ້າ​ສາບານ​ຕົວ​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳແໜ່​ງເປັນ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ໃນ​ພິທີທີ່ຈັດ​ຂຶ້ນຢູ່ທຳນຽບຂາວ ​ໃນວັນພະຫັດ​ມື້​ນີ້.

ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດ ຮັບ​ຮອງເອົາ​ທ່ານ Session ​ໃນ​ວັນ​ພຸດວານ​ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ
​ອະພິ​ປາຍກັນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ນຶ່ງ​ມື້ ​ແລະ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ ທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ໂຈະ​ການ​ຖະແຫຼງ​ທີ່
​ສຳຄັນ​ຂອງ​ພັກ Democrat.

ການລົງຄະ​ແນນ​ສຽງ 52 ຕໍ່ 47 ຮັບຮອງ​ເອົາ​ທ່ານ Session ທີ່ສັງກັດ​ພັກ Republican
ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງນີ້​ມາຍາ​ວນານ​ຈາກ​ລັດ Alabama ​ເປັນຫົວໜ້າ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະຕິ
ບັດ​ກົດໝາຍ​ສູງ​ສຸດ ແລະ​ເປັນ​ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຄົນທີ 6 ທີ່​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ແຕ່ງຕັ້ງ ​ໂດຍ​ປະທານາທິບໍດີ ​ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບຮອງ​ເອົາ.

“ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ໃຫ້​ກຽດ​ພິ​ເສດ” ຊຶ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ Session ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​
ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ ​ໃນ​ການກ່າວອຳ​ລາ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ເສັດ​ສິ້ນແລ້ວ.
ທ່ານ​ຍັງ​ກ່າວ​ອີກ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ແລະ​ພາວະນາ​ວ່າ ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ຄຸ້ມຄ່າ
ຕໍ່​ການ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະກະທຳ​ຈົນ​ສຸດ​
ຄວາມ​ສາມາດໃຫ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ.”

ທ່ານ Chuck Grassley ປະທານ​ຄະນະກຳມະການ​ຍຸຕິ​ທຳ​ຂອງ​ສະພາ​ສູງ ສັງກັດ
​ພັກ Republican ຈາກ​ລັດ Iowa ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້ກັນ​ດີ​ເຖິງ​ ຜູ້ຊຶ່ງຮັກ​ໃນ
​ກຽດ​ສັກ​ສີ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງຂອງ​ທ່ານ ​ຜູ້ຊຶ່ງ​ນັບຖື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ ​ແລະ​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ຄວາມ
ໝັ້ນໝາຍ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ ຕໍ່​ຄວາມຍຸຕິ​ທຳ ​ແລະ​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ ກໍ​ຄື​ກົດໝາຍ​ລັດຖະ
ທຳ​ມະ​ນູນ.”

ເຊີນຊົມ: ລັດຖະສະພາ ຮັບຮອງເອົາ ການແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີກະຍຸຕິທຳ

Senate Confirms Sessions as US Attorney General
please wait
0:02:45
0:00:00 /0:02:45
ລິງໂດຍກົງ

ພວກ​ທີ່​ສະໜັບ​ສະນຸນທ່ານ Trump ທັງຫຼາຍ ​ໃນ​ຊ່ວງ​ທີ່​ກຳລັງ​ໂຄສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ຕອນ​ຕົ້ນໆ​ນັ້ນ ທ່ານ Session ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ວ່າ ຈະ​ເອົາ​ກົດໝາຍໃຫ້​ຢູ່​ເໜືອ​ການ​ເມືອງ ​ໃນ​ຖານະ​ທີ່​ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ເປັນ​ລັດຖະມົນ​ຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ.

“ທ່ານ​ພຽງ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ປະທານ​ບໍດີ ກະທຳ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ຢາກ​ຈະ​ເຮັດ ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝ​າຍ ​ແລະ​ຄວນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ກ່າວປະຕິ​ເສດ ຕໍ່​ປະທານາທິບໍດີ,” ຊຶ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ໄດ້​ຢືນຢັນ ​ໃນ​ການ​ໃຫ້ການເມື່ອ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້.

ກ່ອນ​ໜ້າການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຮັບຮອງ​ເອົາທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ພວກ​ສະມາຊິກ​ພັກ Democrats ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນໃຈ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

“ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ປະທານາທິບໍດີ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຕ້ອງການ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ທໍ​ລະມານ ກັບ​ຄືນ​ມາ,” ​ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່າ​ນນາງ Dianne Feinstein ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງອ​ະວຸ​ໂສ​ໃນ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຍຸຕິ​ທຳ​ພັກຂອງ Democrats ​ທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້ ​ແລະ​ທ່ານ​ນາງຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ອີກ​ຕື່ມ​ວ່າ “​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ໃຫ້​ເປັນ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໄດ້​ທຸກ​ຢ່າງ ຍົກ​ເວັ້ນ ຄວາມເປັນ​ອິດສະຫຼະ ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ພັກ​ໃດ. ທ່ານ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນຄະນະ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ Trump.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງ Dianne Feinstein, ສັງກັດພັກ Democrats ຈາກລັດ California. ທີ່ໃຫ້ຄຳຖະແຫຼງການໃນລັດຖະສະພາ, 31 ກຸມພາ, 2017.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງ Dianne Feinstein, ສັງກັດພັກ Democrats ຈາກລັດ California. ທີ່ໃຫ້ຄຳຖະແຫຼງການໃນລັດຖະສະພາ, 31 ກຸມພາ, 2017.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG