ທ່ານ Sessions ສາບານຕົວ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນ ລມຕ ຍຸຕິທຳ ທີ່ທຳນຽບຂາວ

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ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານ Jeff Session ຈະເຂົ້າສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃນພິທີທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ສະພາສູງສະຫະລັດ ຮັບຮອງເອົາທ່ານ Session ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການ
ອະພິປາຍກັນຫຼາຍກວ່ານຶ່ງມື້ ແລະການປະເຊີນໜ້າ ທີ່ນຳໄປສູ່ການໂຈະການຖະແຫຼງທີ່
ສຳຄັນຂອງພັກ Democrat.
ການລົງຄະແນນສຽງ 52 ຕໍ່ 47 ຮັບຮອງເອົາທ່ານ Session ທີ່ສັງກັດພັກ Republican
ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງນີ້ມາຍາວນານຈາກລັດ Alabama ເປັນຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິ
ບັດກົດໝາຍສູງສຸດ ແລະເປັນຄະນະລັດຖະບານຄົນທີ 6 ທີ່ຖືກສະເໜີຊື່ແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ.
“ນີ້ແມ່ນການໃຫ້ກຽດພິເສດ” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Session ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນການກ່າວອຳລາ ຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງ ເສັດສິ້ນແລ້ວ.
ທ່ານຍັງກ່າວອີກຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງແລະພາວະນາວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຄຸ້ມຄ່າ
ຕໍ່ການໄວ້ວາງໃຈ ທີ່ທ່ານໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະກະທຳຈົນສຸດ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.”
ທ່ານ Chuck Grassley ປະທານຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳຂອງສະພາສູງ ສັງກັດ
ພັກ Republican ຈາກລັດ Iowa ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ກັນດີເຖິງ ຜູ້ຊຶ່ງຮັກໃນ
ກຽດສັກສີອັນສູງສົ່ງຂອງທ່ານ ຜູ້ຊຶ່ງນັບຖືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເອງ ແລະເປັນຜູ້ມີຄວາມ
ໝັ້ນໝາຍຕໍ່ຄວາມເປັນທຳ ຕໍ່ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະສຳຄັນທີ່ສຸດ ກໍຄືກົດໝາຍລັດຖະ
ທຳມະນູນ.”
ເຊີນຊົມ: ລັດຖະສະພາ ຮັບຮອງເອົາ ການແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີກະຍຸຕິທຳ
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ພວກທີ່ສະໜັບສະນຸນທ່ານ Trump ທັງຫຼາຍ ໃນຊ່ວງທີ່ກຳລັງໂຄສະນາຫາສຽງ ຕອນຕົ້ນໆນັ້ນ ທ່ານ Session ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເອົາກົດໝາຍໃຫ້ຢູ່ເໜືອການເມືອງ ໃນຖານະທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ.
“ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອປະທານບໍດີ ກະທຳໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢາກຈະເຮັດ ໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະຄວນຈະມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະກ່າວປະຕິເສດ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ຢືນຢັນ ໃນການໃຫ້ການເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້.
ກ່ອນໜ້າການລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາທ່ານໃນວັນພຸດວານນີ້ ພວກສະມາຊິກພັກ Democrats ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈແຕ່ຢ່າງໃດ.
“ພວກເຮົາມີປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ຊຶ່ງຕ້ອງການທີ່ຈະນຳເອົາການທໍລະມານ ກັບຄືນມາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ Dianne Feinstein ສະມາຊິກສະພາສູງອະວຸໂສໃນຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳພັກຂອງ Democrats ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວອີກຕື່ມວ່າ “ແລະພວກເຮົາມີຜູ້ທີ່ຖືກສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຜູ້ຊຶ່ງເປັນໄດ້ທຸກຢ່າງ ຍົກເວັ້ນ ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ບໍ່ຂຶ້ນກັບພັກໃດ. ທ່ານແມ່ນນຶ່ງໃນຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ Trump.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ