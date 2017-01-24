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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະພາສູງ ຮັບຮອງເອົາ ຜູ້ທີ່ຖືກສະເໜີ ເປັນຫົວໜ້າ ອົງການຊີໄອເອ ຂອງລັດຖະບານ ທ່ານທຣຳ

ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບ CIA ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ທ່ານ Micheal Pompeo ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດ Kansas.

ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບ CIA ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ທ່ານ Micheal Pompeo ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດ Kansas.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດ ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ພິຈາ​ລະນາຮັບຮອງ​ເອົາບຸກຄົນ​ສຳຄັນໆ ໃນ​ຄະນະຮັກສາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງແຫ່ງ​ຊາດຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ໂດຍ​ໃຫ້ການຢືນຢັນ ຕໍ່​ການ​ເລືອກ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອົາຫົວໜ້າ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ CIA ສະມາຊິກສະພາ​ຕໍ່າສັງກັດ​ພັກ ຣີພັບ​ບລິ​ກັນທ່ານ Mike Pompeo ​ແລະ​ສົ່ງ​ຊື່ ຜູ້​ທີ່​ຖືກສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເປັນລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ຫົວໜ້າບໍລິຫານ​ບໍລິສັດ​ນໍ້າມັນ ທ່ານ Rex Tillerson ​ໄປ​ໃຫ້​ສະພາ​ສູງ​ຄົບ​ຄະນະ.

​ທ່ານ Pompeo ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນຢັນ​ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ອັນ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ 66-32 ​ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ John Mattis ​ແລະ​ລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງ​ຮັກສາ​ຄວາມປອດ​ໄພ​ພາຍໃນ ທ່ານ John Kelly ທີ່ຢູ່​ໃນຖັັນ​ແຖວ​ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ. ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Mike Pence ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ທຳ​ພິທີ​ສາບານ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງຂອງ​ທ່ານ Pompeo ຫລັງຈາກສະ ພາ​ສູງ​ໄດ້ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ການແລ້ວ.

ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງຈາກທັງ​ສອງ​ພັກ ​ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ທ່ານ Pompeo ຢູ່​ໃນ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ສືບ​ລັບຂອງ​ສະພາ​ຕໍ່າວ່າ ​ເປັນ​ເຫດຜົນ​ໃນ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ ຕໍ່​ການ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ທ່ານ.

ທ່ານ Richard Burr ທີ່​ສັງກັດ​ພັກ​ຣິພັບ​ລິ​ກັນ ຈາກ​ລັດ North Carolina ​ຊຶ່ງ​ເປັນປະ ທານຄະນະ​ກຳມະການຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງ​ສະພາ​ສູງ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ບໍ່​ເຫັນວ່າ ມີ​ສະມາຊິກ​ລັດຖະສະພາຄົນ​ໃດ ທີ່​ໄດ້​ເດີ​ນ ທາງ​ອ້ອມ​ໂລກ​ຫລາຍ​ໄປ​ກວ່າ​ນີ້ ​ໃຊ້​ເວລາຫລາຍກວ່າ​ນີ້​ຢູ່​ອົງການ​ຊີ​ໄອ​ເອ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເລື້ອງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ​ພາຍ​ນອກວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຫຍັງ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ໃດ ​ແລະ​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຢ່າງ​ໃດ​ຕໍ່​ປະຊາຊົນ​ອາ​ເມຣິ ກັນ ​ແລະຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້ ຫລາຍ​ກວ່າ​ທ່ານ Mike Pompeo​. ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້ມີ​ປະສົບ​ພະ ການ​ດີ​ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງປະຊາ​ຄົມສືບ​ລັບ ສະມັດ​ຖະພາບ ແລະ​ການ​ໃຊ້ອຳນາດ.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ພັກເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ທ່ານ Mark Warner ຈາກ​ລັດ Virginia ກ່າວ​ວ່າ “​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ Pompeo ​ແ​ລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ກັນ​ໃນ​ຫລາຍ​ບັນຫາ ​ແຕ່ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ ທ່ານ​ສາມາດ​ຈະ ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ທີ່ມີ​ປະສິດທິພາບ​ຢູ່​ອົງການ​ຊີ​ໄອເອ. ທ່າ​ນ​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້າພະເຈົ້າ​ເຊື່ອໝັ້ນ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ທີ່ຫ້າມ​
ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ທໍລະ​ມານ​ຕໍ່​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ເປັນ​ຜູ້​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.”

ທ່ານ Pompeo ​ໄດ້​ຕິຕຽນ​ລັດຖະບານ Obama ທີ່​ຍຸຕິ​ໃນອັນ​ທີ່​ຮ້ອງ​ວ່າ “​ເທັກ​ນິກ​ໃນ ການ​ສືບສວນຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ.” ​ແຕ່ຢູ່​ໃນ​ການຮັບຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້ການ ​ໃນອາ ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ທ່ານ​ໄດ້​ໃຫ້ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ທີ່​ຈະ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ການ​ດູ​ແລ​ພວກ​ນັກ​ໂທດ.

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ ທ່ານ Tillerson ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜຸນໜູນ​ຈາກ​ສະມາຊິກ​ພັກຣີ ພັບ​ບລິ​ກັນ​ທັງ​ໝົດ ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດຢູ່ໃນຄະນະ​ກຳ ມະການຄວາມ ສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງ​ສະພາ​ສູງ ບ່ອນທີ່​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ມີ​ ສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍນຶ່ງ​ສຽງ​ນັ້ນ. ການສະ​ເໜີ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ທ່ານເວລາ​ນີີ້ແມ່ນ​ຖືກ​ສົ່ງໄປໃຫ້​ສະພາ​ສູງ​ຄົບ​ຄະນະ ເພື່ອ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຢືນຢັນຂັ້ນ​ສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງ​ມີ​ທ່າ​ທາງ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນອາທິດ​ນີ້.

VP Pence Swears In Mike Pompeo as CIA Director
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ທ່ານ Pompeo ​ໄດ້​ຕິຕຽນ​ລັດຖະບານ Obama ທີ່​ຍຸຕິ​ໃນອັນ​ທີ່​ຮ້ອງ​ວ່າ “​ເທັກ​ນິກ​ໃນ ການ​ສືບສວນຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ.” ​ແຕ່ຢູ່​ໃນ​ການຮັບຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້ການ ​ໃນອາ ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ທ່ານ​ໄດ້​ໃຫ້ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ທີ່​ຈະ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ການ​ດູ​ແລ​ພວກ​ນັກ​ໂທດ.

ທ່ານ Rex Tillerson ໃຫ້ການຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການ ຄວາມສຳພັນຕ່າງປະທດສະພາສູງ.

ທ່ານ Rex Tillerson ໃຫ້ການຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການ ຄວາມສຳພັນຕ່າງປະທດສະພາສູງ.

ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ ທ່ານ Tillerson ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜຸນໜູນ​ຈາກ​ສະມາຊິກ​ພັກຣີ ພັບ​ບລິ​ກັນ​ທັງ​ໝົດ ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດຢູ່ໃນຄະນະ​ກຳ ມະການຄວາມ ສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງ​ສະພາ​ສູງ ບ່ອນທີ່​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ມີ​ ສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍນຶ່ງ​ສຽງ​ນັ້ນ. ການສະ​ເໜີ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ທ່ານເວລາ​ນີີ້ແມ່ນ​ຖືກ​ສົ່ງໄປໃຫ້​ສະພາ​ສູງ​ຄົບ​ຄະນະ ເພື່ອ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຢືນຢັນຂັ້ນ​ສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງ​ມີ​ທ່າ​ທາງ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນອາທິດ​ນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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