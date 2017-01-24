ສະພາສູງ ຮັບຮອງເອົາ ຜູ້ທີ່ຖືກສະເໜີ ເປັນຫົວໜ້າ ອົງການຊີໄອເອ ຂອງລັດຖະບານ ທ່ານທຣຳ

ສະພາສູງສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ໃນວັນຈັນວານນີ້ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບຸກຄົນສຳຄັນໆ ໃນຄະນະຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໂດຍໃຫ້ການຢືນຢັນ ຕໍ່ການເລືອກຂອງທ່ານເອົາຫົວໜ້າອົງການສືບລັບ CIA ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າສັງກັດພັກ ຣີພັບບລິກັນທ່ານ Mike Pompeo ແລະສົ່ງຊື່ ຜູ້ທີ່ຖືກສະເໜີໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຫົວໜ້າບໍລິຫານບໍລິສັດນໍ້າມັນ ທ່ານ Rex Tillerson ໄປໃຫ້ສະພາສູງຄົບຄະນະ.
ທ່ານ Pompeo ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນດ້ວຍຄະແນນສຽງອັນຖ້ວມລົ້ນ 66-32 ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ John Mattis ແລະລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ທ່ານ John Kelly ທີ່ຢູ່ໃນຖັັນແຖວລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ. ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Mike Pence ໄດ້ເປັນຜູ້ທຳພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ Pompeo ຫລັງຈາກສະ ພາສູງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ການຢືນຢັນການແລ້ວ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຈາກທັງສອງພັກ ໄດ້ອ້າງເຖິງການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານ Pompeo ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕໍ່າວ່າ ເປັນເຫດຜົນໃນການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ.
ທ່ານ Richard Burr ທີ່ສັງກັດພັກຣິພັບລິກັນ ຈາກລັດ North Carolina ຊຶ່ງເປັນປະ ທານຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດບໍ່ເຫັນວ່າ ມີສະມາຊິກລັດຖະສະພາຄົນໃດ ທີ່ໄດ້ເດີນ ທາງອ້ອມໂລກຫລາຍໄປກວ່ານີ້ ໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່ານີ້ຢູ່ອົງການຊີໄອເອ ເຂົ້າໃຈເລື້ອງພາຍໃນ ແລະພາຍນອກວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດຫຍັງ ເຂົາເຈົ້າເຮັດຢ່າງໃດ ແລະມັນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງໃດຕໍ່ປະຊາຊົນອາເມຣິ ກັນ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດນີ້ ຫລາຍກວ່າທ່ານ Mike Pompeo. ທ່ານເປັນຜູ້ມີປະສົບພະ ການດີ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງປະຊາຄົມສືບລັບ ສະມັດຖະພາບ ແລະການໃຊ້ອຳນາດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ Mark Warner ຈາກລັດ Virginia ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ Pompeo ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີນຳກັນໃນຫລາຍບັນຫາ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ທ່ານສາມາດຈະ ເປັນຜູ້ນຳທີ່ມີປະສິດທິພາບຢູ່ອົງການຊີໄອເອ. ທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ທີ່ຫ້າມ
ບໍ່ໃຫ້ມີການທໍລະມານຕໍ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ.”
ທ່ານ Pompeo ໄດ້ຕິຕຽນລັດຖະບານ Obama ທີ່ຍຸຕິໃນອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ “ເທັກນິກໃນ ການສືບສວນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.” ແຕ່ຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ໃນອາ ທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສະຫະລັດ ໃນການດູແລພວກນັກໂທດ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານ Tillerson ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໜູນຈາກສະມາຊິກພັກຣີ ພັບບລິກັນທັງໝົດ ແລະບໍ່ມີສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ໃນຄະນະກຳ ມະການຄວາມ ສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງ ບ່ອນທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນມີ ສຽງສ່ວນຫລາຍນຶ່ງສຽງນັ້ນ. ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງທ່ານເວລານີີ້ແມ່ນຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ສະພາສູງຄົບຄະນະ ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງຢືນຢັນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າ ຈະມີຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້.
ທ່ານ Pompeo ໄດ້ຕິຕຽນລັດຖະບານ Obama ທີ່ຍຸຕິໃນອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ “ເທັກນິກໃນ ການສືບສວນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.” ແຕ່ຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ໃນອາ ທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສະຫະລັດ ໃນການດູແລພວກນັກໂທດ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານ Tillerson ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໜູນຈາກສະມາຊິກພັກຣີ ພັບບລິກັນທັງໝົດ ແລະບໍ່ມີສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ໃນຄະນະກຳ ມະການຄວາມ ສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງ ບ່ອນທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນມີ ສຽງສ່ວນຫລາຍນຶ່ງສຽງນັ້ນ. ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງທ່ານເວລານີີ້ແມ່ນຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ສະພາສູງຄົບຄະນະ ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງຢືນຢັນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າ ຈະມີຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້.
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