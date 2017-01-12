ອົງການການທູດຂອງອາເມຣິກາ ໃນໄວໆນີ້ ອາດກາຍເປັນອົງການທີ່ນ້ອຍລົງ ແລະ
ແຂງຂັນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງປະທານາ ທິບໍດີທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະປັບປຸງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ດ້ວຍການ “ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.”
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ບອກຕໍ່ຄະນະກຳມະການດ້ານການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາສູງ ຢູ່ທີ່ການຮັບຟັງໃນລັດຖະສະພາ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຫີບຈຳນວນ ໜ້ອຍນຶ່ງອີກ ທີ່ໄດ້ຕື່ມເຂົ້າໄປ ໃນຕະລາງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ ເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດປີມານີ້.”
ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການສື່ສານ ທີ່ເປັນປະທານຂອງຄະນະກຳມະການ ທ່ານ Bob Corker ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະບໍ່ມີມື້ທີສອງ ຂອງການຮັບຟັງ ສຳລັບທ່ານ Tillerson. ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Jeff Sessions ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການສອບຖາມຕ່າງໆ
ນາໆ ກ່ຽວກັບການຖືກສະເໜີຊື່ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນລັດຖະ ມົນຕີຍຸດຕິທຳ ໄລຍະສອງມື້.
ທ່ານ Tillerson ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທິດທາງທີ່ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນ ກັບ
ຈີນ ໂດຍສະເພາະ ໃນເລື່ອງກິດຈະກຳທາງດ້ານການທະຫານຕ່າງໆ ຢູ່ໃນນ່ານນ້ຳ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ.
ການກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ທາງທະຫານຂອງປັກກິ່ງ ໃສ່ພວກເກາະດອນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ “ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບການຍຶດເອົາເຂດ Crimea ຂອງຣັດເຊຍ” ທ່ານ Tillerson ໄດ້ ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ໃນຄຳເຫັນອັນໜັກແໜ້ນສ່ວນນຶ່ງ ໃນລະຫວ່າງ ການຮັບຟັງຄຳ ໃຫ້ການ ເພື່ອຢືນຢັນການສະເໜີຊື່ແຕ່ງຕັ້ງ ເປັນເວລາ 9 ຊົ່ວໂມງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຈີນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບສັນຍານອັນຈະແຈ້ງວ່າ ການສ້າງເກາະ
ດອນທຽມຂອງພວກເຂົາຕ້ອງຍຸຕິ ແລະການກໍ່ສ້າງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂຶ້ນໄດ້.”
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