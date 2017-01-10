ທ່ານ Kerry ຈະເປັນປາກກະບອກສຽງ ໃຫ້ແກ່ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ໃນຂະນະທີ່ເວລາການຮັບໜ້າທີ່ ຂອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານ John Kerry ໃກ້ຈະໝົດລົງ ທ່ານໄດ້ປະກາດທີ່ຈະສືບຕໍ່ເປັນປາກກະບອກສຽງໃຫ້ແກ່ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມໃນອັນທີ່ທ່ານເຫັນວ່າເປັນນຶ່ງໃນຜົນສຳເລັດສຸດຍອດຂອງລັດຖະບານ ທ່ານ Obama ໃນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ນະຄອນປາຮີ.
ຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ໄດ້ກຳນົດແຜນປະບັດງານຂອງໂລກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກເດີນໄປຕາມເສັ້ນ ທາງ ໃນຫລີກລ່ຽງອັນຕະລາຍ ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຈຳກັດຄວາມອົບອຸ່ນຂອງໂລກ ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ 2 ອົງສາແຊລເຊິສ.
ທ່ານ Kerry ກ່າວວ່າປີ 2016 “ໄດ້ເປັນປີທີ່ຮ້ອນສຸດໃນບັນທຶກປະຫວັດສາດ" ຢູ່ໃນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໃນວັນຈັນວານນີ້ຕໍ່ບັນດານັກສຶກສາ ແລະອາຈານທີ່ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຈີແມັດຊາຈູແຊັສຫລື Massachusetts Institute of Technology.”
ທ່ານ Kerry ກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ “ໃນຈຳນວນຫ້າປີທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດຢູ່ໃນປະຫວັດ ສາດໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຊີວິດຂອງ Twitter.”
ການປຽບທຽບໃສ່ອາຍຸຂອງ Twitter ແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນຄຳຕອບ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ຊຶ່ງການເລືອກເອົາຄະນະລັດ ຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ເປັນສັນຍານຂອງການຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການການປ່ຽນແປງ ໃນດ້ານດິນຟ້າອາກາດ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ Trump ທີ່ສະເໜີຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດນໍ້າມັນ ExxonMobil ທ່ານ Rex Tillerson ເປັນລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໝາຍຄວາມວ່າ ກະຊວງດັ່ງ ກ່າວອາດຈະຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ບໍລິຫານນໍ້າມັນທີ່ຍາວນານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ Tillerson ຖືກຮັບຮອງເອົາຈາກສະພາສູງ ທ່ານຈະມີຄຳເວົ້າທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ Trump ຈະຖອນອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດິນຟ້າອາກາດປາຣີ.
ອີງຕາມທ່ານ Kerry ສະຫະລັດ ແລະອີກຫລາຍກວ່າ 120 ປະເທດ ທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າກວ່າ 80 ເປີເຊັນຂອງການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວຂອງໂລກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ໄດ້ເລີ້ມປ້ອງກັນໃໝ່ຂອງ ການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວ ຫລີກຫລ່ຽງຕ້ານແຜນຂອງທ່ານ Trump ທີ່ຈະທຳ ລາຍຂໍ້ຕົກລົງດິນຟ້າອາກາດປາຣີ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ