ອົງການອາລັກຂາ ​ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ສະສາງ ຄະດີການຟ້ອງຮ້ອງ ຈຳແນກເຈົ້າໜ້າ ທີ່ຜິວດຳ

ອົງການອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ເຫັນດີທີ່ຈະຈ່າຍເງິນ 24 ລ້ານໂດລາ ແລະ ທຳການປະຕິຮູບ ຕໍ່ລະບົບຊົນຊັ້ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອສະສາງຄະດີການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ປະກອບມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມຣິກັນ ຜິວດຳ 100 ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຖືກຈຳແນກກີດ ກັນຍ້ອນເຊື້ອຊາດຜິວພັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ການຟ້ອງຮ້ອງແບບເປັນໝູ່ຄະນະໄດ້ຍ້ອນກັບຄືນໄປປີ 2000, ເມື່ອກຸ່ມທຳອິດຂອງເຈົ້າ ໜ້າທີ່ 10 ຄົນກ່າວຫາອົງການອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີວ່າ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການ ຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ໃນການຕັດສິນວ່າຜູ້ໃດຄວນຖືກວ່າຈ້າງ, ເລື່ອຕຳແໜ່ງທີ່ສູງ ຂຶ້ນ, ຖືກສົ່ງໄປຫ້ອງການອື່ນ, ໃຫ້ເງິນໂບນັສ, ແລະ ວິທີການລົງໂທດສຳລັບຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ກະ ທຳຜິດ.
ຜູ້ນຳໜ້າໃນການຮ້ອງທຸກ ທ່ານ Reginald Moore ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີມາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີແລ້ວ ແລະ ໄດ້ກ່າວຫາ ໃນການຟ້ອງຮ້ອງວ່າ ໃນລະ ຫວ່າງປີ 1999 ຫາ 2002 ທ່ານໄດ້ຂໍສະໝັກເລື່ອນຕຳແໜ່ງຫຼາຍກວ່າ 180 ຄັ້ງໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກ. ຕໍ່ມາລາວຖືກເລື່ອນຕຳແໜ່ງສອງຄັ້ງ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນຍ້າຍດັ່ງ ກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກລາວຖືກຍົກຍ້າຍ, ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ຟ້ອງຮ້ອງ.
ຜູ້ຮ້ອງທຸກອື່ນໆອີກຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ກ່າວຫາວ່າມີປະສົບການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ລວມທັງການ ຖືກເລື່ອນຕຳແໜ່ງຫຼັງຈາກຖືກຟ້ອງຮ້ອງ. ເອກະສານໃນປີ 2006 ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະ ດັບສູງຫຼາຍຄົນບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊາມາດົນນານ ກັບຄຳຮ້ອງທຸກເປັນປະຈຳ.
ບັນດາຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ກ່າວວ່າ “ອົງການອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປົກ ປ້ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພິເສດ ອາເມຣິກັນ ຜິວດຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈາກການຖືກຈຳແນກກີດກັນເຊື້ອຊາດຜິວພັນໃນທຸກດ້ານ ຂອງວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ. ການ ແບ່ງແຍກຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມຣິກັນ ຜິວດຳ ໃນອົງການອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ ກາຍໂຄງຮ່າງສ່ວນໜຶ່ງຂອງອົງການ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ.”
ຂໍ້ຕົກລົງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຖືກຍື່ນໃນສານລັດຖະບານກາງໃນ ວໍຊິງຕັນ ວັນອັງຄານວານີ້ ກ່າວວ່າ ເງິນຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ແນ່ນອນຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ແມ່ນຍັງບໍ່ຖືກຕັດສິນເທື່ອ, ແຕ່ມັນ ຈະລວມຈຳນວນຢູ່ປະມານ 300,000 ໂດລາຕໍ່ຄົນ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ