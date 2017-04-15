ທຸລະກິດ ໃນສຫລ ຍັງຕ້ອງການ ຄົນງານຕ່າງປະເທດ ມາເຮັດວຽກ ແບບມີລະດູການ

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ບັນດາທ່ານອາດຈະສັງເກດເຫັນແລ້ວວ່າ ຄວາມເວົ້າສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຕໍ່ຕ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງ
ຢູ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນທີ່ອອກມາດັງໆ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ແມ່ນມາຈາກກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນ
ສິດທິທາງການເມືອງ: ເລື່ອງວີຊາປະເພດ H1B ແລະ H2B ນັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງວຽກເຮັດງານທໍາຂອງຄົນອາເມຣິກັນ ທັງນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າແຕ່ລະບາດກ້າວທີ່ເດີນໄປນັ້ນ ກໍມີກຸ່ມທີ່ມີຫົວກ້າວໜ້າທີ່-ໃນຂະນະທີ່ສະໜັບ
ສະໜຸນ ການໃຫ້ຄົນເຂົ້າເມືອງ- ແຕ່ກໍມີການຕໍາໜິ ໃນການໃຫ້ວີຊາແກ່ຄົນເຮັດວຽກ
ຈາກຕ່າງປະເທດ ເທົ່າກັນ. ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ລະບຽບການຂອງບັດຖະບານ
ກາງທີ່ຂຽນໄວ້ໃນປຶ້ມນັ້ນ ບໍ່ພຽງພໍຢ່າງເປັນພື້ນຖານຢູ່ແລ້ວ ທີ່ຈະສາມາດປ້ອງກັນບໍ່
ໃຫ້ພວກໄດ້ຮັບວີຊາດັ່ງກ່າວ ໃຊ້ວີຊາໄປໃນທາງຜິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ຜິດ ໂດຍ
ຜ່ານການເກັບຄ່າຈັດຫາງານທີ່ບໍ່ມີການຮັບປະກັນ, ຫລື ການບອກເງື່ອນໄຂຈໍາເປັນ
ໃນການເຮັດວຽກບໍ່ກົງກັບຕົວຈິງ, ຫລືການປອມແປງ ຫລືການຂົ່ມຂູ່ກໍຕາມ.
ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ການພວກທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຫາ
ງານ ແຕ່ຍັງເປັນການຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ ນັກທຸລະກິດທີ່ມີຈຸດປະສົງດີ ທີ່ບໍ່ສາມາດຫາ
ຄົນອາເມຣິກັນພຽງພໍ ທີ່ຈະຍິນດີມາເຮັດວຽກທີ່ມີຕາມລະດູການໃຫ້ນັ້ນ. ສໍາລັບຢູ່
ເມືອງ Cape Cod, ລັດ Massachusetts ແລະຢູ່ເຂດອື່ນໆ ຂອງປະເທດ ທີ່ມີ
ແບບວິທີເສດຖະກິດ ທີ່ສຸມໃສ່ລະດູການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີໄລຍະ 5 ຫາ 6 ເດືອນນັ້ນ,
ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ ຜູ້ມີວີຊາປະເພດ H2B ມາເຮັດວຽກໃຫ້.
ທ່ານ Tyler Hayes, ຮອງປະທານຂອງກຸ່ມຮ້ານອາຫານຢູ່ເມືອງ Cape Cod
ເວົ້າວ່າທ່ານມີຄວາມໂຊກດີ ທີ່ແຮງງານຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກ
ໄມການັ້ນ ໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີ “ບັນຍາກາດແບບຄອບຄົວ" ຂຶ້ນໃນໄລຍະ 20 ປີ ທີ່ບໍລິສັດ
ຂອງທ່ານດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ນັ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
"ດຽວນີ້ລູກເຕົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າກໍກໍາລັງມາເຮັດວຽກໃຫ້ພວກເຮົາ."
ແຕ່ວ່າ ທ່ານ Hayes ກໍໄດ້ແຕ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນແຕ່ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້
ຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານກໍຍອມຮັບວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍໃນຊຸມປີໝໍ່ໆມານີ້
ການຂົ່ມ ເຫັງຜູ້ອອກແຮງງານກໍເປັນເລື້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງແບບບໍ່ຄາດຄິດເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານ ຈື່ໄດ້ວ່າ:
"ເຄີຍມີບັນດາບໍລິສັດທີ່ສົ່ງການຮັບປະກັນອອກໄປ ແລ້ວເຂົາເອົາຄົນ ເປັນ 100 ຫລື
200 ຄົນ ເຂົ້າມາປະເທດແລ້ວກໍຂູດຮີດເຂົາເຈົ້າ"
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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