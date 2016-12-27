ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຄະນະຄົ້ນຫາ ໄດ້ພົບເຫັນຫີບບັນທຶກຂໍ້ມູນຫຼັກ ຂອງເຮືອບິນທະຫານ ທີ່ໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກໃນທ້າຍສັບປະດາຜ່ານມານີ້ ໃນທະເລດຳນັ້ນ.
ອົງການຂ່າວຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຫີບບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ວ່ານີ້ ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງນະຄອນ Moscow ເພື່ອການວິໄຈ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຄົ້ນຫາສາເຫດຂອງອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່າວວ່າ ການກໍ່ການຮ້າຍກໍບໍ່ໄດ້ມີການຍົກເວັ້ນ ກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເຮືອບິນຕົກໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ແຕ່ນັ້ນແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້.
ພວກຜູ້ໂດຍສານທັງໝົດ 92 ຄົນໃນເຮືອບິນລຳນັ້ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ກ່າວໃນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຄະນະກູ້ໄພ ໄດ້ພົບເຫັນ 12 ສົບ ແລະຊິ້ນສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຫຼາຍໆສົບ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກະຊວງຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຮືອ 45 ລຳ ແລະຄະນະດຳນ້ຳ 135 ຄົນ ຈາກທົ່ວປະເທດ ໄດ້ພົບເຫັນຊິ້ນສ່ວນຂອງເຮືອບິນ ປະມານ 1 ກິໂລແມັດເຄິ່ງຈາກຝັ່ງທະເລ ແລະປະມານ 25 ແມັດເລິກລົງໄປໃນນ້ຳ.
ສື່ມວນຊົນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຕົກຂອງເຮືອບິນຄັ້ງນີ້ວ່າ ອາດເປັນບັນຫາທາງດ້ານເທັກນິກ ແລະຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ ຫຼືບໍ່ ກໍແມ່ນວ່າເຮືອບິນບັນຈຸຜູ້ຄົນຫຼາຍເກີນໄປ.
ທ່ານ Maxim Pyadushkin ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ວາລະສານ Air Transport Observer ກ່າວວ່າ “ເຮືອບິນ Tu-154 ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາເປັນເວລາດົນສົມຄວນແລ້ວ ແລະວ່າກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແມ່ນເປັນພຽງຜູ້ດຽວທີ່ຍັງນຳໃຊ້ເຮືອ
ບິນນີ້ຢູ່ ແຕ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ລະບຸວ່າ ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜ່ານການ
ກວດ ສອບຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ສະພາບຂອງເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ ພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າ ມັນແມ່ນເລື້ອງບັນຫາທາງເທັກນິກ. ຜົນສະຫຼຸບຂອງການສືບສວນສອບສວນ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສາເຫດ.”
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ