ການສ້າງກ້າມເນື້ອ ຫົວໃຈຄືນໃໝ່ ອາດເປັນໄປໄດ້ ໃນອະນາຄົດ

ເປັນອັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ພວກສັດເດຍລະສານດຶກດຳບັນ ເຊັ່ນ ກິໂກະຊະໜິດນຶ່ງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ salamanders ແລະປາດາວ ສາມາດເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະ ແລະແຂນຂາ ທີ່ສູນເສຍໄປ ປົ່ງຄືນໄດ້. ໃນຂັ້ນຕອນຈຸດໃດ ຈຸດນຶ່ງ ຂອງການວິວັດທະນາການຂອງໂລກ ພວກສັດ
ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ໄດ້ສູນເສຍຄວາມສາມາດັ່ງກ່າວແຕ່ວ່າ ການທົດລອງຕ່າງໆໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມສາມາດທີ່ວ່ານີ້ອາດກັບຄືນມາໄດ້. ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Pittsburgh ຈຳພວກປາມ້າລາຍໂຕນ້ອຍໆ ໄດ້ຊ່ອຍພວກນັກວິທະຍາສາດ ໄດ້ປົວແປງຫົວໃຈຂອງ ພວກໜູທີ່ຖືກທຳລາຍແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ດີຄືນໃໝ່. ດັ່ງທີ່ George Putic ມີລາຍງານ ຊຶ່ງວັນ ນະສອນ ຈະມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ.
ສິ່ງທີ່ເປັນອັນນິຍົມກັນ ຄືປາຢູ່ໃນນໍ້າທີ່ລ້ຽງໄວ້ເບິ່ງນັ້ນ ປາມ້າລາຍ ກໍເປັນສັດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ເພາະວ່າມັນສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄີ ຜີວໜັງ ໝາກຫົວໃຈ ທີ່ຖືກທຳລາຍໄປນັ້ນ ຄືນມາໃໝ່ໄດ້.
ທ່ານ Yadong Wang ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Pittsburgh ກ່າວວ່າທ່ານຈະສາມາດ ຕັດຫົວໃຈຂອງມັນອອກໄດ້ເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ແລ້ວມັນກໍຈະປົ່ງຄືນມາໃໝ່. ເພາະສະນັ້ນ ຄວາມສາມາດທີ່ວິເສດທີ່ວ່ານີ້ ຈະພາໃຫ້ເຮົາຄິດວ່າເຮົາຈະສາມາດຢືມລະບົບການປົວ ແປງດັ່ງກ່າວມາ ແລ້ວໃຊ້ມັນເປັນເຄື່ອງຊ່ອຍ ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ໝາກຫົວໃຈປົ່ງຄືນມາໃໝ່ ໄດ້.
ຕອນທີ່ພວກນັກວິທະຍາສາດ ສັກແຊລ໌ extracellular matrix ຫຼື ECM ຈາກຫົວໃຈຂອງປາມ້າລາຍ ເຂົ້າໄປໃນຫົວໃຈທີ່ໄດ້ຮັບບາດແຜສາຫັດຂອງໜູນັ້ນ ກ້າມເນື້ອໃນຫົວໃຈຂອງໜູ ຈະງອກເງີຍຄືນມາ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ເທົ່ານັ້ນ.
ການປົວແປງຮັກສາໃຫ້ຫາຍດີແມ່ນຈະໄວໄປກວ່ານັ້ນຊໍ້າ ເວລາເອົາ ECM ມາຈາກ
ປາມ້າລາຍ ຊຶ່ງຕົວມັນເອງ ກໍພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປົວແປງເນື້ອເຫຍື່ອທີ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນຄືນໃໝ່ຢູ່.
ທ່ານນາງ Wang ກ່າວວ່າລະຫວ່າງ ໃນຈຳນວນ 2 ຢ່າງນີ້ ການປົວແປງຮັກສາເມຕຣິກ ຈາກໝາກຫົວໃຈຂອງປາມ້າລາຍ ຈະມີຄວາມສາມາດພິເສດ ຫຼາຍກວ່າທຳມະດາ.
ສະຖາບັນ ຊີວະສາດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື Jawahar Swaminathan
European Bioinformatics Institution ໂມໂລກູລ ທີ່ເອີ້ນວ່າ neuregulin 1
ເບິ່ງຄືວ່າຈະມີບົດບາດສຳຄັນກວ່າ ໃນການກະຕຸ້ນການປົ່ງຄືນໃຫມ່ນີ້.
ທ່ານ Wang ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຫັນວ່າຫົວໃຈຂອງປາມ້າລາຍ ແມ່ນມີ neuregulin 1 ຫຼາຍກວ່າຫົວໃຈຂອງໜູ. ການຮັກສາປົວແປງຫົວໃຈປາມ້າລາຍ
ນັ້ນແມ່ນຍິ່ງດີກວ່າປົກກະຕິ ເພາະສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
neuregulin 1 ນັ້ນ ແມ່ນມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ສຶກສາໄປຕື່ມອີກ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ກ່ອນ.”
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ຈະແມ່ນການທົດລອງຄວາມສາມາດໃນການປົ່ງຄືນຂອງ ECM
ປາມ້າລາຍ ໃນຈຳພວກສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໂຕໃຫຽ່ກວ່າເກົ່າ ເຊັ່ນພວກໜູ ເປັນຕົ້ນ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ