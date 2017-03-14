ນິກາຍ Salafi ກໍາລັງເຕີບໂຕ ຢູ່ເກາະ Batam ຂອງ ອິນໂດເນຊຍ

ເກາະຕາກອາກາດ Batam ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ຊຶ່ງເປັນພັກຜ່ອນທີ່ຮູ້ຈັກໃນການໃຫ້
ບໍລິການນວດຮ່າງກາຍລາຄາຖືກ ມີສະໜາມກັອຟ ແລະຂາຍເຫລົ້າ ປອດພາສີນັ້ນ
ໄດ້ກາຍມາເປັນຈຸດເດັ່ນ ໃນເຂດເອເຊອາຄະເນ ສຳລັບພວກ Salafi ທີ່ປະຕິບັດແນວ
ທາງດັ້ງເດີມຂອງນິກາຍ Sunni ອິສລາມ ທີ່ມີຮາກເຫງົ້າມາຈາກ Saudi Arabia.
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນຍ້ອນທີ່ຕັ້ງທາງດ້ານຍຸດທະສາດໃກ້ກັບສິງກະໂປ ແລະມາເລເຊຍ
ເກາະ Batam ຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນທາງຜ່ານຂອງພວກທີ່ນັບຖືນິກາຍ Salafi ຢູ່ໃນຂົງ
ເຂດ ແລະສະຖາບັນຂອງນິກາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຕາໜ່າງຄວາມຮຸ່ງເຮື່ອງ
ຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນຂອງປະເທດຕ່າງໆ.
ພາບສູນກາງຂອງກຸ່ມ Salafi ທີ່ເກາະ Batam ແມ່ນວິທະຍຸ Hang ທີ່ໄດ້ເປັນສະຖານີ
ເປີດດົນຕີທຳມະດາ ຈົນຮອດປີ 2004 ເວລາຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ນັກທຸລະກິດ Zein Alatas
ໄດ້ປ່ຽນທັງໂຕທ່ານເອງ ແລະລະບົບວິທະຍຸຂອງ ທ່ານ ໄປນັບຖືລັດທິ Salafi. ຖ້າຫາກວ່າ ວິທະຍຸ Hang ເປັນໂສມໜ້າທີ່ເປີດເຜີຍຂອງນິກາຍ Salafi ຢູ່ເກາະ Batam ບໍລິສັດອອກ
ອາກາດ pesantren ຂອງ Salafi ຫລືບັນດາໂຮງຮຽນກິນນອນອິສລາມ ຈຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່
ທົ່ວເກາະດັ່ງກ່າວ ທີ່ສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ວ່າ ເປັນອົງການເອກກະຊົນ ທີ່ມີຈຸດໃຈກາງຂັ້ນ
ຮາກຫຍ້າ.
ການປາກົດໂຕທັງສອງຢ່າງ ຂອງການຈັດຕັ້ງນິກາຍ Salafi ເຮັດໃຫ້ເກາະ Batam ເປັນ
ປະຊາຄົມຂອງລັດທິ Salafi ໃນເຂດເອເຊຍອາຄະເນ ຊຶ່ງກຳລັງພັດທະນາທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄວາມເປັນເອກກະລັດ ທີ່ຫ່າງໄປໄປຈາກບ່ອນກຳເນີດຢູ່ໃນທະເລຊາຍອາຣາເບຍພຸ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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