ຕຳຫຼວດທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນໜ້າທີ່ ໄດ້ຍິງແລະສັງຫານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຣັດເຊຍ ປະຈຳເທີກີ
ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ນະຄອນອັງກາຣາ ຊຶ່ງປະກົດວ່າ ເປັນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ ການພົວພັນທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງຣັດເຊຍ ໃນຊິເຣຍ.
ເຫດການທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໂດຍວີດີໂອ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Andrei Karlov ແມ່ນກຳລັງກ່າວຄຳປາໄສ ໃນພິທີເປີດງານ
ສະແດງສິນລະປະ. ມືປືນທີ່ວ່ານີ້ແຕ່ງຕົວດີ ຢືນຢູ່ຂ້າງເວທີ ຊຶ່ງພາໃຫ້ພວກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫຼາຍ ຄິດວ່າ ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ອາລັກຂາປະຈຳຕົວທ່ານ.
ໂດຍປາດສະຈາກການເຕືອນໃດໆທັງສິ້ນ ລາວໄດ້ຍິງ ທ່ານ Karlov ທາງຫຼັງ ແລະຮ້ອງອອກມາວ່າ “Allahu Akbar” ແລະປະຕິຍານຕົນວ່າ ຈະແກ້ແຄ້ນ ໃນອັນທີ່ລາວເອີ້ນວ່າ ການສັງຫານປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດຫຍັງ ໃນຊິເຣຍ. ລາວໄດ້ແນປືນໃສ່ເພດານແລະແລ້ວ ກໍແນໄປໃສ່ພວກເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຂະນະທີ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດບາດເຈັບສາຫັດແທບຈະສິ້ນໃຈນອນຢູ່ກັບພື້ນ ແລະພວກຜູ້ຄົນທີ່ຕື່ນຕົກໃຈພາກັນຫລົບລີ້ຢູ່ກ້ອງໂຕະ.
ຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການທ່ານນຶ່ງໄດ້ບອກກັບ VOA ວ່າ ມືປືນຍັງຮ້ອງອອກໄປວ່າ “ບໍ່ຕ້ອງ ລືມ Aleppo! ບໍ່ຕ້ອງ ລືມຊິເຣຍ! ຕາບທີ່ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາບໍ່ປອດໄພ ພວກເຈົ້າ ກໍບໍ່ຈະບໍ່ປອດໄພ.”
ມີ 3 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ກ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຍິງມືປືນ ຕາຍນັ້ນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Karlov ໄດ້ເສຍຊີວິດທີ່ໂຮງພະຍາບານ. ທ່ານໄດ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳເທີກີ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນອັງກາຣາ ທ່ານ Melih Gokcek ໄດ້ລະບຸມືປືນທີ່ຍິງສັງຫານຄົນນີ້ ວ່າ ແມ່ນຕຳຫຼວດ ໄວ 22 ປີ ຊື່ວ່າ Mevlut Mert Altintas.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ກ່າວປະນາມການສັງຫານນີ້ວ່າ ເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ.
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