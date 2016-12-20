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ຕຳຫຼວດ ​ທີ່​ບໍ່​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າ​ທີ່ ຍິງສັງຫານ ທູດຣັດ​ເຊຍ ປະຈຳ​ເທີ​ກີ

ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ຖືກລະບຸວ່າ ແມ່ນທ້າວ Mevlut Mert Altintas ຮ້ອງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກຍິງທ່ານ Andrei Karlov ເອກອັກຄະລັດຖະ ທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳເທີກີ. (19 ທັນວາ 2016)

ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ຖືກລະບຸວ່າ ແມ່ນທ້າວ Mevlut Mert Altintas ຮ້ອງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກຍິງທ່ານ Andrei Karlov ເອກອັກຄະລັດຖະ ທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳເທີກີ. (19 ທັນວາ 2016)

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ຕຳຫຼວດ​ທີ່​ບໍ່​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າ​ທີ່ ​ໄດ້​ຍິງ​ແລະ​ສັງຫານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດຖະທູດ ຣັດ​ເຊຍ ປະຈຳ​ເທີ​ກີ
​ໃນແລງວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ທີ່​ນະຄອນ​ອັງກາ​ຣາ ຊຶ່ງ​ປະກົດ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ປະ​ທ້ວງຕໍ່​ຕ້ານ ການ​ພົວພັນ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ຊິ​ເຣຍ.

​ເຫດການ​ທັງ​ໝົດ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ບັນທຶກ​ໄວ້ໂດຍ​ວີ​ດີ​ໂອ.

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດຖະທູດ Andrei Karlov ​ແມ່ນ​ກຳລັງ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ໃນ​ພິທີ​ເປີດ​ງານ
​ສະ​ແດງສິນລະປະ. ມື​ປືນ​ທີ່ວ່າ​ນີ້ແຕ່ງ​ຕົວ​ດີ ຢືນ​ຢູ່​ຂ້າງ​ເວທີ ຊຶ່ງ​ພາ​ໃ​ຫ້ພວກ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທັງຫຼາຍ ​ຄິດ​ວ່າ ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາລັກຂາ​ປະຈຳ​ຕົວ​ທ່ານ.

ສະຖານທີ່ຈັດສະແດງສິນລະປະ ໃນນະຄອນ Ankara ບ່ອນທີ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳ ເທີກີ ທ່ານ Andrei Karlov ຖຶກສັງຫານ, 19 ທັນວາ, 2016.

ສະຖານທີ່ຈັດສະແດງສິນລະປະ ໃນນະຄອນ Ankara ບ່ອນທີ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳ ເທີກີ ທ່ານ Andrei Karlov ຖຶກສັງຫານ, 19 ທັນວາ, 2016.

ໂດຍປາດ​ສະ​ຈາກ​ການເຕືອນ​ໃດໆ​ທັງ​ສິ້ນ ລາວ​ໄດ້​ຍິງ ທ່ານ Karlov ທາງ​ຫຼັງ ​ແລະ​ຮ້ອງ​ອອກ​ມາ​ວ່າ “Allahu Akbar” ​ແລະປະຕິຍານ​ຕົນ​ວ່າ ຈະ​ແກ້​ແຄ້ນ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ລາວເອີ້ນວ່າ​ ການສັງຫານປະຊາຊົນ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫຍັງ ​ໃນ​ຊິ​ເຣຍ. ລາວ​ໄດ້​ແນ​ປືນໃສ່ເພດານ​ແລະ​ແລ້ວ ກໍ​ແນ​ໄປ​ໃສ່​ພວກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດຖະທູດບາດ​ເຈັບ​ສາຫັດແທບ​ຈະ​ສິ້ນ​ໃຈ​ນອນ​ຢູ່​ກັບ​ພື້ນ ​ແລະ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນທີ່​ຕື່ນຕົກ​ໃຈພາກັນ​ຫລົບ​ລີ້​ຢູ່​ກ້ອງ​ໂຕະ.


ຜູ້​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດການ​ທ່ານ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ VOA ວ່າ ມື​ປືນ​ຍັງ​ຮ້ອງ​ອອກ​ໄປ​ວ່າ “ບໍ່​ຕ້ອງ​ ​ລືມ Aleppo! ບໍ່​ຕ້ອງ​ ​ລືມຊິ​ເຣຍ! ຕາບ​ທີ່​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ປອດ​ໄພ ພວກ​ເຈົ້າ ​ກໍ​ບໍ່​ຈະ​ບໍ່​ປອດ​ໄພ.”

ມີ 3 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ກ່ອນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ໄດ້​ຍິງ​ມື​ປືນ​ ​ຕາຍ​ນັ້ນ.

Russia, Turkey: Russian Ambassador's Killing a Provocation
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ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດຖະທູດ Karlov ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ທີ່​ໂຮງພະຍາບານ. ທ່ານ​ໄດ້​ເປັນເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດຖະທູດ ປະຈຳ​ເທີ​ກີ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2013 ​ເປັນຕົ້ນມາ.

​ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະຄອນອັງກາຣາ ທ່ານ Melih Gokcek ​ໄດ້ລະບຸ​ມື​ປືນທີ່​ຍິງ​ສັງຫານ​ຄົນນີ້ ວ່າ​ ແມ່ນ​ຕຳຫຼວດ ໄວ 22 ປີ ຊື່ວ່າ Mevlut Mert Altintas.

ປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ກ່າວ​ປະນາມ​ການ​ສັງຫານ​ນີ້​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

Emergency Vehicles Respond to Scene of Russian Ambassador Shooting
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