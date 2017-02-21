ນັກການທູດທີ່ຍາວນານຣັດເຊຍ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງກະທັນຫັນ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍທີ່ປະຈຳການຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນເວລາຍາວນານ ທ່ານ Vitaly Churkin ໄດ້ເສຍຊີວິດຢ່າງກະທັນຫັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ນຶ່ງມື້ ກ່ອນວັນເກີດຄົບຮອບ 65 ປີຂອງທ່ານ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ໄດ້ປະກາດການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນຖະ ແຫລງການ ທີ່ບໍ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ. ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Peter Thomson ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ທ່ານ Churkin ມີ “ບັນຫາກ່ຽວກັບຫົວໃຈ” ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານປະຕິ
ບັດພາລະກິດຂອງຣັດເຊຍ ແລ້ວກໍໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປໂຮງພະຍາບານບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Ban Ki-moon ຜູ້ປະຈຳການຢູ່ ເກືອບຕະຫລອດເວລາຂອງທ່ານ Churkin ໃນສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ ເອີ້ນທ່ານວ່າ “ເປັນນັກການທູດທີ່ດີເລີດ ທັງເປັນດາລາປັນຍາຊົນ.”
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ທ່ານ Ban ກ່າວວ່າ “ທ່ານມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການທູດ ວ່ອງໄວ ແລະຄົບຂັນ ຊຶ່ງຈະພາໃຫ້ ເປັນທີ່ຈົດຈຳໄປຍາວນານສຳລັບຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກກັບທ່ານ ແລະສຳລັບຜູ້ຈະສືກສາປະຫວັດສາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດເປັນເວລາຫລາຍໆປີທີ່ຈະມາເຖິງ.”
ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຽ່ອົງການ ສຫຊ ຄົນປັດຈຸບັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານ Churkin “ເປັນນັກການທູດຜູ້ມີພະລັງ ແລະມີຄວາມຊຳນານພິເສດ” ຊຶ່ງວິໄສທັດຂອງ ເພິ່ນ ຈະຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈຳຍາວນານ.
ບັນດານັກການທູດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພາກັນສົ່ງຂ່າວທາງສັງຄົມ ສະແດງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ແລະເສົ້າສະລົດໃຈຕໍ່ການເສຍຊີວິດຢ່າງກະທັນຫັນຂອງເພິ່ນ.
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