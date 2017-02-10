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ເທີກີ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ຂອງ ຣັດເຊຍ ສັງຫານ ທະຫານເທີກີ 3 ຄົນ

ກອງທະຫານເທີກີ ຕັ້ງທີ່ໝັ້ນຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເມືອງ Suruc, ແຂວງ Sanliurfa ໃກ້ກັບເມືອງ Mursitpinar ບ່ອນຂ້າມໄປຊາຍແດນຊີເຣຍ.

ກອງທະຫານເທີກີ ຕັ້ງທີ່ໝັ້ນຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເມືອງ Suruc, ແຂວງ Sanliurfa ໃກ້ກັບເມືອງ Mursitpinar ບ່ອນຂ້າມໄປຊາຍແດນຊີເຣຍ.

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ເທີ​ກີ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ບັງ​ເອີນ​ໄດ້ສັງຫານ​ທະຫານ ​ເທີ​ກີ 3 ຄົນ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ.

ຖະ​ແຫຼງການ​ຂອງ​ກອງທັບ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຮືອບິນ​ທະຫານຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເປົ້າໝາຍ​ຂອງກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ​ເກີດຂຶ້ນ.

ປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ​ໄດ້​ໂທລະສັບ​ໄປ​ຫາ​ປະທານາທິບໍດີ​ເທີ​ກີ
ທ່ານ Recep Tayyip Erdogan ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າສະຫຼົດໃຈ.

ວັງ​ເຄຣັມລິນ​ກ່າວ​ວ່າ ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍໄດ້​ຕົກລົງ​ກັນ​ທີ່​ຈະ​ເພີ້ມການ​ປະສານ​ງານ​ທາງ​ທະຫານ​ຢູ່​ໃນ ຊີ​ເຣຍ.

ຣັດ​ເຊຍ​ແລະ​ເທີ​ກີ​ແມ່ນ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຄົນ​ລະ​ຝ່າຍ ຢູ່​ໃນ​ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້​ງຊີ​ເຣຍທີ່​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ເກືອບ 6 ປີ​ແລ້ວນັ້ນ ​ໂດຍ​ທີ່​ມົສກູ​ໃຫ້ການ​ໜູນ​ຫຼັງ ຕໍ່​ປະທານາທິບໍດີ​ຊີ​ເຣຍ ທ່ານ Bashar al-Assad ຂະນະ​ທີ່​ອັງກາຣາໜູນ​ຫຼັງ ພວກ​ຕໍ່ຕ້ານ​ລັດ​ຖະບານ.

​ແຕ່​ວ່າ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ ​ໃນ​ໄລຍະ​ສອງ​ສາມ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມານີ້ ​ແລະ​ຊ່ວຍ
​ໄກ່​ເກ່ຍການ​ເຈລະຈາ​ສັນຕິພາບ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ກາ​ຊັກ​ສະຖານ ​ເມື່ອ ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້.

ຣັດ​ເຊຍ​ແລະ​ເທີ​ກີ ພ້ອມ​ກັບປະ​ເທດ​ອີຣ່ານ ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ຮັບ​ເອົາ​ແຜນການ​ສັງ​ເກດ​ການໃນ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ເປັນ​ບາງ​ສ່່ວນຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ແລະ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ດຳ​ເນີນ ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້​ງດັ່ງກ່າວ ​ໂດຍ​ທາງ​ການ​ເມືອງ.

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