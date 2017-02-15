ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ລາຍງານ ໜັງສືພິມ New York Times

ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ລາຍງານ ຂອງໜັງສືພິມ New York Times
ທີ່ວ່າ ບັນດາສະມາຊິກ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ດໍໂນລ
ທຣຳ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ຂອງຣັດເຊຍ
ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດ ໃນເດືອນພະຈິກ.
ໜັງສືພິມສະບັບນີ້ ກ່າວອ້າງວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໃນປັດຈຸບັນແລະອະດີດ 4 ຄົນ
ໂດຍກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສືບລັບຈັບໄດ້ ການຕິດຕໍ່ທາງ
ໂທລະສັບ ແລະ ມີປະຫວັດຂອງການຕິດຕໍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ Paul Manafort ຊຶ່ງ
ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນຜູ້ຈັດການດ້ານການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ແລະເພື່ອນຮ່ວມ
ງານອີກຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່.
ທ່ານ Manafort ໄດ້ເອີ້ນ ລາຍງານຂອງໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ “ໄຮ້ສາລະ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ລາຍງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຂອງອົງການຂ່າວ CNN ທີ່ວ່າ
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານທຣຳ ປະກອບດ້ວຍທ່ານ Manafort ແລະ ທ່ານ Michael
Flynn ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລາອອກໄປແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ຕິດຕໍ່
ສື່ສານ ກັບຊາວຣັດເຊຍເປັນປະຈຳ ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງ.
ສ່ວນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໂຄສົກປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Dmitry Peskov ໄດ້ກ່າວ
ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ບົດລາຍງານນີ້ “ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນຈິງໃດໆເລີຍ”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ສື່ມວນຊົນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງ ອົງການສືບລັບຂອງ
ປະເທດ ທີ່ກ່າວວ່າ ລາຍງານກ່ຽວກັບຕິດຕໍ່ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານນາງ Maria Zakharova ໄດ້ກ່າວ
ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ວ່າ ບັນດານັກການທູດຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິບັດ
ພາຍໃຕ້ບົດບາດທຳມະດາ ຂອງການເປັນນັກການທູດ ຂອງປະເທດທັງ ຫຼາຍ.
ທ່ານ Flynn ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກເປີດ ເຜີຍກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ກັບ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳສະຫະ ລັດ ທ່ານ
Sergey Kislyak ກ່ອນໜ້າການສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານທຣຳ ເມື່ອ
ເດືອນແລ້ວນີ້.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ ເມື່ອ
ເກືອບສາມສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ວ່າ ທ່ານ Flynn ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮອງປະທາ ນາທິບໍດີ
Mike Pence ເຂົ້າໃຈຜິດ ກ່ຽວກັບ ການສົນທະນາກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ.
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