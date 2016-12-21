ຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ຍັງເປັນການໄວເກີນໄປທີ່ຈະສະຫລຸບໄດ້ກ່ຽວກັບ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງມືປືນ ທີ່ຍິງສັງຫານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳເທີກີ.
ຕຳຫຼວດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຍິງສັງຫານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ທ່ານ Andrei Karlov ໃນວັນຈັນຜ່ານມາຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງອັງກາຣາ. ຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການ
ຄົນນຶ່ງໄດ້ບອກກັບ VOA ວ່າ ມືປືນຍັງຮ້ອງອອກມາວ່າ “ບໍ່ຕ້ອງລືມ Aleppo! ບໍ່ຕ້ອງລືມຊີເຣຍ! ຕາບທີ່ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ປອດໄພ ພວກເຈົ້າກໍຈະບໍ່ປອດໄພ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ທ່ານ Melvut Cavusoglu ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ John Kerry ໃນລະຫວ່າງ ການ
ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບວ່າ ເທີກີເຊື່ອວ່າມືປືນ ແມ່ນພົວພັນກັບນັກສອນສາສະໜາ
ອິສລາມ ທ່ານ Fethullah Gulen ທີ່ລີ້ໄພຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຖືກຖິ້ມ ໂທດໃສ່
ໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານຢູ່ເທີກີ ໃນເດືອນກໍລະກົດປີກາຍນີ້.
ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Dmitry Peskov ກ່າວໃນວັນພຸດມື້
ນີ້ວ່າ ບໍ່ຄວນທີ່ຈະຮີບຮ້ອນທຳການສະຫລຸບ ກ່ອນທີ່ການສືບສວນຮ່ວມໃນການ
ຄາດຕະກຳສຳເລັດເສັດສິ້ນ.
ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ອັນທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ ການສະເໜີແນະທີ່ໜ້າຢາກຫົວທີ່ວ່າ ຕົນມີສ່ວນພົວພັນ ໃນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການຄາດຕະກຳດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນການມີໜ້າຂອງທ່ານ Gulen ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ John Kirby ກ່າວໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ວ່າ ລັດຖະມົນຕີ Kerry ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ ຄຳເວົ້າຈຳນວນ
ນຶ່ງ ທີ່ມາຈາກເທີກີ ໃນລະຫວ່າງການໂທລະສັບຂອງທ່ານ ໄປໂອ້ລົມກັບ ທ່ານ Cavusoglu ນັ້ນ.
ທ່ານ Kirby ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຄະນະ
ສືບສວນເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້.. ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຈິງ ແລະຫລັກຖານຕ່າງໆ ນຳພາພວກເຂົາເຈົ້າໄປຫາ ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະດ່ວນສະຫລຸບ.
ແຕ່ຄວາມຄິດໃດໆກໍຕາມທີ່ວ່າສະຫະລັດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ໃນທາງໃດ
ທາງນຶ່ງ ຫຼືຢູ່ທາງຫລັງເລື້ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ຫລືວ່າ ມີສ່ວນພົວພັນ ໂດຍທາງອ້ອມນັ້ນ
ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າຢາກຫົວທີ່ສຸດ.”
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