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ຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ຍັງ​ເປັນ​ການ​ໄວ​ເກີນ​ໄປ ​ທີ່​ຈະ​ສະຫລຸບ​ໄດ້ ​ກ່ຽວກັບ ມືສັງຫານ

ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກລະບຸໂຕ ຄື ທ້າວ Mevlut Mert Altintas ຮ້ອງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຍິງ ທ່ານ Andrei Karlov, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຣັດເຊຍ ປະຈຳເທີກີ, ຢູ່ທີ່ງານວາງສະແດງຮູບຖ່າຍ ໃນນະຄອນຫຼວງ Ankara, ຂອງເທີກີ, ວັນທີ 19 ທັນວາ 2016.

ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກລະບຸໂຕ ຄື ທ້າວ Mevlut Mert Altintas ຮ້ອງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຍິງ ທ່ານ Andrei Karlov, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຣັດເຊຍ ປະຈຳເທີກີ, ຢູ່ທີ່ງານວາງສະແດງຮູບຖ່າຍ ໃນນະຄອນຫຼວງ Ankara, ຂອງເທີກີ, ວັນທີ 19 ທັນວາ 2016.

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ຣັດ​ເຊຍ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້ນີ້ວ່າ ຍັງ​ເປັນ​ການ​ໄວ​ເກີນ​ໄປ​ທີ່​ຈະ​ສະຫລຸບ​ໄດ້​ກ່ຽວກັບ
​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ມືປືນ ທີ່​ຍິງ​ສັງຫານ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດຣັ​ດ​ເຊຍ ປະຈຳ​ເທີ​ກີ.

ຕຳຫຼວດ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ໄດ້​ຍິງ​ສັງຫານ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Andrei Karlov ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມາຢູ່​ທີ່​ນະຄອນຫຼວງອັງກາຣາ. ຜູ້​ທີ່​ເຫັນເຫດການ​
ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ VOA ວ່າ ມື​ປືນ​ຍັງ​ຮ້ອງ​ອອກ​ມາ​ວ່າ “ບໍ່​ຕ້ອງລືມ Aleppo! ບໍ່​ຕ້ອງ​ລືມຊີ​ເຣຍ! ຕາບ​ທີ່​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາຍັງ​ບໍ່​ປອດ​ໄພ ພວກ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ປອດ​ໄພ.”

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານ Sergey Lavrov, ກາງ, ສະແດງທ່າທີ ໃນຂະນະ ກ່າວຖະແຫລງ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ທ່ານ Mevlut Cavusoglu, ດ້ານຂວາ ຫັນຫລັງໃຫ້ກ້ອງ, ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ທ່ານ Mohammad Javad Zarif, ດ້ານຊ້າຍ ຫັນຫຼັງໃຫ້ກ້ອງ, ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາຮ່ວມກັນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ຂອງຣັດເຊຍ.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານ Sergey Lavrov, ກາງ, ສະແດງທ່າທີ ໃນຂະນະ ກ່າວຖະແຫລງ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ທ່ານ Mevlut Cavusoglu, ດ້ານຂວາ ຫັນຫລັງໃຫ້ກ້ອງ, ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ທ່ານ Mohammad Javad Zarif, ດ້ານຊ້າຍ ຫັນຫຼັງໃຫ້ກ້ອງ, ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາຮ່ວມກັນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ຂອງຣັດເຊຍ.


ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ທ່ານ Melvut Cavusoglu ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ John Kerry ​ໃນ​ລະຫວ່າງ ການ​
ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທລະສັບ​ວ່າ ​ເທີ​ກີ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ມື​ປືນ ​ແມ່ນ​ພົວພັນ​ກັບ​ນັກ​ສອນສາສະ​ໜາ
ອິສລາມ ທ່ານ Fethullah Gulen ທີ່​ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຖືກ​ຖິ້ມ ​ໂທ​ດ​ໃສ່ ​
ໃນ​ການ​ກໍ່​ລັດຖະປະຫານ​ຢູ່​ເທີ​ກີ ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍລະກົດ​ປີ​ກາຍ​ນີ້.

ໂຄສົກ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Dmitry Peskov ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້
ນີ້ວ່າ ບໍ່​ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ຮີບ​ຮ້ອນ​ທຳ​ການ​ສະຫລຸບ ກ່ອນ​ທີ່​ການ​ສືບສວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ
ຄາດ​ຕະກຳ​ສຳ​ເລັດ​ເສັດ​ສິ້ນ.

ສະຫະລັດ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ອັນ​ທີ່​ຕົນ​ເອີ້ນວ່າ ການສະ​ເໜີ​ແນະ​ທີ່​ໜ້າ​ຢາກຫົວ​ທີ່​ວ່າ ຕົນ​ມີ​ສ່ວນ​ພົວພັນ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຕໍ່​ການ​ຄາດ​ຕະກຳ​ດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນ​ການ​ມີໜ້າ​ຂອງ​ທ່ານ Gulen ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ.

​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ John Kirby ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​
ວານ​ນີ້ວ່າ ລັດຖະມົນຕີ Kerry ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ ຄຳ​ເວົ້າຈຳນວນ
​ນຶ່ງ ທີ່​ມາ​ຈາກ​ເທີ​ກີ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ໂທລະສັບ​ຂອງ​ທ່ານ​ ໄປໂອ້​ລົມ​ກັບ​ ທ່ານ Cavusoglu ນັ້ນ.

ທ່ານ Kirby ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຄະນະ​
ສືບສວນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້.. ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຈິງ ​ແລະ​ຫລັກ​ຖານ​ຕ່າງໆ ນຳພາ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຫາ ກ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາຈະ​ດ່ວນສະຫລຸບ.
​ແຕ່​ຄວາມ​ຄິດ​ໃດໆ​ກໍຕາມທີ່​ວ່າ​ສະຫະລັດ ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ ​ໃນ​ທາງ​ໃດ​
ທາງ​ນຶ່ງ​ ຫຼືຢູ່​ທາງ​ຫລັງ​ເລື້ອງດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ຫລື​ວ່າ ມີ​ສ່ວນພົວພັນ​ ໂດຍທາງ​ອ້ອມ​ນັ້ນ
​ແມ່ນ​ເປັນ​ເລື້ອງທີ່​ໜ້າ​ຢາກຫົວ​ທີ່​ສຸດ.”

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