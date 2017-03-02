ເຮືອບິນຂອງຣັດເຊຍ ແລະຊີເຣຍ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີຖິ້ມລະເບີດດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ ໃສ່ສະມາຊິກຂອງກອງກຳລັງຊີເຣຍ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດ ໃກ້ໆກັບເມືອງ al-Bab
ໃນຊີເຣຍ ໂດຍທີ່ກຳລັງສະຫະລັດ ຢູ່ຫ່າງຈາກບ່ອນໂຈມຕີບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່າໃດກິໂລແມັດ
ເທົ່ານັ້ນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງນາຍພົນຜູ້ບັນຊາກຳລັງສະຫະລັດ ໃນອີຣັກ.
ພົນໂທທະຫານບົກ Stephan Townsend ຜູ້ບັນຊາການພາກພື້ນດິນ ກຳລັງແນວ
ໂຮມທີ່ຕໍ່ຕ້ານກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ຜ່ານທາງໂທລະສັບ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຈາກ Baghdad ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ວ່າ ການໂຈມຕີຖິ້ມລະເບີດດັ່ງກ່າວ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ມີຜູ້ຄົນບາດເຈັບຂອງກອງກຳລັງແນວ
ໂຮມອາຣັບ ທີ່ໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸ່ນແຮງອິສລາມ ໃນໝູ່ບ້ານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງ
“ພາກໃຕ້ ແລະທາງຕາເວັນອອກຂອງເມືອງ al-Bab.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງ ກອງກຳລັງຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບຜູ້ຄົນທີ່ບາດເຈັບເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ທ່ານ Townsend ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ແມ່ນຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານ
“4 – 5 ຫຼັກກິໂລແມັດ” ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳ “ທີ່ຄ້າຍຜູ້ບັນຊາການ ທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປ
ໄກໆກວ່ານັ້ນ” ເວລາທີ່ການໂຈມຕີ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນໝູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
“ໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງໃນການສອດຄ່ອງກັນນັ້ນ ແລະພວກຣັດເຊຍ ຮັບຊາບເຖິງເລື່ອງນີ້ ແລະເຊົາການລະເບີດໃນທີ່ນັ້ນ,” ຊຶ່ງທ່ານນາພົນ ໄດ້ກ່າວເຊັ່ນນັ້ນ.
ທ່ານ Townsend ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ເຮືອບິນຂອງຣັດເຊຍ
ແລະຊີເຣຍ ຄິດວ່າ ໝູ່ບ້ານເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກຍຶດໂດຍກອງກຳລັງຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ເຮືອບິນຂອງຣັດເຊຍ ແລະຊີເຣຍ
ບໍ່ໄດ້ໂຈມຕີ ກອງກຳລັງທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບກອງທັບ
ສະຫະລັດ ກ່ອນທີ່ເຫດລະເບີດດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະໄດ້ເອົາບາດກ້າວ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນ
ໃນຂົງເຂດທີ່ວ່ານີ້ “ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ໂດຍທາງສະຫະລັດ.”
“ເພື່ອປ້ອງກັນ ອຸບປະຕິເຫດໃດໆ ຕົວແທນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການປະສານງານ
ຢ່າງໃກ້ຊິດ ຕໍ່ກອງກຳລັງຕໍ່ຕ້ານ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດ ໃນຂົງເຂດ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່
ກອງທັບຣັດເຊຍ,” ຊຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນລາຍງານຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ລະບຸໄວ້.
“ເປັນຜູ້ບັງຊາການຣັດເຊຍ ໄດ້ເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ. ເຮືອບິນຣັດເຊຍ ຫຼື ຊີເຣຍ ບໍ່ໄດ້ຍິງ
ແມ່ນກະທັ້ງລູກດຽວ ໃນຂົງເຂດ ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໂດຍສະຫະລັດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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