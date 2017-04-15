ຣັດເຊຍ, ອີຣ່ານ ແລະ ຊີເຣຍ ເຕືອນສະຫະລັດ ວ່າບໍ່ໃຫ້ໂຈມຕີຊີເຣຍ ອີກ

ຣັດເຊຍ, ຊີເຣຍ ແລະອີຣ່ານ ໄດ້ເຕືອນສະຫະລັດບໍ່ໃຫ້ຍິງໂຈມຕີໃສ່ຊີເຣຍອີກແລະ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາກົນທໍາການສືບສວນການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີຢູ່ໃນຊີເຣຍ.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີຈາກຣັດເຊຍ ຊີເຣຍ ແລະອີຣ່ານ ທີ່ໄປປະຊຸມກັນຢູ່ນະຄອນມົສກູ
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ກ່າວວ່າ ການກະທໍາແຕ່ຝ່າຍດຽວໃດໆກໍຕາມ ໂດຍສະຫະລັດໃນ
ຊີເຣຍ ຈະປະສົບກັບ “ຜົນຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງ” ແລະເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍແກ່
ໂລກທັງໝົດ.
ສະຫະລັດໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ Tomahawk 59 ໃສ່ຖານທັບອາກາດ al-Shayrat
ໃນຊີເຣຍ ໃນວັນສຸກອາທິດແລ້ວນີ້ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໃຊ້ອາວຸດເຄມີ
ໂຈມຕີໃນຊີເຣຍ ໃນຫລາຍວັນກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ, ທ່ານ Segei Lavrov, ກ່າວວ່າ ສະພາບ
ການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຈມຕີຢູ່ໃນເມືອງ Kahn Sheikhoun ຂອງຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ 80 ຄົນເສຍຊີວິດນັ້ນ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວເທື່ອ.
ທ່ານໄດ້ຕິຕຽນກຸ່ມສັງເກດການອາວຸດເຄມີຂອງໂລກ ໃນນາມທີ່ເປັນອົງການເກືອດ
ຫ້າມອາວຸດເຄມີນັ້ນ ວ່າບໍ່ໄດ້ສົ່ງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໄປສືບສວນຢູ່ສະຖານທີ່ຖືກໂຈມ
ຕີນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຖືວ່າ ການຈະວິໄຈເຫດການຢູ່ທາງໄກ ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່
ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້”. ທ່ານ Lavrov ກ່າວວ່າ ການສືບສວນກໍຄວນຈະຂະຫຍາຍກວ້າງ
ອອກໄປ ເພື່ອຮວມ ເອົາບັນດານັກຊ່ຽວຊານຈາກຫລາຍໆປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມນໍາອີກ.
ຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາຈາກບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກທີ່ວ່າ ປະທານາ
ທິບໍດີຊີເຣຍ ທ່ານ Bashar al-Assad ໄດ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການໂຈມຕີນັ້ນ. ຣັດເຊຍ
ໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເວລາເຮືອບິນລົບຊີເຣຍ
ໂຈມຕີ ສາງອາວຸດເຄມີຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ. ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ
Assad ວ່າມີເຈດຕະນາທໍາການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທ່ານ Mohammad Javad Zarif ກ່າວວ່າ
“ການໃຊ້ອາວຸດເຄມີເປັນຂໍ້ອ້າງໃຫ້ທໍາການຝ່າຝືນຕໍ່ອະທິປະໄຕ ແລະສິດອໍານາດ
ບົນຜືນແຜ່ນຂອງປະເທດທີ່ມີເອກກະລາດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
ປະເທດນຶ່ງ. ມັນເປັນການກະທໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ
“ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ພວກເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ການກະທໍາ ທີ່ຄືເຫັນຢູ່ໃນເຫດ
ການເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງ Khan Sheikhoun ນັ້ນເກີດຂຶ້ນອີກ ໃນອານາຄົດ.
ທ່ານ Lavrov ກ່າວອີກວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນຊີເຣຍ
ເປັນການຊອກຫາ “ຂໍ້ອ້າງເພື່ອຢາກປ່ຽນແປງລະບອບ.” ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ
“ຄວາມພະຍາຍາມເຫລົ່ານີ້ຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພາະມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້.”
ທ່ານ Lavrov ໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກຊີເຣຍ ແລະອີຣ່ານໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson
ໄດ້ຢ້ຽມຢາມນະຄອນມົສກູໃນຕົ້ນອາທິດນີ້. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຊີເຣຍ
ທ່ານ Walid Moallem ກ່າວວ່າ ການປະຊຸມໃນວັນສຸກວານນີ້ໄດ້ສົ່ງ "ຂໍ້ຄວາມອັນ
ແຮງ” ຕໍ່ວໍຊິງຕັນ.
ຣັດເຊຍ ແລະອີຣ່ານເປັນພັນທະມິດທີ່ແຂງແຮງຂອງ ລັດຖະບານທ່ານ Assadແລະ
ໄດ້ໜູນຫລັງປະທານາທິບໍດີ Assad ໃນໄລຍະຫົກປີ ທີ່ມີສົງຄາມກາງເມືອງໃນຊີເຣຍ.
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