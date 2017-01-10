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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຣັດ​ເຊຍ ​​ປະຕິ​ເສດ ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ຫາ ຂອງ ​​ສຫລ ທີ່ວ່າ ຕົນມີສ່ວນພົວພັນ ກັບການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ປ. ສະຫະລັດ

​ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ໃຫ້ຄຳຖະແຫຼງຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ ທີ່ ນະຄອນຫລວງ Moscow.

​ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ໃຫ້ຄຳຖະແຫຼງຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ ທີ່ ນະຄອນຫລວງ Moscow.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ອົງການ​ສືບ​ລັບ​ ​ສະຫະລັດ
ທີ່​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ພົວພັນ ​ກັບການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ​ທີ່​ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້ຊະນະໄປນັ້ນ ໂດຍກ່າວວ່າ ການກ່າວຫາທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນເປັນການ
“ປະ​ຫັດ​ປະຫານ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.”

“ການ​ກ່າວ​ຫາ​ເຫຼົ່ານີ້ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ພື້ນຖານ ​ແລະ​ເນື້ອ​ຫາ​ສາລະ​ ​ແຕ່​ຢ່າງໃດ​ໆ ຂອງ​ການ​
ກ່າວ​ຫາ ຊຶ່ງ​ນີ້​ເປັນ​ເລື້ອງ​ຂອງ​ເດັກ​ໆ ​ເປັນ​ລະດັບ​ຂອງ​ອາລົມ ທີ່​ບໍ່​ສົມຄວນ​ທີ່​ຈະ​ແມ່ນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ມື​ອາຊີບ ທີ່​ເປັນ​ຈິງ​ເປັນຈັງ ຂອ​ງອົງການ​ສືບ​ລັບ,” ຊຶ່ງ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ Dmitry Peskov ​ໂຄສົກ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin.

ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ອອກ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງວັງ Kremlin ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ ປະຊາ​ຄົມ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ກ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກທີ່ວ່າ “ພວກ​ຕົນ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນໃຈ​ຢ່າ​ງສູງ” ທີ່ ​ທ່ານ Putin ​ໄດ້ສັ່ງການ​ເປັນ​ການ​ສ່ວນ​ຕົວ ​ເພື່ອບ່ອນ​ທຳລາຍ ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທາ​ນ
ນາທິບໍດີ​ ​ແບບປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ໃນສະຫະລັດ.

ທ່ານ Reince Priebus, ປະທານຄະນະກຳມະການ ພັກ Republican ແຫ່ງຊາດ, ກ່າວໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ໃຫ້ທ່ານ Donald Trump ຊຶ່ງຕອນນັ້ນ ທ່ານຍັງເປັນພຽງແຕ່ ເປັນຕົວແທນຂອງພັກ ເພື່ອລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ Bayfront , 2 ພະຈິກ 2016, ໃນນະຄອນ Miami, Florida.

ທ່ານ Reince Priebus, ປະທານຄະນະກຳມະການ ພັກ Republican ແຫ່ງຊາດ, ກ່າວໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ໃຫ້ທ່ານ Donald Trump ຊຶ່ງຕອນນັ້ນ ທ່ານຍັງເປັນພຽງແຕ່ ເປັນຕົວແທນຂອງພັກ ເພື່ອລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ Bayfront , 2 ພະຈິກ 2016, ໃນນະຄອນ Miami, Florida.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍພະຍາຍາມ ​ທີ່ລົດ​ໂອກາດ​ດຽວ​ຂອງທ່ານ​ນາງ Hillary Clinton ຈາກ​ພັກ Democrat​ ແລະ​ຊ່ອຍ​ ທ່ານ Trump ຜູ້​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພັກ Republican.

ທ່ານ Peskov ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ “​ແມ່ນ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ໃນ​ທຸກໆ​ກໍລະນີ” ທີ​ຈະ​ຮັບຜິດ ຊອບ​ໃນ​ການ​ເຈາະ​ຂໍ້​ມູນ ຂອງ​ພວກອີ​ແມວ ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ພັນສະບັບ ຈາກ​ຄອບ​ພິວ​ເຕີ​
ຂອງ ທ່ານ John Podesta ຫົວໜ້າ​ຝ່າຍ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ Clinton ​
ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ມາ​ເຜີຍ​ແຜ່ຜ່ານ​ທາງ WikiLeaks. ​ແມ່ນ​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ເດືອນ ກ່ອນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ທີ່​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ຊຶ່ງ​ໃນ​ຂະນະ​ນັ້ນ ​ແມ່ນຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມອັບອາຍ​ຂາຍໜ້າໃຫ້​ແກ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ ​ທີ່​ພັກ Democrat ທີ່​ຈະ​
ຊ່ອຍ​ທ່ານ​ນາງ Clinton ​ເອົາຊະນະທ່ານ Bernie Sanders ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ
ຈາກລັດ Vermont ​ເພື່ອໃຫ້​ຖືກ​ເລືອກເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພັກ ​ເຂົ້າແຂ່ງ​ຂັນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ
​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ.

ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໃນທຳນຽບຂາວ.

ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໃນທຳນຽບຂາວ.

“ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮູ້​ທີ່​ວ່າ ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ​ທັງຫຼາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຈະ​ເລີ້ມ​ນຳ​ໃຊ້​ໂດຍ ພວກ​ທີ່
​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່ພົບ​ເຫັນ,” ຊຶ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ໂຄສົກຈາກ​ວັງ Kremlin. ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ນຳ​ເຜີຍເເຜ່ຂອງ​ເອກ​ກະສາ​ນທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ລັບ ​ແບບ​ນຶ່ງຂອງ​ການ​ພົບ​ເຫັນ
​ຂອງ​ຕົນ ທີ່​ຄົ້ນ​ພົບ ຊຶ່ງມີເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງ​ເອກ​ກະສາ​ນລັບ ທີ່​ທາງ​ໜ່ວຍ​ສືບລັບ ທີ່​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ບາຣັກ ​ໂອ​ບາມາ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ ​ແລະ​ນຶ່ງ​ມື້​ຕໍ່​ມາ ຕໍ່​ປະທາ
ນາທິບໍດີທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ໃໝ່ ທ່ານ Trump.

​ໂຄສົກ Kremlin ​ໄດ້​ກ່າວ ຕອນ​ທີ່ທ່ານ Trump ຈະ​ສາບານ​ຕົວເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງໃນ​ນະຄອນຫຼວງວໍ​ຊີງ​ຕັນ ​ແລະ​ຈະ​ເລີ່​ມຫາ​ວັນ​ເວລາ ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ ​ເປັນ​ຄັ້ງ
​ທຳ​ອິດ ລະຫວ່າງ ຜູ້ນຳສະຫະລັດ ​ແລະ​ຜູ້ນຳຣັດ​ເຊຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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