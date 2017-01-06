ຣັດເຊຍ ເລີີ້ມຖອນທະຫານ ອອກຈາກ ຊີເຣຍ

ຣັດເຊຍເລີ້ມຖອນກຳລັງແລະຊັບພະຍາກອນທາງທະຫານຂອງຕົນອອກຈາກຊີເຣຍ. ຜູ້ ບັນຊາການທະຫານຣັດເຊຍ ທ່ານ Valery Gerasimov ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ “ເພື່ອໃຫ້ເປັນການສອດຄ່ອງ ກັບການຕັດສິນໃຈ ຂອງຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດ ຂອງກອງທັບຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ກຳລັງເລີ້ມຫລຸດຜ່ອນກຳ ລັງທະຫານ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນຊີເຣຍ.
ທ່ານ Gerasimov ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນພົນເອກ Kuznetsov ແລະພວກກຳປັ່ນອາລັກຂາຈະຖອນອອກເປັນຈຸທຳອິດ.
ມົສກູເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຂອງປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍ ທ່ານ Bashar al-Assad ທີ່
ພວມປະສົບກັບໄພສົງຄາມກາງເມືອງ.
ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ເປັນກະແຈສຳຄັນ ໃນການຂັບໄລ່ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານອອກຈາກເມືອງ Aleppo ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ອັນເປັນໄຊຊະນະຍິ່ງໃຫຍ່ແກ່ລັດຖະບານຊີເຣຍ ມາໄດ້ຫລາຍກວ່າຫ້າປີຂອງສົງຄາມກາງເມືອງ.
ມົສກູ ໄດ້ປະກາດຢຸດຍິງລະຫວ່າງກຳລັງລັດຖະບານ ແລະບັນດາກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຈຳນວນນຶ່ງ ເວລານີ້ກຳລັງເປັນຜູ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອເປີດການ
ສັນຕິພາບ ຊຶ່ງຈະມີຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ