ນັບຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານບັງກລາແດັສ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນເລີ່ມຂັ້ນຕອນການຍົກຍ້າຍພວກ
ອົບພະຍົບຊາວໂຣຮິງຢາ ໃຫ້ໄປຢູ່ເກາະ ໃນອ່າວເບັງການ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຄັ້ງ ໃໝ່ຕໍ່ຜູ້ອົບພະຍົບ ທ້າວ Mohammad Eliyas.
ທ້າວ Eliyas ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຫລົບໜີຄວາມຮຸນແຮງໃນມຽນມາ ແລະໄດ້ໜີເອົາຕົວລອດ ໄປຍັງ
ບັງກລາແດັສ ກ່າວວ່າ ລາວມີຄວາມຢ້ານກົວ ໃນຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍໄປຍັງເກາະ Thengar Char ຊຶ່ງເປັນເກາະທີ່ຫາກໍຄົ້ນພົບ ມາໄດ້ປະມານ 10 ປີ ຜ່ານມານີ້ເອງ ແລະມັນກໍໄດ້ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ໃນເວລານ້ຳຂຶ້ນ.
“ເພື່ອຮັກສາຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄວ້ນັ້ນ ພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ເດີນທາງຜ່ານບັງກລາແດັສ ແລະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາຈະຖືກປົກປ້ອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໃນປະເທດທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ ມຸສລິມ. ແຕ່ແລ້ວ ປະຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາ ໄດ້ຖືກບອກວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຍັງເກາະທີ່ສອກຫຼີກ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ້າວ Eliyas ໄວ 50 ປີ ຊຶ່ງເປັນພະນັກງານແຮງງານລາຍວັນ ທີ່ອາໄສຢູ່ກັບພັນລະຍາຂອງລາວ ແລະລູກສອງຄົນ ໃນເຂດເມືອງ Cox’s Bazar.
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທັງຫຼາຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍເຖິງແຜນການຂອງລັດຖະບານທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນ ໃນການຈະສົ່ງພວກອົບພະຍົບທັງຫຼາຍໄປຍັງເກາະທີ່ວ່ານີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນອາດສາມາດທີ່ຈະມີຜົນກະທົບ
ເຖິງສິດທິມະນຸດ ແລະໄພພິບັດທາງດ້ານມະນຸດສະທຳນຳ.
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