ພົນເຮືອໂທ Robert Harward ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການສະເໜີໂດຍປະທານາທິບໍດີສະຫະ ລັດ ທ່ານ Donald Trump ທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງ ຊາດຄົນໃໝ່ແທນນາຍພົນເບ້ຍບຳນານ Micheal Flynn ທີ່ໄດ້ລາອອກໄປໃນຕົ້ນອາທິດນີ້.
ນາຍພົນ Harward ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ວຽກການດັ່ງກ່າວນີ້ ຕ້ອງການເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດເພື່ອເພັ່ງເລັງແລະໝັ້ນໝາຍເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ປັດຈຸບັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍໄດ້.”
ນາຍພົນ Harward ອາຍຸ 60 ປີ ທີ່ເປັນອະດີດໜ່ວຍກ້າຕາຍ Navy SEAL ແລະສາມາດປາກພາສາ Farsi ໄດ້ຢ່າງຫລ່ຽນໄຫຼ ໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບຳນານຈາກກອງທັບ ໃນປີ 2013. ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານເຮັດວຽກເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຢູ່ບໍລິສັດ Lockheed Martin ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດສ້າງອາວຸດ ແລະອະວະກາດ ບ່ອນທີ່ທ່ານເພັ່ງເລັງໃສ່ ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ.
ນາຍພົນ Harward ເປັນບຸກຄົນ ທີ່ໜ້ານັບຖື ຢູ່ໃນປະຊາຄົມ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ Jim Mattis. ພວກທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານ Harward ເປັນຮອງຜູ້ບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດ ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງນັ້ນ.
ນາຍພົນ Harward ໄດ້ມີປະສົບການຮັບໃຊ້ຢູ່ທຳນຽບຂາວມາກ່ອນ. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ອະດີດປະທານາທິບໍດີ George W. Bush ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ.
ທ່ານ Flynn ໄດ້ອອກຈາກໜ້າທີ່ຫລັງຈາກໄດ້ບອກຂ່າວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ບັນ ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍໃນລະຫວ່າງການໂອນອຳນາດປະທານາທິບໍດີ.
ໄລຍະເວລາ ໃນການເປັນທີ່ປຶກສາ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງທ່ານ Flynn ແມ່ນສັ້ນທີ່ສຸດເທົ່າທີເຄີຍມີມາ ຄືບໍ່ຮອດນຶ່ງເດືອນ.
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