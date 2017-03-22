ທ່ານ Tillerson ຖືກຕ້ອງຕິ ສຳລັບແຜນການ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ NATO

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິ ໃນການ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ໄປຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນ ຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອົງການ
NATO ທີ່ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນ ຫຼວງ ບຣັສໂຊສ ເດືອນໜ້ານີ້, ແລະ ສຳລັບການປະ
ກາດວ່າ ທ່ານຈະເດີນທາງໄປປະເທດ ຣັດເຊຍ ໃນທ້າຍເດືອນເມສາ ດ້ວຍ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດວັນອັງຄານວານນີ້, ຮັກສາການໂຄສົກ ທ່ານ Mark Toner ໄດ້ຕອບຄຳຖາມຫຼາຍຂໍ້ ກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມອົງການ
NATO ຂອງບັນດານັກຂ່າວ. ນັກຂ່າວຄົນໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວຮູ້ຂ່າວມາວ່າ ອົງການ
NATO ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍໆມີື້ໃຫ້ທ່ານ Tillerson ເລືອກ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດໄປຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມໄດ້, ແຕ່ວ່າຂໍ້ສະເໜີເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກປະຕິເສດ. ທ່ານ Toner ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນ
ຫາແມ່ນຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງການຈັດເວລາ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາປະທັບໃຈກັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະອຳ ນວຍຄວາມສະ
ດວກໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ Tillerson ຢ່າງແນ່ນອນ. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ
ພວກເຮົາກໍໄດ້ສະເໜີມື້ອື່ນໆທີ່ທ່ານລັດ ຖະມົນຕີສາມາດໄປຮ່ວມໄດ້, ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ
ທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນກຳລັງຖືກພິຈາລະນາຢູ່. ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນ
ພຽງແຕ່ການຕັດສິນໃຈສຳລັບສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການ NATO ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຂໍ້ສະ
ເໜີມື້ພວກນີ້ ມັນກໍຈະຕ້ອງຖືກຮອງຮັບ ຢ່າງເປັນເອກະສັນໂດຍບັນດາປະເທດພັນ
ທະມິດທັງໝົດ 28 ປະເທດອີິກດ້ວຍ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ Tillerson ຈະເດີນທາງ
ໄປ ອີຕາລີ ໃນເດືອນເມສານີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກຸ່ມ G-7 ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະ
ໄປ ຣັດເຊຍ.
ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັ້ນ, ທ່ານ Toner ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໃດໆ ກ່ຽວກັບ ການເດີນ ທາງໄປປະເທດ ຣັດເຊຍ ເທື່ອ, ແລະ ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ທ່ານ Tillerson ຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ
Vladimir Putin ຫຼື ບໍ່.
ແທນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກັບບັນດາພັນທະມິດອົງການ NATO 28 ປະເທດເປັນ
ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ Tillerson ມີກຳນົດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການພົບປະ ລະ ຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ຢູ່ຣີສອດ Mar-a-Lago ຂອງທ່ານ ທຣຳ ຢູ່ລັດຟລໍຣິດາ ໃນວັນທີ 6 ຫາ 7 ເມສາເດືອນໜ້ານີ້ ອີງ ຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບ ວ່າ ການບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ NATO ຂອງທ່ານ
Tillerson ນັ້ນ ຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາບັນດາພັນທະມິດຂອງ ສະຫະລັດ ແນວໃດ, ທ່ານ
Toner ໄດ້ກ່າວຢໍ້າວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງຄົງມີຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່ອົງການ NATO ຢູ່ຄືເກົ່າ
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