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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ກ່າວວ່າ ໃຫ້ຮັບຜ່ານ ຮ່າງກົດໝາຍ ປະກັນໄພ ສຸຂະພາບ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ.

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້​ຂົ່ມຂູ່​ຕໍ່​ສະມາຊິກຂອງ​ພັກຣີ
ພັບບລິ​ກັນດ້ວຍ​ກັນ ທີ່​ຈະປະ​ໃຫ້ປະ​ກັນໄພສຸຂະພາບ​ Obamacare ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​
ໃຊ້​ຕໍ່​ໄປ ​ແລະ​ເພັ່ງ​ເລັງໃສ່​ບັນຫາ​ອື່ນໆ ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໃຫ້ການ​ສະ ໜັບສະໜູນ
​ຕໍ່​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງໃນວັນ​ສຸກມື້​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ຮ່າງ​ກົດໝາ​ຍຮັກສາສຸຂະພາບ​ໃໝ່
ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນສັນຍາ​ໄວ້ ​ໃນ​ລະຫວ່າງການ​ໂຄສະນາຫາສຽງວ່າ ຈະ​ຍົກ​
ເລີກ ​ແລະ​ທົດ​ແທນກົດໝາ​ຍປະກັນ​ໄພ​ສຸຂະພາບລາຄາ​ຖືກ ທີ່ຮູ້ ກັນໃນ​ອີກ​ຊື່​ນຶ່ງ
ວ່າ Obamacare​ ນັ້ນ.

ຍັງບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ແຈ້ງ​ຂາວເທື່ອ ​ໃນ​ຕອນ​ກາງຄືນຂອງ​ວັນ​ພະຫັດວານ​ນີ້ ຫລັງ​ຈາກໄດ້ມີ
ການ​ເຈລະຈາກັນຕະຫລອດ​ມື້ ທັງ​ຢູ່​ສະພາ​ແລະ​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ກ່ຽວ​ກັບວ່າ ບັນດາ
​ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ພຽງພໍ​ຫລື​ບໍ່​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຜ່ານ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍຮັກສາ​ສຸຂະພາບ ​ທີ່ໄດ້ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນນານ​ແລ້ວ.

Republicans Scramble to Salvage Health Care Vote, Trump Agenda
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ລິງໂດຍກົງ

​ປະທານາທິບໍດີ Trump ​ໄດ້​ໃຊ້​ຄວາມ​ຊຳນິຊຳນານ​ຂອງ​ທ່ານ​ ໃນ​ນາມ​ຜູ້​ຕໍ່​ລອງ​ມາ
​ເປັນ​ເດີມ​ພັນ ​ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ສາມາດ​ເອົາຊະນະສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່​າ ນິຍົມ​ແນວທາງເດີມ
ຈາກ​ກຸ່ມ​ອິດສະຫຼະພາບຫຼື Freedom Caucus ​ແລະ​ແມ່ນກະ​ທັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ມາ​
ຊິກ​ນິຍົມແນວທາງ​ປານ​ກາງ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງຕີ​ໂຕ​ອອກ​ຫ່າງຍ້ອນ​ຢ້ານ​ກົວກ່ຽວກັບອະນາ
​ຄົດທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ທ່ານ Trump ​ແລະ​ປະທານ​ສະພາ​ຕໍ່າ ທ່ານ Paul
Ryan ​ບໍ່​ສາມາດທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບຄ​ະ​ແນນ​ສຽງພຽງພໍ​ເພື່ອ​ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ​ຕໍ່​ພັກ
ຣີພັບ​ບລີ​ກັນ ທີ່​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ປຸ້ມລຸມ​ສາມັກຄີກັນ ​ເຂົ້າ​ສູ່ຕາ​ຈົນ​ທາງການ​ເມືອງ ທີ່​
ອາດ​ຈະ​ຍາກ​ໃນ​ການຫ​ລົບຫລີກ​ໄດ້ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າໃນທີ່​ສຸດຮ່າງ​ກົດໝາຍນີ້ຈະ​ຜ່ານ
ສະພາ​ກໍ​ຕາມ.

“ນີ້​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ເວລາ​ທັງ​ໝົດ​ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານແມ່ນ​ໃຜ​ແທ້ໆຢູ່
ເລິກໃນ​ໂຕ​ຂອງທ່ານ​ເອງ ທ່ານ​ຈະ​ສະໜັບສະໜູນ ປະທານາທິບໍດີ Trump ເພື່ອ​ຍົກ​
ເລີກ ​ແລະ​ທົດ​ແທນ Obamacare ຫລື​ວ່າ​ທ່ານຕໍ່​ຕ້ານ​ປະທານາທິບໍດີ Trump ​ແລະ​
ທ່ານຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ຍົກ​ເລີກ ​ແລະ​ທົດແທ​ນ Obamacare ມັນ​ພຽງ ແຕ່​ງ່າຍໆ​ເທົ່າ​ນັ້ນ”
ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ ​ Bradley Byrne ທີ່ສັງກັດ​ພັກຣີພັບບລິ​ກັນ ຈາກ​ລັດ
Alabama ​ໄດ້​ກ່າວໃນຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ອອກ​ມາ​ຈາກກອງ​ປະຊຸມ​ຍຸດ​ທະ​ສາດສຸກ​ເສີນ​
ໃນ​ຕອນບ່າຍ ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງກາ​ນປະທານ​ສະພາ​ຕໍ່າ ຂອງທ່ານ Ryan ຫລັງ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ອິດສະຫຼະພາບຫຼື Freedom Caucus ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຂໍ້ຕໍ່​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ.

ທ່ານ Byrne ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ “ນີ້​ເປັນ​ເວລາ​ທີ່ເຄັ່ງ​ຂຶມສຳລັບ​ທຸກໆ​ຄົນ ​ເພາະວ່າ
​ພວກ​ເຮົາ​ກຳລັງ​ມາ​ເຖິງໄຊ​ແລ້ວ ​ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຍັງ​ມີ​ການ​ພິຈາລະນາ​ທີ່​ຈະ​
ເຮັດ​ໃຫ້​ເລື່ອງ​ນີ້​ຈົບ​ສິ້ນລົງ ​ແລະ​ຈົບ​ສິ້ນລົງ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ.”

ປະທານ​ສະພາ​ຕໍ່າ ທ່ານ Paul Ryan ​ໄດ້້​ກ່າວຖະ​ແຫຼງໂດຍ​ບໍ່ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ໃດໆ
​ຂອງ​ພວກນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “​ເປັນ​ເວລາ​ເຈັດ​ປີ​ເຄິ່ງທີ່​ຜ່ານ​ມາ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ
ຍາ​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ອາ​ເມຣິກັນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ ​ແລະ​ທົດ​ແທນ​ກົດ ໝາ​ຍທີ່​ເພ
ພັງດັ່ງກ່າວ ​ເພາະວ່າ​ມັນກຳລັງ​ພັງ​ທະລາ​ຍລົງ ​ແລະ​ລົ້ມ​ແຫລວ​ຕໍ່​ບັນ ດາ​ຄອບຄົວ ​
ແລະ​ມື້​ອື່ນນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ດຳ​ເນີນການຕໍ່​ໄປ.”

ຜູ້ນຳສະພາຕໍ່າສຽງສວນຫລາຍ ທ່ານ Kevin McCarthy, ຊ້າຍ, ແລະປະທານ ສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ທ່ານ Paul Ryan, ກາງ, ແລະສະມາຊິກສະພາ ທ່ານ Greg Walden.

ຜູ້ນຳສະພາຕໍ່າສຽງສວນຫລາຍ ທ່ານ Kevin McCarthy, ຊ້າຍ, ແລະປະທານ ສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ທ່ານ Paul Ryan, ກາງ, ແລະສະມາຊິກສະພາ ທ່ານ Greg Walden.

“ນີ້​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ເວລາ​ທັງ​ໝົດ​ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານແມ່ນ​ໃຜ​ແທ້ໆຢູ່
ເລິກໃນ​ໂຕ​ຂອງທ່ານ​ເອງ ທ່ານ​ຈະ​ສະໜັບສະໜູນ ປະທານາທິບໍດີ Trump ເພື່ອ​ຍົກ​
ເລີກ ​ແລະ​ທົດ​ແທນ Obamacare ຫລື​ວ່າ​ທ່ານຕໍ່​ຕ້ານ​ປະທານາທິບໍດີ Trump ​ແລະ​
ທ່ານຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ຍົກ​ເລີກ ​ແລະ​ທົດແທ​ນ Obamacare ມັນ​ພຽງ ແຕ່​ງ່າຍໆ​ເທົ່າ​ນັ້ນ”
ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ ​ Bradley Byrne ທີ່ສັງກັດ​ພັກຣີພັບບລິ​ກັນ ຈາກ​ລັດ
Alabama ​ໄດ້​ກ່າວໃນຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ອອກ​ມາ​ຈາກກອງ​ປະຊຸມ​ຍຸດ​ທະ​ສາດສຸກ​ເສີນ​
ໃນ​ຕອນບ່າຍ ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງກາ​ນປະທານ​ສະພາ​ຕໍ່າ ຂອງທ່ານ Ryan ຫລັງ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ອິດສະຫຼະພາບຫຼື Freedom Caucus ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຂໍ້ຕໍ່​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ.

ປະທານ ກຸ່ມ​ອິດສະຫຼະພາບຫຼື Freedom Caucus ທ່ານ Mark Meadows ຊ້າຍ..

ປະທານ ກຸ່ມ​ອິດສະຫຼະພາບຫຼື Freedom Caucus ທ່ານ Mark Meadows ຊ້າຍ..

ທ່ານ Byrne ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ “ນີ້​ເປັນ​ເວລາ​ທີ່ເຄັ່ງ​ຂຶມສຳລັບ​ທຸກໆ​ຄົນ ​ເພາະວ່າ
​ພວກ​ເຮົາ​ກຳລັງ​ມາ​ເຖິງໄຊ​ແລ້ວ ​ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຍັງ​ມີ​ການ​ພິຈາລະນາ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ
​ໃຫ້​ເລື່ອງ​ນີ້​ຈົບ​ສິ້ນລົງ ​ແລະ​ຈົບ​ສິ້ນລົງ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ.”

ຜູ້ນຳສະພາຕໍ່າສຽງສ່ວນນ້ອຍ ທ່ານນາງ Nancy Pelosi ຈາກລັດ California.

ຜູ້ນຳສະພາຕໍ່າສຽງສ່ວນນ້ອຍ ທ່ານນາງ Nancy Pelosi ຈາກລັດ California.

ປະທານ​ສະພາ​ຕໍ່າ ທ່ານ Paul Ryan ​ໄດ້້​ກ່າວຖະ​ແຫຼງ ​ໂດຍ​ບໍ່ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ໃດໆ
​ຂອງ​ພວກນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “​ເປັນ​ເວລາ​ເຈັດ​ປີ​ເຄິ່ງທີ່​ຜ່ານ​ມາ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ
ຍາ​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ອາ​ເມຣິກັນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ ​ແລະ​ທົດ​ແທນ​ກົດໝາ​ຍທີ່​ເພ
ພັງດັ່ງກ່າວ ​ເພາະວ່າ​ມັນກຳລັງ​ພັງ​ທະລາ​ຍລົງ ​ແລະ​ລົ້ມ​ແຫລວ​ຕໍ່​ບັນ ດາ​ຄອບຄົວ ​
ແລະ​ມື້​ອື່ນນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ດຳ​ເນີນການຕໍ່​ໄປ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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