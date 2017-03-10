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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກຳມະການ ສະພາຕ່ຳ 2 ຄະນະ ຮັບຜ່ານ ແຜນການລົບລ້າງ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ລາຄາຖືກ

ກຸ່ມປະທ້ວງ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໂອບາມາ ຢູ່ທີ່ລັດ Indiana.

ກຸ່ມປະທ້ວງ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໂອບາມາ ຢູ່ທີ່ລັດ Indiana.

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ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ພັກ​ຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາ​ຕໍ່າ ​ໄດ້​ຮັບໄຊຊະນະ​ ​ໃນ​ດ້ານ​ນິຕິ​ບັດ​ຍັດ
2 ຄັ້ງ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພະຍ​າຍາມ​ຈະ​ລົບ​ລ້າງ ​ແລະ​ທົດ​ແທນແຜນ ປະກັນ​ໄພສຸຂະ
​ພາບ​ຂອງ​ອ​ະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ທ່າມກາງທີ່​ມີ​ການ​ຄັດຄ້ານ​ເພີ້ມ
ຂຶ້ນພາຍ​ໃນ​ພັກ.

ການ​ລົງ​ຄະແນນ​ສຽງໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ກ່ອນ​ແຈ້ງຊຶ່ງ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ສາຍພັກ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​
ນີ້ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ເປັນ​ເວລາ 18 ຊົ່ວ​ໂມງ​ ຄະນະ​ກຳມະການພາສີ​ຂອງ​ສະ
ພາ​ຕໍ່າ​ ໄດ້​ໃຫ້​ການອະນຸມັດ ຕໍ່​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ທີ່​ຈະທົດ​ ແທນກົດໝາຍ
​ປະກັນ​ໄພສຸຂະພາບລາຄາ​ຖືກ ທີ່ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ນາມ Obamacare.

ຫລັງ​ຈາ​ກ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຮູ້​ອິດ​ເມື່ອຍ​ຕະຫຼອດຄືນ​ແລະປະມານ 10 ຊົ່ວ​ໂມງ​ຕໍ່​ມາ
ຄະນະ​ກຳມະການ​ພະລັງງານ ​ແລະ​ການ​ຄ້າຂອງ​ສະພາ​ຕໍ່າ ກໍ​ໄດ້ເອົາ​ຊະ ນະ​ການ​ຖ່ວງ​ເວລາຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ​ແລະ​ໃຫ້ການ​ອະນຸມັດຕໍ່​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ທົດ​ແທນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ
ຮ່າງ​ກົດໝາຍປະກັນ​ໄພ​ສຸຂະພາບ​ອາ​ເມຣິກັນ.

Republican Fractures Could Hurt Trump's Agenda
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​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຄະນະ​ກຳມະການ​ເຮັດ​ວຽກ ເພື່ອ​ສຳ​ເລັດ​ເສັດ​ສິ້ນ ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ທົດ​ແທນ​
ນັ້ນ ປະທານ​ສະພາ​ຕໍ່າ​ທ່ານ Paul Ryan ​ກໍໄດ້​ພະຍາຍ​າມຊອກ​ຫາການ​ສະໜັບສະ
ໜູນຂອງ​ພັກຣີພັບບລິ​ກັນ​ ໂດຍ​ເປັນ​ຜູ້​ປະກາດ​ລາຍ​ງາ​ນຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ.

​ທ່ານ Ryan ກ່າວວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ການຫຍັບ​ເຂົ້າ​ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ ທີ່ ພວກ​ເຮົາ​ຈະສາມາດລົບ​ລ້າງ ​ແລະ​ທົດ​ແທນ Obamacare. ເວລາ​ແມ່ນ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ​ແລ້ວ. ​ເວລາ
​ແມ່ນ​ດຽວ​ນີ້.”

ຜູ້ນຳໃນ​ສະພາ​ສູງ ຂອງ​ພັກຣີພັບ​ບລິກກັນ ທ່ານ Mitch McConnell ກ່າວ ກ່ອນໜ້າ
ນີ້ວ່າ ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕ້ອງ​ເຫັນ​ ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ ຂອງ​ຫ້ອງ ການງົບປະມານ
​ສະພາ​ ຫຼື CBO ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະທົບ ​ຂອງ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ດັ່ງ ກ່າວ ທີ່​ຈະ​ມີ​ຕໍ່​ການ​ຂາດ
ດຸນງົບປະມານ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງ.

ທ່ານ McConnell ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່ບ່ອນ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ເຊົ້າທີ່​ເປັນ​
ເຈົ້າ​ພາບ​ໂດຍອົງການ​ Politico ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄິດ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາຕ້ອງຮູ້​ເລື່ອງ​ນັ້ນ.”

ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ Tom Cotton
ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ຢືນ​ຢັດ​ວ່າ ການ​ເລັ່ງລັດ​ທີ່​ຈະ​ອະນຸມັດຮ່າງ​ກົດໝາຍທົດ​ແທນໃດໆ​ກໍ​ຕາມໂດຍ​
ສະ​ເພາະ​ປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ກະ​ປະມານ​ດ້ານ​ງົບປະມານນັ້ນຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ໃນ​
ໄລຍະ​ຍາວ.

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