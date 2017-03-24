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ລາຍງານ ແຈ້ງວ່າ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ພາກັນຮັ່ງມີ ຍ້ອນອາຊະຍາກຳ ແລະຟອກເງິນ

ແມ່ຊີປາກິສຖານຄົນນຶ່ງ ຖືທຽນໄຂ ໄວ້ອາໄລ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການວາງລະເບີດ ສະຫລະຊີບ.

ແມ່ຊີປາກິສຖານຄົນນຶ່ງ ຖືທຽນໄຂ ໄວ້ອາໄລ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການວາງລະເບີດ ສະຫລະຊີບ.

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ຄື້ນຟອງໃນ​ການ​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳຢູ່​ໃນ​ປາ​ກິ​ສຖານ ຮວມທັງ​ການ​ຂູ່​ເຂັນ ການ​ລັກລອບ
​ແລະ​ການ​ລັກພາ​ໂຕ ​ເພື່ອ​ຮຽກ​ຄ່າ​ໄຖ່ ເປັນ​ແຫ​ລ່ງທີ່​ມາດ້ານການ​ເງິນອັນ​ສຳ​ຄັນທີ່​ໃຊ້
ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຂອງບັນດາ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານສະບັບ​ໃໝ່​
ຂອງ​ລັດຖະບານ ທີ່ສື່​ມວນ​ຊົນ​ປາ​ກິ​ສຖານ​ໄດ້​ຮັບ​ມາ.

ລາຍ​ງານ​ໂດຍ​ໜ່ວຍ​ສັງ​ເກດ​ດ້ານການ​ເງິນ ຫຼື FMU ​ໃນ​ປາ​ກິ​ສຖານ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ການ
​ຊັ່ງ​ຊາ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການຟອກ​ເງິນ ​ແລະ​ການ​ເງິນ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ປີ
2017” ​ໄດ້​ລາຍງານ​ເຖິງລາຍ​ລະອຽດ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ກຸ່ມກໍ່​ການ​ຮ້າ​ຍໄດ້​ຮັບ​ເງິນຈາກ​ກິດ
ຈະການ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ຕ່າງໆ ​ນັ້ນຄື​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ຂອງ​ໜັງ ສືພິມ​ປາ​ກິ​ສຖານ ໃນ​ວັນ
​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້.

ອີງຕາມລາຍ​ງານ​ລັບ ທີ່​ຍາວ 45 ໜ້າ ​ໂດຍອົງການ FMU ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບໃນ​
ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ ​ແຈ້ງວ່າ “​ແຫລ່ງລາຍ​ໄດ້​ ທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຢູ່​ໃນ​ປາ​
ກິ​ສຖານ ​ແມ່ນຮວມທັງ​ເງິນ​ທຶນຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ການລັກລອບຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ການ
ລັກພາ​ໂຕ​ເພື່ອ​ຮຽກ​ຄ່າໄຖ່ ການ​ຂົ່ມຂູ່​ເອົາ​ເງິນ​ຈາກ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະລັກຂະ​ໂມ​ຍ​ລົດ​.”

ລາຍ​ງານ ​ທີ່​ຍັງບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ຮູ້​ເທື່ອ​ນັ້ນ ກ່າວ​ວ່າ ຫລາຍ​ກວ່າ 200 ອົງ
ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແ​ລະ​ສາກົນ ​ໃຊ້​ເງິນ​ຫລາຍ​ພັນ​ລ້ານຣູປີ​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສຖານ
​ເພື່ອ​ເປັນ​ທືນ​ສະໜັບສະໜູນ​ກິດຈະ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ອີງ​ຕາມ The News ​website ທີ່​ໄດ້​ເຜີຍແຜ່​ບາງ​ຕອນ​ຂອງ​ລາຍ
​ງານ​ແຈ້ງວ່າ “ງົບ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ປະຈຳ​ປີ ຂອງ​ບັນດາ​ອົງການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍແມ່ນ
5 ລ້ານຣູປີ ປະມານ 48,000 ​ໂດ​ລາ ຫາ 25 ລ້ານ​ຣູປີ ປະມານ 240,000 ​ໂດ​ລາ.”

ອີງ​ຕາມລາຍ​ງານ​ແລ້ວ ບັນດາ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ ​ຜ່ານ​ທາງ​ລະ​ບົບ hawala
|ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ ຫລື​ເປັນ​ລະ​ບົບບໍ່​ຜ່ານທະນາຄານ ​ແລະຊ່ອງ​ທາງ​ການ​ເງິນດັ້ງ​ເດີ​ມ
ຕາມ​ປະ​ເພນີ. ຊຶ່ງ​ລະບົບ​ດັ່ງກ່າ​ວ​ນີ້ໄດ້​ໃຊ້​ກັນ​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງໃນ​ການຟອກ​ເງິນ.

ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ພາກັນ​ຮັ່ງມີ​ຈາກ​ການ​ຂາຍ​ອຸບປະກອນທາງ​ທະຫານ ທີ່​ລັກ
​ມາ​ຈາກ​ສາງ​ອົງກາ​ນ NATO ທີ່​ໄດ້​ລຳລຽງ​ຜ່ານ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສຖານ ກ່ອນເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງອັຟກາ​ນິສຖານ ທີ່​ເປັນ​ເພື່ອນບ້ານ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ.

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