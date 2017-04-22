ປາກົດວ່າ ເກົາຫລີເໜືອ ຕຽມພ້ອມ ທົດລອງ ອາວຸດນິວເຄລຍ

ຮູບຖ່າຍຈາກດາວທຽມ ຂອງບ່ອນທົດລອງນິວເຄລຍເກົາຫລີເໜືອ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ມີກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ອາດໃຫ້ຮ່ອງຮອຍຂອງການກະກຽມທົດລອງອາ ວຸດນິວ
ເຄລຍ ອີງຕາມສະຖາບັນ ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫລີ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Johns
Hopkins.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າ ມີຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະທຳການທົດ
ລອງນິວເຄລຍໄດ້ ໃນທຸກໆເວລາທີ່ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຈາກພຽງຢາງ.
ເວັບໄຊ 38 North ທີ່ເຜີຍແຜ່ການວິເຄາະກ່ຽວກັບກິດຈະການເກົາຫລີ ລາຍງານໃນ
ວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ບັນດາຮູບພາບບ່ອນທົດລອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີກິດຈະກຳໃໝ່ໆ
ຢູ່ໃກ້ກັບປະຕູໃຫຍ່ທາງດ້ານເໜືອ.
ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນມີລົດຂົນຖ່ານຫີນຢ່າງນ້ອຍຫ້າ
ຄັນ ເຮືອນໄວ້ອຸປະກອນນຶ່ງຫລັງ ແລະຕາໜ່າງປົກຄຸມ ທີ່ສາມາດຊຸກເຊື່ອງ ອຸບປະ
ກອນໄວ້ຢູ່ກ້ອງ. ເວັບໄຊ 38 North ກ່າວວ່າ ການໃຊ້ປໍ້ານໍ້າ ເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດ
ລ້ອມໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບສະໝ່ຳສະເໝີ ແກ່ວັດຖຸນິວເຄລຍປາກົດວ່າໄດ້ຢຸດລົງແລ້ວ.
ນອກນັ້ນ ຍັງມີບັນດາຮູບພາບຂອງເຂດຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ລົດຂົນເຄື່ອງນ້ອຍຄັນນຶ່ງຫລືລົດຕູ້ທີ່ຈອດຢູ່ໃນເດີ່ນພ້ອມດ້ວຍ “ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ແລະ ກິດຈະການທີ່ບອກບໍ່ໄດ້." ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ອາດເປັນເຄື່ອງໃຊ້
ຫລືອຸບປະກອນທີ່ຊຸກເຊື່ອງປົກຄຸມເອົາໄວ້.
ບັນດານັກວິເຄາະທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບລາຍງານນີ້ ທ່ານ Joseph
Berbunez ແລະທ່ານ Jack Liu ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວວ່າ ຮ່ອງຮອຍໃໝ່
ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ເປັນກົນລະຍຸດການຢຸດເຊົາ” ກ່ອນການທົດລອງນິວ ເຄລຍ ຫລືການ
ຢຸດເຊົາ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະດົົນນານ ໃນການ ປະຕິບັດງານ ທີ່ເປັນປົກ
ກະຕິຂອງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍທັງໝົດຫ້າເທື່ອ ນັບແຕ່ປີ 2006
ເປັນຕົ້ນມາ ຮວມທັງສອງເທື່ອໃນປີກາຍນີ້.
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