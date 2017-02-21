ຫ້ອງການຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ ກ່າວວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫລວງເປັນຮາກເຫງົ້າ ເຣັດໃຫ້
ເກີດ ຄວາມຮຸນແຮງໂລດໂຜນ.
ຫ້ອງການສັງເກດການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງກ່າວວ່່າ ປະຊາຄົມສາກົນຢາກຕິດ
ຕາມເບິ່ງການສໍ້ ລາດບັງຫລວງໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນສຸດ ຢູ່ໃນການດຳເນີນຕໍ່ສູ້ຕ້ານ
ບັນດາກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດ ເຊັນວ່າລັດອິສລາມ ແລະ Boko Haram.
ຢູ່ໃນລາຍງານທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຫ້ອງການຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ ກ່າວວ່າ
ການສໍ້ລາດບັງຫລວງລັດຖະບານ ປ່ອຍໃຫ້ພວກຫົວຮຸນແຮງຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງ ສາທາລະນະຊົນ ເພື່ອເກັບເກນ ນຳພາຂົນສົ່ງອາວຸດ ແລະທຳ
ລາຍບັນດາສະຖາບັນສາທາລະນະ ເຊັນວ່າທະຫານ ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສາ
ມາດຄວບຄຸມການຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ.
ທ່ານນາງ Katherine Dixon ຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງການຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ ດ້ານ
ການປ້ອງກັນ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງກ່າວວ່າ “ປະຊາຄົມສາກົນ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງເພື່ອຮັບມືກັບ "ກຸ່ມອຸດົມການ ເຊັນພວກ ISIS ເນັ້ນໜັກໃສ່ໂວຫານ
ທາງດ້ານສາສະໜາທີ່ພວກເຂົາສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາທັງໝົດຕໍ່ເຫດການວັດຖຸອັນທີ່
ເຂົາເຈົ້າສະແຫວງຫາຢູ່.”
ລາຍງານນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດເຖິງຄວາມສາມາດຂອງພວກນັກລົບລັດອິສລາມ ທີ່ຈະຍຶດ
ເອົາເມືອງ Mosul ທີ່ສຳຄັນຂອງອີຣັກໃນປີ 2015 ໃນຂະນະທີ່ກວດລ້າງໄປທົ່ວພາກ
ສ່ວນທາງທິດເໜືອ ແລະທິດຕາເວັນຕົກຂອງອີຣັກ ແລະພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ.
ເມືອງ Mosul ໄດ້ຕົກໄປຢ່າງວ່ອງໄວເພາະວ່າກຳລັງອີຣັກບໍ່ມີຄວາມສາມາດປ້ອງກັນ
ເມືອງໄດ້ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການຕໍ່ສູ້ທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອທວງເອົາການຄວບຄຸມຈາກ
ພວກຫົວຮຸນແຮງກັບຄືນ.
ລັດອິສລາມຍັງສຳເລັດໃນການຄວບຄຸມຂອງຍ້ອນການຂາດສະມັດຕະພາບຢູ່ໃນລີເບຍ
ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເປັນປະຈຳນັບແຕ່ ການໂຄ່ນລົ້ມຂອງຜູ້ນຳຍາວນານ Moammar
Gadhafi ເຖິງແມ່ນວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ສູນເສຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂົງເຂດທີ່ຕົນໄດ້ຄອບ
ຄອງມາຄັ້ງນຶ່ງນັ້ນ ແລ້ວກໍຕາມ.
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