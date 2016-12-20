ນັກຂ່າວ ທີ່ເສຍຊີວິດ ໃນໜ້າທີ່ ປີ 2016 ແມ່ນມີໜ້ອຍ ແຕ່ການຂົ່ມຂູ່ ແມ່ນມີສູງ

ໃນເດືອນມັງກອນ ນັກຂ່າວອິດສະລະ ທ່ານ Almigdad Mojalli ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ສຽງອາເມຣິກາ ໂດຍໄດ້ລາຍງານ ໃນສົງຄາມກາງເມືອງ ທີ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງທ່ານ ໃນເຢເມນ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມ ສົນໃຈຈາກ
ນາໆຊາດ.
ທ່ານ Mojalli ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງຂົງເຂດ ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງ Sana’a ຂອງເຢເມນ
ເພື່ອໂອ້ລົມກັບພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ຈາກການປະຕິບັດງານທາງອາກາດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ ພົນລະເຮືອນຢ່າງນ້ອຍ 15 ຄົນ ໃນສັບປະດາກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍມາເປັນປົກກະຕິໄປແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງປະສົມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ Saudi Arabia ເປີດສາກໂຈມຕີຕໍ່ກຸ່ມກະບົດ Houthi.
ນັກຂ່າວໄວ 34 ປີຄົນນີ້ ຜູ້ຊຶ່ງຍັງໄດ້ເຮັດວຽກກັບຫຼາຍໆອົງການຂ່າວເຊັ່ນ: The Telegraph ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ໃນສັງຄົມ
ເຢເມນ ຮວມທັງ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະພວກເສຍອົງຄະ ຊຶ່ງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຈາກຄວາມ
ຮຸນແຮງທີ່ວ່ານີ້.
ແຕ່ວ່າ ໃນເຊົ້າຂອງເດືອນມັງກອນມື້ນັ້ນ ທ່ານ Mojalli ນັ້ນໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ຮັບເຄາະຊະເອງ ເວລາລະເບີດຈາກເຮືອບິນລົບ ຂອງກອງກຳລັງປະສົມ ທີ່ນຳພາໂດຍ Saudi Arabia ໄດ້ຕົກລົງຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະເກັດລະເບີດຟົ້ງຖືກທ້ອງ ຄໍ ແລະໜ້າຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ ໂດຍໄດ້ປະຖີ້ິ້ມລູກເຕົ້າທັງ 7 ຄົນ ຮວມທັງລູກຊາຍຄົນນຶ່ງຄົນນຳ.
ທັງໝົດແລ້ວ ມີນັກຂ່າວຢ່າງນ້ອຍ 48 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນປີ 2016 ອິງຕາມກຸ່ມຄຸ້ມຄອງພວກນັກຂ່າວ. ໃນອີກຫຼາຍໆດ້ານ ເລື້ອງລາວຂອງທ່ານ Mojalli ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ຄວາມຄວາມຮຸນແຮງໃນວິກິດການເຊັ່ນນີ້.
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