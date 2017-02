ເສລີພາບ ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ເປັນປີທີ 11 ລຽນຕິດ

ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Freedom House ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ສິດເສລີພາບ

ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ຕົກຕ່ຳລົງ ໃນປີ 2016 ເປັນປີທີ 11 ລຽນຕິດ ຊຶ່ງການຫລຸດລົງນີ້ ທາງ​ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ການເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງລະບົບ ປະຊານິຍົມ ແລະ ຊາດ

ນິຍົມ ໃນປະເທດປະຊາທິປະໄຕຕ່າງໆ ແລະ ມີອຳນາດຜະເດັດການຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນປະເທດອື່ນໆ.

ການປະເມີນຜົນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ມີຂຶ້ນໃນການສຳຫຼວດປະຈຳປີ ດ້ານເສລີພາບ ໃນທົ່ວໂລກ ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ​ໂດຍ​ມີຫົວຂໍ້

ວ່າ Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy.

ໃນ 195 ປະເທດ ທີ່ໄດ້ຖືກປະເມີນຜົນ ໃນບົດລາຍງານອົງການ Freedom House

ນັ້ນ 45 ເປີເຊັນໄດ້ຖືກຕີລາຄາວ່າ ມີເສລີ 30 ເປີເຊັນໄດ້ຖືກຕີລາຄາວ່າ ມີເສລີ

ບາງສ່ວນ ແລະ 25 ເປີເຊັນ ໄດ້ຖືກຕີລາຄາວ່າ ບໍ່ມີເສລີ​ເລີຍ. ບົດລາຍງານ ໄດ້

ກ່າວວ່າ 67 ປະເທດ ໄດ້ປະສົບກັບການຫລຸດລົງ ໃນສິດທິດ້ານການເມືອງ ແລະ

ສິດເສລີພາບຕ່າງໆຂອງພົນລະເມືອງໃນປີ 2016 ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ໃນປະເທດທີ່ມີ

ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕເຊັ່ນບຣາຊີລ ຝຣັ່ງ ເຢຍ ຣະມັນ ແລະ ສະຫະລັດ.

ບົດລາຍງານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ມີພຽງ 36 ປະເທດໄດ້ເຫັນການປັບປຸງທີ່ດີຂຶ້ນກ່ຽວ​ກັບ

ເສລີພາບ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ການທີ່ໄດ້ມານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ ໂດຍປະເທດ

ທີ່ມີການຕົກຕ່ຳຂອງເສລີພາບ ມາ 11 ປີລຽນຕິດ.

​ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ ຜ່ານ​ທາງ Skype ຈາກ​ນະຄອນ​ນິວຢອກ ​ໂຄສົກ​ຂອງ​ອົງການ Freedom House ນາງ Sarah Repucci ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ເທດ ທີ່​ມີ​ສິດ

​ເສລີພາບ​ຫລຸດ​ລົງ​ຫຼາຍທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປີ 2016 ​ກໍ​ແມ່ນ​ເທີ​ກີ ທີ່​ມີ​ສິດ​ເສລີ​ເປັນ ບາງ​ສ່ວນ.

​ນາງ Repucci ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ເລີ້ມ​ເຫັນ​ ການ​ຈຳກັດ​ຮັດ​ແຄບ ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດ

​ເສລີພາບ​ໃນດ້ານ​ການ​ຂ່າວ ຢູ່​ເທີ​ກີ ກ່ອນ​ການ​ພະຍາຍາມ​ເຮັດ​ລັດ ຖະປະຫານ​ທີ່

​ບໍ່​ປະສົບຜົນສຳ​ເລັດ ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍລະກົດດ້ວຍ​ຊ້ຳ ​ໂດຍ​ອ້າງ​ການ ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ ຂອງ​

ປະທານາທິບໍດີ​ເທີ​ກີ ທ່ານ Recep Tayyip Erdogan ທີ່​ຈະ ອັດ​ສື່​ມວນ​ຊົນ ​

ອິດສະຫຼະ​ຫຼື ບໍ່​ກໍ​ເຂົ້າຍຶດ​ເອົາ. ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ທ່ານ Erdogan

ກໍ ​ໄດ້​ໃຊ້​ການ​ເຮັດ​ລັດຖະປະຫານ​ທີ່​ບໍ່​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ເປັນ​ຂໍ້​ອ້າງ ​ເພື່ອ​ປາບ

​ປາມ ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ ຂອງ​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງທີ່​ບໍ່​ຂຶ້ນກັບ​ ລັດ

ຖະບານ ​ແລະ​ພວກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ເພີ້ມຂຶ້ນ ດ້ວຍ​ການ​ຈັກ​ກຸມ​ຄຸມ​ຂັງ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ​ແລະ​

ສົ່ງ​ຈຳ ນວນ​ນຶ່ງ​ໄປ​ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ​ກໍ​ໄດ້​ປະກາດ​ໃຊ້​ພາວະ​ສຸກ​ເສີນ ທີ່​ໄດ້​

ຕັດຮອນ​ສິດ​ເສລີພາບ​ຂັ້ນພື້ນຖານ ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ທຳ​ມະ​ດາ​ສາມັນທົ່ວໆ​ໄປ.

ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດວ່າ​ ​ເທີກີ ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ ຈາກ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​

ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ ​ໃນ​ປີ 2016. ທ່ານ Erdogan ກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ການຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ​ພວກ

​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ແມ່ນ​ບູລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ເທີ​ກີ ຊຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ກວ່າ ປະຊາທິປະ​ໄຕ

ສິດ​ເສລີພາບ ​ແລະ​ການ​ປົກຄອງ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ບົດ​ກົດໝາຍ ຊຶ່ງ​ທ່ານ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “​ແນ່

ນອນ​ບໍ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ​ແລ້ວ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ