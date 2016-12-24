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ປະເທດ ເຂດອາຟຣິກາ ຕາເວັນຕົກ ຂູ່ຈະໃຊ້ ກຳລັງທະຫານ ຢູ່ແກມເບຍ

ປະທານາທິບໍດີແກມເບຍ ທ່ານYahya Jammeh ໄປເຖິງ ໜ່ວຍປ່ອນບັດ ພ້ອມກັບພັນລະຍາຂອງທ່ານ ທ່ານນາງ Zineb ໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງແບນຈູລ ປະເທດແກມເບຍ. (1 ທັນວາ 2016)

ປະທານາທິບໍດີແກມເບຍ ທ່ານYahya Jammeh ໄປເຖິງ ໜ່ວຍປ່ອນບັດ ພ້ອມກັບພັນລະຍາຂອງທ່ານ ທ່ານນາງ Zineb ໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງແບນຈູລ ປະເທດແກມເບຍ. (1 ທັນວາ 2016)

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ກຸ່ມ​ຈັດຕັ້ງພູມີພາກ​ໃນ​ເຂດ​ອາ​ຟຣິກາ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ໄດ້​ຂູ່​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ກຳລັງ ຖ້າ​ຜູ້ນຳທີ່​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດ​ແກມ​ເບຍ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານບໍ່​ຍອມ​ລົງ​ຈາກ​ອຳນາດ​ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ເດືອນ​ມັງກອນ​ນີ້ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເສຍ​ໄຊ​ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ປະທານ ​ຂອງ​ສະມາຄົມ​ເສດຖະກິດ​ ໃນ​ເຂດ​ອາ​ຟຣິກາ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ຫຼື ECOWAS ທ່ານ Marcel de Souza ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ ກຸ່ມ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ກຳລັງ​ທະ ຫານ​ກຽມພ້ອມ​ແລ້ວ.

ທ່ານ de Souza ກ່າວ​ວ່າ “​ເສັ້ນຕາຍ​ແມ່ນ​ວັນ​ທີ 19 ມັງກອນ ​ເວລາ​ສິດ​ອຳນາດ​ໃນ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ທ່ານ Jammeh ໝົດອາຍຸ​ລົງ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ອອກ ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ກຳລັງ​ກຽມ​ ຢູ່ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເວລານີ້​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຕຽມ​ພ້ອມ.”

ທ່ານ de Souza ກ່າວ​ວ່າ ອົງການ ECOWAS ​ໄດ້ເລືອກ​ເອົາປະ​ເທດ​ເຊ​ເນ​ກາລ​ເປັນ ຜູ້ນຳ​ພາ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ທາງ​ທະຫານ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ. ​ເຊ​ເນ​ກາລຊຶ່ງ​ໃນ​ທາງ​ພູມ​ສາດ​ແລ້ວແມ່ນຫ້ອມ​ລ້ອມ​ແກມ​ເບຍ ​ຢູ່​ທັງ​ສາມ​ດ້ານ ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ກ່າວວ່າ ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ທາງ​ທະຫານ​ ແມ່ນວິທີ​ການ​ສຸດ​ທ້າຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ອົງການ​ພູມີພາກ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ພາ ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມທາງດ້ານ​ການ​ທູດ ເພື່ອ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ປະທານາທິບໍດີ Yahya Jammeh ລົງ​ຈາກອຳນາດ.

ທ່ານ Jammeh ​ໄດ້​ປົກຄອງ​ແກມ​ເບຍ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ 22 ປີ ຊຶ່ງ​ໃນ​ຂັ້ນຕົ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ປະລາ​ໄຊ ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ​ໃນຕົ້ນ​ເດືອນ​ທັນວານີ້ ​ແຕ່​ນຶ່ງ​ອາທິດ​ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ໃຈ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ ຕາມ​ລະບຽບ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄຳ​ຖາມກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໄ​ດ້​ຮັບ​ໄຊຊະນະ​ຂອງ​ຜູ້​ສະໝັກ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ທ່ານ Adama Barrow.

Gambia Politics
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