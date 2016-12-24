ປະເທດ ເຂດອາຟຣິກາ ຕາເວັນຕົກ ຂູ່ຈະໃຊ້ ກຳລັງທະຫານ ຢູ່ແກມເບຍ

ກຸ່ມຈັດຕັ້ງພູມີພາກໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ໄດ້ຂູ່ທີ່ຈະໃຊ້ກຳລັງ ຖ້າຜູ້ນຳທີ່ປົກຄອງປະເທດແກມເບຍມາເປັນເວລາດົນນານບໍ່ຍອມລົງຈາກອຳນາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເດືອນມັງກອນນີ້ ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ເສຍໄຊ ໃນການເລືອກຕັ້ງ.
ປະທານ ຂອງສະມາຄົມເສດຖະກິດ ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ຫຼື ECOWAS ທ່ານ Marcel de Souza ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີກຳລັງທະ ຫານກຽມພ້ອມແລ້ວ.
ທ່ານ de Souza ກ່າວວ່າ “ເສັ້ນຕາຍແມ່ນວັນທີ 19 ມັງກອນ ເວລາສິດອຳນາດໃນການປົກຄອງຂອງທ່ານ Jammeh ໝົດອາຍຸລົງ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ອອກ ພວກເຮົາມີກຳລັງກຽມ ຢູ່ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ຕຽມພ້ອມ.”
ທ່ານ de Souza ກ່າວວ່າ ອົງການ ECOWAS ໄດ້ເລືອກເອົາປະເທດເຊເນກາລເປັນ ຜູ້ນຳພາໃນການປະຕິບັດງານທາງທະຫານໃດໆກໍຕາມ. ເຊເນກາລຊຶ່ງໃນທາງພູມສາດແລ້ວແມ່ນຫ້ອມລ້ອມແກມເບຍ ຢູ່ທັງສາມດ້ານ ກ່ອນໜ້ານີ້ ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ ແມ່ນວິທີການສຸດທ້າຍເທົ່ານັ້ນ.
ອົງການພູມີພາກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຜູ້ນຳພາ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດ ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ Yahya Jammeh ລົງຈາກອຳນາດ.
ທ່ານ Jammeh ໄດ້ປົກຄອງແກມເບຍມາເປັນເວລາ 22 ປີ ຊຶ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ຮັບເອົາການປະລາໄຊ ຫລັງຈາກການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນຕົ້ນເດືອນທັນວານີ້ ແຕ່ນຶ່ງອາທິດຕໍ່ມາໄດ້ປ່ຽນໃຈ. ທ່ານກ່າວວ່າ ການປ່ອນບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງຜູ້ສະໝັກພັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ Adama Barrow.
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