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ອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ ສຫລ ຈະປະຕິບັດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຮັບເອົາ ອົບພະຍົບ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ DonaldTrump (ຊ້າຍ) ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Malcolm Turnbull.

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ DonaldTrump (ຊ້າຍ) ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Malcolm Turnbull.

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ຫລັງ​ຈາກ​ມີລາຍ​ງານ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂທລະສັບ​ທີ່​ມີ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້​ງກັນ ລະຫວ່າງ​ຜູ້ນຳ​ທັງ​ສອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ທ່ານ Malcolm Turnbull ກ່າວ​ໃນວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ບໍ່​ໄດ້​ວາງ​ໂທ ລະ​ສັບໃສ່​ທ່ານ ​ແລະ​ທ່ານ Trump ໝາຍ​ໝັ້ນ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ໄປ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ທີ່​ຈະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບກຸ່ມ​ນຶ່ງ ທີ່​ຖືກ​ຈັບ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວມ​ພະຍາຍາມ​ເດີນທາງ​ໄປ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍນັ້ນ ​ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່.

ຂໍ້​ຕົກລົງ​ໄດ້​ເຮັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ​ການ​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ​ຂອງ ທ່ານ Barack Obama. ທ່ານ Trump ​ໄດ້ອອກດຳລັດ ໂຈະ​ການ​ເອົາ​ອົບພະຍົບ​ເຂົ້າ​ມາສະ​ຫະລັດ ​ແຕ່ຮວມຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ມີ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ “​ເວລາ​ໃດ​ ທີ່​ມີ​ການຮັບ​ເອົາ​ບຸກຄົນ​ໃດບຸກຄົນ​ນຶ່ງຈະເປັນ​ກາ​ນຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ສະຫະລັດປະຕິບັດ​ຕົນ​ໃຫ້​ສອດ ຄ່ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກລົງນາໆ​ຊາດ ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ນັ້ນ.”

ໜັງ​ສື​ພິມ Washington Post ລາຍ​ງານ​ວ່າ ທ່ານ Trump ​ໄດ້​ກ່າ​ວ ຕໍ່ທ່ານ Turnbull ວ່າ ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ “​ເປັນຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຂີ້ຮ້າຍ​ສຸດ​ເທົ່າທີ່ເຄີ​ຍມີ​ມາ” ​ແລະ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ​ໄດ້​ຊອກ​ຫາຊ່ອງ​ທາງເພື່ອ​ສົ່ງອອກ “ບັນດາ​ຜູ້​ວາງ​ລະ​ເບີດຢູ່ Boston” ຮຸ້ນຕໍ່​ໄປ.

ທຳນຽບຂາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ອົບ​ພະ​ຍົບກຸ່ມນຶ່ງ​ປະມານ 1,200 ຄົນ ທີ່​ມາ​ຈາກ ອັຟກາ​ນິສຖານ ອີຣັກ ​ແລະ​ອີີຣ່ານ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຜ່ານ “ການກວດ​ສອບ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ” ກ່ອນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບອະນຸຍາດ​ໃຫ້ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ. ທ່ານ Trump ​ໄດ້ຕິຕຽນ​ເພີ້ມ ຕື່ມ ກ່ຽວ​ກັບການຈັດແຈງ​ດັ່ງກ່າວ​ ​ໃນ​ຕອນ​ແລງຂອງ​ວັນ​ພຸດແລ້ວ ຜ່ານ​ທາງ Twitter.

“ທ່ານ​ເຊື່ອ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ບໍ່?” ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ຈຳນວນຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ຈາກອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ດ້ວຍ​ສາ​ເຫດ​ຫຍັງ? “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສຶກສາ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ໂງ່ໆ​ນີ້.”

ພວກຊອກຫາການລີ້ໄພ ຖືບັດເຂົາເຈົ້າຫລັງຈາກເຮືອບິນມາລົງຢູ່ເດີ່ນ Manus Island, Papua New Guinea.

ພວກຊອກຫາການລີ້ໄພ ຖືບັດເຂົາເຈົ້າຫລັງຈາກເຮືອບິນມາລົງຢູ່ເດີ່ນ Manus Island, Papua New Guinea.

ໃນ​ເວລາ​ບໍ່​ດົນຕໍ່​ມາ ທ່ານ Turnbull ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ ວິທະຍຸ 2 BG ຂອງອອສ​ເຕຣ​ເລຍວ່າ ທ່ານ Trump ​ໄດ້ໃຫ້​ຄວາມ​ໝັ້ນໝາຍ ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ໄປ ກ່ຽວ​ກັບຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ Turnbull ກ່າວ​ວ່າ "ທ່ານໝັ້ນໝາຍທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ກຽດ ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໄວ້​ໂດຍ​ຜູ້ນຳຄົນ​ກ່ອນ ທີ່​ບໍ່​ສົງ​ໄສ​ໃດໆ​ເລີຍ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ເຮັດ​ດ້ວຍໂຕ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ ​ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້ໝັ້ນໝາຍ​ທີ່​ຈະປະຕິບັດ​ຕາມຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່ປະທານາ ທິບໍດີ Barack Obama ​ໄດ້ເຮັດ​ໄວ້ນັ້ນ.” ​

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