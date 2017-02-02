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ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ກ່າວວ່າ ສຫລ ຈະປະຕິບັດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຮັບເອົາອົບພະຍົບ

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ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ລາຍ​ງານ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທລະສັບ​ ທີ່ເກີດ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ ລະ ຫວ່າງ​ຜູ້ນຳ​ທັງສອງ​ ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ທ່ານ Malcolm Turnbull ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ບໍ່​ໄດ້​ວາງ​ຫູ​ໃສ່​ທ່ານ ​ແລະ​ທ່ານ Trump ຍັງ​ຢືນຢັນ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ໄປ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ ລົງ​ທີ່​ຈະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບກຸ່ມ​ນຶ່ງ ທີ່​ຖືກ​ຈັບ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວມ​ພະຍາຍາມ​ເດີນທາງ​ໄປ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍນັ້ນ ​ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່.

ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ຍັງດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ເປັນ
ປະທາ​ນານາທີ​ບໍດີຢູ່​. ທ່ານ Trump ​ໄດ້​ອອກ​ດຳລັດ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ​ ​ສັ່ງ​ໃ​ຫ້ໂຈະ​ການຮັບ​ເອົາພວກ​ອົບ​ພະຍົບນີ້ ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ​ສະຫະລັດ ​ແຕ່​ກໍຮວມທັງ​ຂໍ້​ຍົກ​ເວັ້ນ ທີ່ວ່າ “​ເວລາ​ໃດ​ ທີ່​ມີ​ການຮັບ​ເອົາ​ບຸກຄົນ​ໃດບຸກຄົນ​ນຶ່ງ ຈະເປັນ​ກາ​ນຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ສະຫະລັດປະ ຕິບັດ​ຕົນ​ ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກລົງນາໆ​ຊາດ ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ນັ້ນ.”

ພວກທີ່ຫາຊ່ອງທາງເພື່ອລີ້ໄພ ພາກັນຍົກບັດປະຈຳຕົວຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໄປຮອດໄປເຖິງເກາະ Manus, Papua New Guinea.

ພວກທີ່ຫາຊ່ອງທາງເພື່ອລີ້ໄພ ພາກັນຍົກບັດປະຈຳຕົວຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໄປຮອດໄປເຖິງເກາະ Manus, Papua New Guinea.

ໜັງ​ສືພິມ The Washington Post ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ທ່ານ Trump ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ທ່ານ Turnbull ວ່າ “ຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຂີ້ຮ້າຍ​ທີ່​ສຸດ” ​ແລະ​ວ່າ ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ​ແມ່ນຊອກ​ຫາ​ທາງຢາກ​ຈະ​ສົ່ງ​ອອກ “ພວກ​ທີ່​ອາດຈະ​ແມ່ນ​ຜູ້ວາງ​ລະ​ເບີດ ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ​ທີ່​ນະຄອນ Boston.”

ທຳນຽບຂາວ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ອົບ​ພະຍົບ ​ຈຳນວນ 1 ພັນ 200 ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ ອັຟກາ​ນິສຖານ ອີຣັກ ​ແລະ​ອີຣ່ານ ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ ​“ການກວດ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງຄັດ” ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ​ສະຫະລັດ. ທ່ານ Trump ຍັງ​ຕຳ​ນິຕິ​ຕຽນຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ທາງ Twitter ​ໃນ​ແລງ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້.

“ທ່ານ​ເຊື່ອ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ບໍ່?” ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ພວກ​ຄົນ​
ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ຈຳນວນຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ຈາກອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ດ້ວຍ​ສາ​ເຫດ​ຫຍັງ? “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສຶກສາ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ໂງ່ໆ​ນີ້.”

​ໃນ​ເວລາ​ສັ້ນ​ຕໍ່​ມາ ທ່ານ Turnbull ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ ວິທະຍຸ 2 BG ຂອງອອສ​ເຕຣ​ເລຍວ່າ
ທ່ານ Trump ​ໄດ້ໃຫ້​ຄວາມ​ໝັ້ນໝາຍ ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ໄປ ກ່ຽວ​ກັບຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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